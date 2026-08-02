Kiterítette a lapokat Kapitány István: nyilvános a lista a legnagyobb fogyasztás-csökkentőkről – meglepő cég a top3-ban, „egy paksi blokknyit spóroltak"

Példátlan összefogás bontakozott ki a magyar gazdaságban a Paksi Atomerőmű várható teljes leállása előtt. A legnagyobb hazai és nemzetközi vállalatok már 400-500 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, miközben a Védelmi Munkacsoport arról dönthet, szükség lesz-e hétfőtől kötelező nagyfogyasztói korlátozásokra.

Rekordméretű önkéntes energia-megtakarítást vállaltak a Magyarországon működő cégek a Paksi Atomerőmű kiesése miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Már csak órák választják el Magyarországot attól, hogy a Paksi Atomerőmű fennállásának 44 éve alatt először teljesen leálljon a villamosenergia-termelés. A Duna történelmi mélységű apadása miatt azonban a gazdaság működésének fenntartásában egyre nagyobb szerepet kapnak a magyar vállalatok, amelyek önkéntes fogyasztáscsökkentéssel segítik az ország villamosenergia-rendszerének stabilitását.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleménye szerint az atomerőmű teljesítménye vasárnapra már mindössze 240 megawattra csökkent, és amint a Duna vízállása eléri a mínusz 134 centiméteres határt, az utolsó működő blokkot is le kell állítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága végig garantált, a blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll.

A villamosenergia-termelés megszűnik, az erőmű dolgozóinak munkája azonban tovább folytatódik.

A miniszter szerint a következő napok legfontosabb feladata, hogy minden rendelkezésre álló hazai termelőkapacitást mozgósítsanak, megszervezzék a szükséges villamosenergia-importot, valamint a legkritikusabb esti időszakban csökkentsék a rendszer terhelését. A MAVIR, az MVM, az erőművek, a hálózati társaságok és az energiaszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy Paks teljes kiesése mellett is fennmaradjon az ország ellátásbiztonsága.

Ezzel párhuzamosan azonban ismét teljes kapacitással termel a százhalombattai Dunamenti Erőmű helyreállított egysége, amely 380 megawattnyi hazai termelőkapacitást adott vissza a rendszernek.

Vállalati összefogás indult Paks miatt

Az atomerőmű leállására és a kormányzati felhívásra válaszolva a magyar gazdaság szereplői példátlan együttműködésbe kezdtek. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést tartalmazott, azonban az újabb vállalásokkal ez már 400-500 megawatt közé emelkedhet, ami megközelíti egy teljes paksi blokk teljesítményét.