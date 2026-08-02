Paksi Atomerőmű: megszólalt Magyar Péter, hamarosan eldől, hogy kötelezően korlátozzák e a nagyvállalatok fogyasztását – „bekövetkezik az, amit sokan nem is tudtunk volna elképzelni, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk!"
Mínusz 133 centis a Duna vízállása Paksnál, ami csak 1 centivel marad el attól a vízszinttől, aminél le kell kapcsolni az utolsó generátort is. „Bekövetkezik az, amit sokan nem is tudunk volna elképzelni, és amit a tervezők még az utóbbi években is kizárnak tartottak: ideiglenesen teljesen megszűnik az áramtermelés a Paksi Atomerőműben" – hangzott el a miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött tájékoztatóban a rendkívüli energiahelyzetben.
Magyar Péter megismételte: újra teljes kapacitással üzemel és termel a Dunai Erőmű, amit 380 megawatt kapacitást jelent. Emellett tegnap a kormányfő szerint a vállalati, közületi, önkormányzati és lakossági áramfelhasználás 500 megawattal maradt el a MAVIR által tervezettől.
Pakson minden rendben!
„Megismétlem, hogy az erőmű biztonsága száz százalékban garantált" – húzta alá Magyar Péter. Mint mondta, a leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz.
Köszönetet mondva az embereknek felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt napokban rengeteg nagyfogyasztó vállalat és intézmény tett önkéntes fogyasztáscsökkentési vállalást az energiabiztonság szempontjából legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakra.
Azt mondta, szombaton egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megspórolni.
A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszerünk, kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymást. Holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamosenergiával
– így Magyar.
A miniszterelnök megkérte a hazai bevásárlóközpontokat és üzleteket, hogy mérsékeljék ebben az időszakban az épületekben a hűtést, valamint, az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását az előttünk álló kritikus napokban.
Közölte azt is, hogy a védelmi munkacsoport ma is ülésezik, az adatok elemzése és a fogyasztás tekintetében eldőlhet, hogy kötelező lesz-e a nagyvállalatoknak a fogyasztásuk mérséklése, ami egyelőre csak önkéntes alapon megy, azonban a jogszabályokat már megírták hozzá, hogy elrendelhessék. A Magyar Közlönyben szombat este jelent meg és lépett hatályba az az új kormányrendelet, amely rögzíti a veszélyhelyzeti kategóriákat és lehetővé teszi egyes szereplők kötelező érvényű kikapcsolását a hálózatból.
Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta.
Emiatt hétfőn reggel a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnessel és az országgyűlési frakciók vezetőivel egyeztet a kormányfő, derült ki a tájékoztatóból. „Pár perce meghívót kaptam Forsthoffer Ágnestől. Házelnök asszony azt kérte, hogy hétfőn 9 órakor tájékoztassam őt, majd 9 óra 30-kor az országgyűlési frakciók vezetőit a Sándor-palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről."
Ennyi volt, itt a vége, vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű
Mint ismert, bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák.
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Sem az önkéntes áramfelhasználás-korlátozás, sem az esetleg kötelezővé tett leállás nem akkora érvágás a nagy magyarországi termelővállalatoknak, ahogyan az elsőre tűnik. Legtöbbjük egyébként is július végén, augusztus elején áll le karbantartásra, a szabadságok egy részének kiadására. Mindazonáltal e társaságok kerültek annak a július 31-i kormányrendeletnek a fókuszába, amely leírja, mi a teendő áramkrízis esetén. Bővebben>>>
Aggasztó az is, milyen gyorsan következik be a leállítás: pénteken még úgy volt, hogy a jövő hét közepén esedékes ez a lépés.
A paksi atomerőmű adja a magyar elektromosáram-termelés mintegy 40 százalékát, 2000 megawattos kapacitással bír. 1982 óta, a termelés megkezdése óta soha nem volt szükség a paksi atomerőmű teljes leállítására.
A jelenlegi helyzet egy rendellenes állapot. Ennek az állapotnak négy szintje van, most a harmadiknál járunk és miután az erőmű teljesen leáll, életbe lép a legmagasabb, negyedik szint. Ez semmilyen módon nem jelent semmilyen nukleáris veszélyt az országra vagy a környékre, az erőmű leállítása egy előzetes és folyamatosan frissített biztonsági protokoll szerint, tervezett ütemben zajlik.
Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik, nem működő reaktor híján egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata – közölte pénteken az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese. Nagy László azt mondta, a Duna rekord alacsony vízállása miatt várhatóan hetekre leáll a létesítmény. Az újraindítása bonyolult és hosszú időt igényel.
A blokkok leállítására a rendszeres karbantartások, fűtőanyag-utánpótlás érdekében van szükség, ilyenkor azonban a fennmaradó, működő blokkok segítségével történik az újraindítás.
Amennyiben azonban az erőmű összes blokkja áll, lehűlt állapotba kerül, nincs segédgőz a szomszédos blokkokról, akkor az első blokk indítása sokkal nehezebb és hosszabb, lassabb folyamat.