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Paks
Duna
Kapitány István

Kritikus órák jönnek: Kapitány István reménykedik, hogy nem kell leállítani a még működő turbinákat

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Nő az esélye, hogy továbbra is üzemben tudják tartani az atomerőmű két még működő turbináját. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint a paksi atomerőmű működését – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, szerdán.
VG
2026.08.19, 14:16
Frissítve: 2026.08.19, 14:16

Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Kapitány István hangsúlyozta: Pakson most minden intézkedés számít.

Paks
A következő órák még kritikusak a paksi atomerőmű működésére nézve, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. / Fotó: David Balogh Xinhua / eyevine

Kritikus napok előtt a paksi atomerőmű

Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte: már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. 

Pakson most minden intézkedés számít. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését – közölte a tárcavezető.

Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átvészeljük ezt a rendkívüli helyzetet

 – írta Kapitány István.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök kedden bejelentette: vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.

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