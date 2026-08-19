Kritikus órák jönnek: Kapitány István reménykedik, hogy nem kell leállítani a még működő turbinákat
Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani – közölte a gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Kapitány István hangsúlyozta: Pakson most minden intézkedés számít.
Kritikus napok előtt a paksi atomerőmű
Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte: már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától.
Pakson most minden intézkedés számít. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését – közölte a tárcavezető.
Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átvészeljük ezt a rendkívüli helyzetet
– írta Kapitány István.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök kedden bejelentette: vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is.