Azt írták: a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése miatt, valamint felelős közszolgáltató vállalatként a társadalmi és környezeti felelősségvállalás elvét szem előtt tartva a rendelkezésre álló nyolc elektromos meghajtású autóbuszból vasárnaptól csak három jár majd Veszprémben, csökkentve a társaság villamosenergia-felhasználását.

Vissza kell hozni a dízel buszokat a tömegközlekedésben a Paksi Atomerőmű leállása miatt, a teljes elektromos flottát kivonhatják (képünk illusztráció) Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalomban lévő elektromos járműveket 10 és 15 óra között töltik, amikor az országos hálózat napelemes rendszere megfelelő mennyiségű villamos energiát tud termelni a hálózatba - jelezték.

Hozzátették: szükség esetén akár a teljes elektromos autóbuszflottát is kivonják a közösségi közlekedésből. A változások miatt a menetrendet nem kell módosítani - áll a közleményben.

Fogják vissza magukat és szorozzák meg kettővel!

Magyar Péter miniszterelnök önmérsékletre szólította fel a hazai vállalatokat, kérve, hogy a kritikus időszakra tekintettel fogják vissza a termelésüket. A kormányfő tájékoztatása szerint a jogszabályi háttér már rendelkezésre áll és ha rosszabbodik a helyzet, kötelezően is elrendelhetik azt. Tény, egy sor magyarországi nagyüzem önkéntesen vállalta Magyar Péter felhívása után, hogy csökkentik az áramfogyasztásukat, átütemezik a termelést.

Köszönetet mondva az embereknek vasárnap fel is hívta rá a figyelmet Magyar Péter, hogy szombaton egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megspórolni.

A legkritikusabb öt nap előtt állunk. Óriási terhelésnek lesz kitéve a villamosenergia-rendszerünk, kérek mindenkit, hogy hétfőtől még jobban figyeljünk egymást. Holnaptól még tudatosabban bánjunk a villamosenergiával

– így Magyar. A miniszterelnök továbbá megkérte a hazai bevásárlóközpontokat és üzleteket, hogy mérsékeljék ebben az időszakban az épületekben a hűtést, valamint, az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását az előttünk álló kritikus napokban.

Kettőt egy csapásra

A kormányfő az elektromos autósok számára is felhívást intézett a nehéz hazai energiahelyzet miatt, arra kérve a tulajdonosokat, hogy a töltést időzítsék a terhelt időszakokon kívülre. A veszprémi V-Busz Kft, a fogyasztás mérséklésével így tulajdonképpen ennek is eleget tesz, azáltal, hogy az elektromos buszokból is álló járműparkját nem a csúcsidőszakban tölti a 100 százlaékban önkormányzati tulajdonú vállalat.

A veszprémi helyi járatokat üzemeltető V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. szintén egy önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaság. A cég jelentős elektromos flottával is rendelkezik, amely összesen 8 darab tisztán elektromos MAN Lion's City autóbuszból áll.

Magyarországon a menetrend szerinti közösségi közlekedésben alapvetően három állami/önkormányzati tulajdonú nagyvállalat, valamint egy magánszolgáltató üzemeltet tisztán elektromos meghajtású autóbuszokat. Jelenleg körülbelül 240-260 darab tisztán elektromos autóbusz van az utakon e célok kiszolgálására, és ez a szám folyamatosan növekszik a folyamatban lévő beszerzésekkel.