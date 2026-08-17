Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első hullám
Végre megérkezett az eső a Duna vízgyűjtőjére: vasárnap este Bajorország több részén is csapadék hullott. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.
Fantasztikus hírt kapott a Paksi Atomerőmű: megérkezett a várva várt eső a Duna vízgyűjtőjére – mutatjuk, mikor érhet ide az első vízhullám
Mindez magyar szempontból különösen fontos, hiszen napok óta apad a Duna. Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában.A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.
Ilyen alacsony dunai vízállás mellett már veszélybe kerülhet a megfelelő hűtővízellátás, ezért az erőmű termelőegységeinek leállítására is szükség lehet.
A helyzet súlyossága miatt a kormány a múlt héten rendkívüli intézkedésekről döntött. Magyar Péter augusztus 12-én, szerdán jelentette be, hogy fenékküszöböt építenek, továbbá két bárka irányított elsüllyesztésével próbálják megemelni a vízszintet az atomerőmű vízkivételének térségében. A hétvégén gőzerővel folytak a munkálatok, és a beavatkozások hatására az erőműnél helyileg sikerült megemelni a rendelkezésre álló vízszintet.
Ezzel azonban korántsem biztos, hogy sikerült elhárítani a legrosszabbat. Paksnál ugyanis további apadás jöhet a következő napokban.
A Hydroinfo vasárnap reggeli előrejelzése szerint augusztus 16-án reggel –124 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Kedden tovább romolhat a helyzet. Augusztus 18-án estére már –136 centiméter környékére süllyedhet a folyó.
A jelenlegi előrejelzés szerint a mélypont augusztus 19-én, szerdán következhet be: reggelre és kora délutánra egyaránt –138 centiméter körüli vízállást jelez a Hydroinfo.
Ez azt jelenti, hogy a következő napokban minden egyes centiméternek komoly jelentősége lehet Paksnál. Magyar Péter nem véletlenül beszélt arról vasárnap este, hogy kedd és szerda között jöhet a legkritikusabb időszak. A magyar vízügyi előrejelzésben ugyanis jól látható egy lehetséges fordulat:
- szerda délután még –138 centiméter körüli értékkel számolnak, majd megállhat az apadás.
- augusztus 20-án reggelre a prognózis már –130 centiméter körüli vízállást mutat.
A jelenlegi számítás szerint ezt követően tovább emelkedhet a Duna. Szombat reggelre már –105 centiméter körüli érték szerepel a prognózisban. A távolabbi előrejelzéseket természetesen óvatosan kell kezelni, hiszen néhány napos időtávon már jelentősen növekszik a bizonytalanság.
Nem csak a Duna felső szakasza fontos
Paks szempontjából nem elsősorban az számít, hogy Magyarországon mennyi eső esik. A Duna hatalmas vízgyűjtő területéről gyűjti össze a vizét, ezért különösen fontos, mi történik Bajorországban, Ausztriában és az Alpokban, illetve az olyan nagy mellékfolyók vízgyűjtőjén, mint az Inn.
A vasárnap lehulló bajorországi csapadékból származó víz természetesen nem jelenik meg azonnal Paksnál. Előbb a kisebb folyókban, majd a bajor és osztrák Duna-szakaszon kellene határozott emelkedést látnunk. Különösen a Passau–Achleiten–Linz–Kienstock–Wildungsmauer vonal mércéit érdemes figyelni. Ha ezeken az állomásokon egyértelmű vízszintemelkedés indul, abból már jobban lehet következtetni arra, hogy valóban úton van-e egy kisebb vízhullám Magyarország felé.
A Bajorországban és az Inn vízgyűjtőjén lehulló jelentősebb csapadék hatása hozzávetőleg 3–5 nap alatt érheti el Paks térségét.
Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi esőből származó első vízutánpótlás nagyjából szerda és péntek között jelenhet meg Magyarországon. Éppen abban az időszakban, amikor a Hydroinfo előrejelzése is az apadás végét és az emelkedés kezdetét mutatja. Fontos azonban, hogy a vasárnapi esőt ne értékeljük túl korán.
A bajor vízügy vasárnap esti, 20:00–20:15 körüli adatai alapján Pfellingnél 197 centiméteres, Hofkirchennél 134 centiméteres, Passaunál 385 centiméteres, Achleitennél pedig 244 centiméteres vízállást mértek. Az előző értékekhez képest Passaunál és Achleitennél mindössze 2 centiméteres emelkedés látszott. Regensburgnál szintén +2, Schwabelweisnél +1 centiméter körüli változás jelent meg. Vagyis már vannak kisebb emelkedések, de ezek egyelőre csupán centiméteres mozgások.
.A következő 24–48 óra ezért sokat elárulhat arról, hogy a vasárnapi eső mekkora segítséget jelenthet Magyarországnak. A rendkívül száraz talaj is „elnyeli” az eső egy részét. Van még egy tényező, amely miatt óvatosan kell kezelni a vasárnapi csapadékot. A német BR24 beszámolója szerint Bajorország rendkívül száraz időszakon van túl. A kevés tavaszi csapadékot nyári hőség és erős párolgás követte, ami tovább növelte a talaj vízhiányát. Ez Paks szempontjából sem mellékes. Ha a talaj nagyon száraz, akkor a lehulló eső jelentős része először a talaj vízhiányát pótolja, és nem kerül azonnal a patakokba és folyókba.
Vagyis nem minden Bajorországban lehulló milliméter csapadékból lesz rögtön olyan víz, amely néhány nappal később megjelenik a Dunában. Ezért lenne különösen fontos egy hosszabb, több hullámban érkező csapadékos periódus.Csütörtökön jöhet az igazán fontos esőÉppen ezért talán még a vasárnapi esőnél is érdekesebb, mi történik szerda–csütörtök környékén.
A DWD előrejelzése szerint Dél-Németországban ismét záporos, zivataros idő alakulhat ki, helyenként intenzív csapadékkal. Az Alpokban pedig tartósabb eső is kialakulhat.
Ha ez a csapadék valóban nagyobb területet érint, és tartósabb esővé áll össze, akkor már érdemi vízutánpótlás kerülhet a Duna és mellékfolyói vízgyűjtőjére. Egyelőre azonban még korai kijelenteni, hogy ebből biztosan Magyarországon is jól érzékelhető vízhullám alakul ki. Ehhez előbb azt kell látni, hogy mennyi eső hullik le ténylegesen, majd hogyan reagál rá az Inn és a felső Duna. A következő napokban ezért minden centiméternek jelentősége lesz.