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MVM Paksi Atomerőmű
megoldás
hűtés

Gyanús előjelek: máris kinézte magának a Paksi Atomerőművet egy amerikai vállalat

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Váratlan helyről érkezett megoldási javaslat a legnagyobb hazai energetikai kihívásra. A Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű hűtése egyre nagyobb kihívásnak bizonyul, azonban egy amerikai vállalat olyan megoldást kínál, amely csökkentené a vízigényt. Azonban van egy kis bökkenő.
VG
2026.08.13, 19:21
Frissítve: 2026.08.13, 21:35

Az amerikai Holtec International közleményében rámutatott, hogy a folyók vizét hűtésre használó  erőművek működése a szélsőséges környezeti viszonyok miatt egyre inkább veszélybe kerül. A vállalat elsősorban a Paksi Atomerőmű példáján keresztül magyarázta, hogy a hűtővíz hiánya milyen problémákhoz vezethet.

Alacsony vízállás a Dunán a Paksi Atomerőmű közelében
Alacsony vízállás a Dunán a Paksi Atomerőmű közelében / Fotó: Mirkó István / MW

A vállalat továbbá említést tett a cernavodai atomerőmű esetéről is, ahol az alacsony vízállás miatt teljesen le kellett állítani a villamosenergia-termelést.

Milyen technológiát hoznának az amerikaiak Paksra?

A hagyományos rendszerekkel szemben a Holtec HI-KOOL és HI-MAX léghűtéses kondenzátorai az erőmű hulladékhőjét közvetlenül a levegőbe vezetik:

  • turbinából kilépő gőz bordázott csövekben csapódik le,
  • nagy teljesítményű ventilátorok pedig levegőt fújnak át a rendszeren.

Ezzel a megoldással nincs szükség nagy mennyiségű hűtővízre, ezért

a gyártó szerint így ott is termelhető áram, ahol a vízkészlet, a vízhőmérséklet vagy környezetvédelmi korlátozások nem teszik lehetővé a hagyományos vízhűtés alkalmazását.

A technológia nem új, hátulütője pedig, hogy szakértők szerint a nedves hűtőtornyos megoldásnál rosszabb hatásfokkal működik és kérdéses, hogy nagyobb méretű atomerőműveknél is hatásosan alkalmazható-e.

Egy másik negatívum, amiről egyébként maga a Holtec is beszámol, hogy a léghűtéses technológia csökkentheti az erőmű villamos teljesítményét, miközben beruházási költsége magasabb a vízhűtésénél.

Indiában van kereslet a technológiára

A vállalat közlése szerint ázsiai részlegük az elmúlt évben megduplázta gyártókapacitását, és további bővítést terveznek, amely a következő két évben léphet üzembe. Az itt gyártott kondenzátor-technológiát jelenleg az indiai Larsen & Toubro által épített, az NTPC számára készülő öt darab 800 megawattos blokkhoz szállítják. A technológiát a cég által tervezett kis moduláris reaktorban, az SMR-300-ban is használni fogják.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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