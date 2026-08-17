Végre megérkezett az eső a Duna vízgyűjtőjére: vasárnap este Bajorország több részén is csapadék hullott. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.

Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első hullám Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első vízhullám

Mindez magyar szempontból különösen fontos, hiszen napok óta apad a Duna. Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában.A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.

Ilyen alacsony dunai vízállás mellett már veszélybe kerülhet a megfelelő hűtővízellátás, ezért az erőmű termelőegységeinek leállítására is szükség lehet.

A helyzet súlyossága miatt a kormány a múlt héten rendkívüli intézkedésekről döntött. Magyar Péter augusztus 12-én, szerdán jelentette be, hogy fenékküszöböt építenek, továbbá két bárka irányított elsüllyesztésével próbálják megemelni a vízszintet az atomerőmű vízkivételének térségében. A hétvégén gőzerővel folytak a munkálatok, és a beavatkozások hatására az erőműnél helyileg sikerült megemelni a rendelkezésre álló vízszintet.

Ezzel azonban korántsem biztos, hogy sikerült elhárítani a legrosszabbat. Paksnál ugyanis további apadás jöhet a következő napokban.

A Hydroinfo vasárnap reggeli előrejelzése szerint augusztus 16-án reggel –124 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Kedden tovább romolhat a helyzet. Augusztus 18-án estére már –136 centiméter környékére süllyedhet a folyó.

A jelenlegi előrejelzés szerint a mélypont augusztus 19-én, szerdán következhet be: reggelre és kora délutánra egyaránt –138 centiméter körüli vízállást jelez a Hydroinfo.

Ez azt jelenti, hogy a következő napokban minden egyes centiméternek komoly jelentősége lehet Paksnál. Magyar Péter nem véletlenül beszélt arról vasárnap este, hogy kedd és szerda között jöhet a legkritikusabb időszak. A magyar vízügyi előrejelzésben ugyanis jól látható egy lehetséges fordulat:

szerda délután még –138 centiméter körüli értékkel számolnak, majd megállhat az apadás.

augusztus 20-án reggelre a prognózis már –130 centiméter körüli vízállást mutat.

A jelenlegi számítás szerint ezt követően tovább emelkedhet a Duna. Szombat reggelre már –105 centiméter körüli érték szerepel a prognózisban. A távolabbi előrejelzéseket természetesen óvatosan kell kezelni, hiszen néhány napos időtávon már jelentősen növekszik a bizonytalanság.