Vitézy Dávid: Azonnali hatállyal visszavonta a kormány az M6-os üzemeltetési jogát – számos kérdésben döntött a kormány

A paksi beruházáshoz kapcsolódó dunai munkálatok ütemezetten haladnak. A jobb parton elkészültek a bárkák kikötéséhez szükséges acélszerkezetek, befejeződött a mederkotrás és a meder tisztítása, így megkezdődhet az első bárka visszaállítása. A hídfő kialakítása és a Paksi Atomerőműhöz vezető út stabilizálása szintén folyamatban van, a partfalat folyamatos kőszórással biztosítják – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott pénteki sajtótájékoztatóján.

A Paksi Atomerőmű hidegvíz csatornájának állomásán a műszerház és a nyomásszonda már működik. / Fotó: Attilla Kisbenedek/AFP

Zajlik a Paksi Atomerőmű hűtéséhez megfelelő vízállást biztosító védművek építése

A bal parton megkezdődött a kőmű építése, zajlik a kőszállítás és a depónia tereprendezése. Közben telepítik a három tervezett felszíni vízrajzi állomást is. A fenékküszöb felvízi állomásán a vízmérce már alkalmas a mérésre, a nyomásszonda védőcsövének kiépítése folyamatban van. Az alvízi állomás vízmércéje elkészült, a nyomásszonda üzembe helyezése zajlik. A hidegvíz csatorna állomásán a műszerház és a nyomásszonda már működik, ott a vízmérce telepítése van hátra – tájékoztatott a kormányszóvivő.

Összességében mindhárom vízrajzi állomás kialakítása a tervezett ütemben halad, miközben a dunai partvédelmi és építési munkák is folyamatosan zajlanak – jegyezte meg.

124 mérföldkő teljesítését várja el a Bizottság augusztus 31-ig

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki sajtótájékoztatón arról beszélt: a kormány legfontosabb feladatai közé tartozik az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó 124 mérföldkő teljesítése az augusztus 31-i határidőig. Elmondása szerint

a projektek több mint felénél már teljesültek a szükséges feltételek,

a dokumentáció benyújtása zajlik,

a fennmaradó beruházásoknál pedig a végrehajtás utolsó szakasza következik.

A kormány célja, hogy a vállalt 10 milliárd eurós RRF-forrást teljes egészében felhasználhassa – húzta alá.

A miniszter a szélenergia fejlesztését célzó program kapcsán kifejtette: augusztus végéig megjelenik a szélerőművek telepítésének kereteit meghatározó kormányrendelet, illetve 25 könnyített engedélyezésű járás kijelölését követően kiírják a pályázatot a 700 megawatt új szélenergia-kapacitásra.