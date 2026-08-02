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közösségi közlekedés
elektromos autóbusz
Veszprém

Vissza kell hozni a dízel buszokat a tömegközlekedésben a Paksi Atomerőmű leállása miatt, a teljes elektromos flottát kivonhatják

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Átmenetileg csökkenti az elektromos autóbuszok futásteljesítményét a veszprémi közösségi közlekedést működtető V-Busz Kft. vasárnaptól, így egy részük helyett dízelmeghajtású buszok járnak a városban - közölte honlapján a szolgáltató.
Németh Tamás
2026.08.02, 12:52
Frissítve: 2026.08.02, 13:34

Azt írták: a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva a rendelkezésre álló nyolc elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak három jár majd Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia-felhasználását.

Vissza kell hozni a dízel buszokat a tömegközlekedésben a Paksi Atomerőmű leállása miatt, a teljes elektromos flottát kivonhatják
Vissza kell hozni a dízel buszokat a tömegközlekedésben a Paksi Atomerőmű leállása miatt, a teljes elektromos flottát kivonhatják Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamos energiát tud termelni a hálózatba - jelezték.

Hozzátették: szükség esetén akár a teljes elektromos autóbuszflottát is kivonják a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kell módosítani - áll a közleményben.

Fogják vissza magukat és szorozzák meg kettővel!

Magyar Péter miniszterelnök önmérsékletre szólította fel a hazai vállalatokat, kérve, hogy a kritikus időszakra tekintettel fogják vissza a termelésüket. A kormányfő tájékoztatása szerint a jogszabályi háttér már rendelkezésre áll és ha rosszabbodik a helyzet, kötelezően is elrendelhetik azt. Tény, egy sor magyarországi nagyüzem önkéntesen vállalta Magyar Péter felhívása után, hogy csökkentik az áramfogyasztásukat, átütemezik a termelést.

Köszönetet mondva az embereknek vasárnap fel is hívta rá a figyelmet, hogy szombaton egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megspórolni. 

A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszerünk, kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymást. Holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamosenergiával

– így Magyar. A miniszterelnök továbbá megkérte a hazai bevásárlóközpontokat és üzleteket, hogy mérsékeljék ebben az időszakban az épületekben a hűtést, valamint, az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását az előttünk álló kritikus napokban.

Kettőt egy csapásra

A kormányfő az elektromos járművek tulajdonosaihoz is felhívást intézett a nehéz hazai energiahelyzet miatt, arra kérve őket, hogy a töltést időzítsék a terhelt időszakokon kívülre. A veszprémi V-Busz Kft, a fogyasztás mérséklésével így tulajdonképpen ennek is eleget tesz, azáltal, hogy az elektromos buszokból is álló járműparkját nem a csúcsidőszakban tölti a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú vállalat. 

A V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft.  jelentős elektromos flottával is rendelkezik, amely összesen 8 darab tisztán elektromos MAN Lion's City autóbuszból áll.

Magyarországon a menetrend szerinti közösségi közlekedésben alapvetően három állami/önkormányzati tulajdonú nagyvállalat, valamint egy magánszolgáltató üzemeltet tisztán elektromos meghajtású autóbuszokat. Jelenleg körülbelül 240-260 darab rója az utakat e célok kiszolgálására, számuk folyamatosan növekszik a folyamatban lévő beszerzésekkel. A fővárosban például már most is több mint 50 darab vadonatúj, tisztán elektromos BYD autóbusz szállít utasokat az ArrivaBus üzemeltetésében.

Ennyi volt, itt a vége, vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű

Mint ismert, bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és bár napok óta beszéltek róla, immáron biztos, hogy vasárnap leáll a teljes paksi atomerőmű. Bár egy minden évben szimulált szituáció, ugyanakkor élesben soha, még senki nem tette meg Magyarországon, a paksi atomerőmű fennállása óta mindig termelt valamilyen formában, ez az egyetlen példa arra, hogy lenullázzák. „A legkritikusabb 5 nap előtt állunk” – jelentette be Magyar Péter, miközben teljesen lenullázzák a Paksi Atomerőmű termelését. A kormányfő vasárnap megismételte, az erőmű biztonsága 100 százalékos.

Energiabiztonság

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