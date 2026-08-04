Ez hajszálon múlt: Magyar Péter közölte, hogy néhány milliméterre voltunk a Paksi Atomerőmű teljes lekapcsolásától
Hajnali fél kettő körül mindössze néhány milliméter választotta el a Paksi Atomerőművet a teljes lekapcsolástól – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A kormányfő beszámolója szerint a kritikus pillanatban megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig másfél centiméterrel emelkedett a Duna. Ennek köszönhetően jelenleg biztonságosan üzemel az erőmű utolsó működő turbinája.
Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett
– írta Magyar Péter.
A miniszterelnök az „Irány Paks!” mondattal zárta bejegyzését, jelezve, hogy személyesen is az atomerőműhöz indul.
A közlés alapján a közvetlen veszély egyelőre elhárult, a helyzet azonban továbbra is rendkívül érzékeny: néhány milliméteres vízszintváltozás döntött arról, hogy működésben maradhat-e az utolsó turbina.
Öt centiméterről indult a kritikus éjszaka
A Világgazdaság korábban megírta, hogy hétfőn már csupán öt centiméteres vízszinttartalék mellett működött a Paksi Atomerőmű utolsó áramtermelő turbinája. Magyar Péter akkor arra figyelmeztetett, hogy az önkéntes takarékosság elégtelensége esetén
- kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el,
- és egyes ipari nagyfogyasztókat is lekapcsolhatnak a hálózatról.
A veszélyt jól mutatta, hogy vasárnap délután a paksi vízmérce már mínusz 134 centiméteres vízállást jelzett. A miniszterelnök korábbi közlése szerint ez volt az a kritikus határ, amelynél az utolsó generátor lekapcsolása is szükségessé válhatott. A mostani bejegyzés alapján hajnalban ismét csak néhány milliméter választotta el az erőművet ettől a forgatókönyvtől.
Még messze lehet a teljes paksi kapacitás visszatérése
A Paksi Atomerőmű teljes, kétezer megawattos kapacitása a magyar villamosenergia-termelés mintegy negyven százalékát adja, és az ország áramfogyasztásának hozzávetőleg harmadát fedezi. A Duna történelmi apadása miatt azonban az elmúlt napokban fokozatosan csökkentették az erőmű teljesítményét. Lapunk korábbi beszámolója szerint a létesítményt 44 éves működése alatt még egyszer sem kellett teljes egészében leállítani.
A reggelig mért másfél centiméteres emelkedés így fontos fordulat, de önmagában még nem jelenti a paksi energiakrízis végét. A teljes kapacitás visszaállításának egyik alapfeltétele, hogy a Duna vízállása Paksnál meghaladja a mínusz 107 centimétert – írtuk korábban. Addig továbbra is minden centiméter számít.