Paksi Atomerőmű: megszólalt Magyar Péter, hamarosan eldől, hogy kötelezően korlátozzák e a nagyvállalatok fogyasztását – „bekövetkezik az, amit sokan nem is tudtunk volna elképzelni, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk!"

Pakson minden rendben!

„Megismétlem, hogy az erőmű biztonsága száz százalékban garantált" – húzta alá Magyar Péter. Mint mondta, a leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd Pakson az erőmű munkatársaival közösen, hogy a szigorú biztonsági protokollnak megfelelően a Duna vízszintjének emelkedéséig és az áramtermelés újraindításáig is biztosított legyen a percenként szükséges 100 köbméter hűtővíz.

Köszönetet mondva az embereknek felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt napokban rengeteg nagyfogyasztó vállalat és intézmény tett önkéntes fogyasztáscsökkentési vállalást az energiabiztonság szempontjából legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakra.

Azt mondta, szombaton egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megspórolni.

A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszerünk, kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymást. Holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamosenergiával

– így Magyar.

A miniszterelnök megkérte a hazai bevásárlóközpontokat és üzleteket, hogy mérsékeljék ebben az időszakban az épületekben a hűtést, valamint, az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását az előttünk álló kritikus napokban.

Közölte azt is, hogy a védelmi munkacsoport ma is ülésezik, az adatok elemzése és a fogyasztás tekintetében eldőlhet, hogy kötelező lesz-e a nagyvállalatoknak a fogyasztásuk mérséklése, ami egyelőre csak önkéntes alapon megy, azonban a jogszabályokat már megírták hozzá, hogy elrendelhessék. A Magyar Közlönyben szombat este jelent meg és lépett hatályba az az új kormányrendelet, amely rögzíti a veszélyhelyzeti kategóriákat és lehetővé teszi egyes szereplők kötelező érvényű kikapcsolását a hálózatból.

Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes, aki a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta.