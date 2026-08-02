Kiterítette a lapokat Kapitány István: nyilvános a lista a legnagyobb fogyasztás-csökkentőkről – meglepő cég a top3-ban, „egy paksi blokknyit spóroltak"
Példátlan összefogás bontakozott ki a magyar gazdaságban a Paksi Atomerőmű várható teljes leállása előtt. A legnagyobb hazai és nemzetközi vállalatok már 400-500 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, miközben a Védelmi Munkacsoport arról dönthet, szükség lesz-e hétfőtől kötelező nagyfogyasztói korlátozásokra.
Már csak órák választják el Magyarországot attól, hogy a Paksi Atomerőmű fennállásának 44 éve alatt először teljesen leálljon a villamosenergia-termelés. A Duna történelmi mélységű apadása miatt azonban a gazdaság működésének fenntartásában egyre nagyobb szerepet kapnak a magyar vállalatok, amelyek önkéntes fogyasztáscsökkentéssel segítik az ország villamosenergia-rendszerének stabilitását.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közleménye szerint az atomerőmű teljesítménye vasárnapra már mindössze 240 megawattra csökkent, és amint a Duna vízállása eléri a mínusz 134 centiméteres határt, az utolsó működő blokkot is le kell állítani. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a leállítás ellenőrzött műszaki folyamat, az erőmű biztonsága végig garantált, a blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll.
A villamosenergia-termelés megszűnik, az erőmű dolgozóinak munkája azonban tovább folytatódik.
A miniszter szerint a következő napok legfontosabb feladata, hogy minden rendelkezésre álló hazai termelőkapacitást mozgósítsanak, megszervezzék a szükséges villamosenergia-importot, valamint a legkritikusabb esti időszakban csökkentsék a rendszer terhelését. A MAVIR, az MVM, az erőművek, a hálózati társaságok és az energiaszolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy Paks teljes kiesése mellett is fennmaradjon az ország ellátásbiztonsága.
Ezzel párhuzamosan azonban ismét teljes kapacitással termel a százhalombattai Dunamenti Erőmű helyreállított egysége, amely 380 megawattnyi hazai termelőkapacitást adott vissza a rendszernek.
Vállalati összefogás indult Paks miatt
Az atomerőmű leállására és a kormányzati felhívásra válaszolva a magyar gazdaság szereplői példátlan együttműködésbe kezdtek. Az első összesítés még mintegy 250 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést tartalmazott, azonban az újabb vállalásokkal ez már 400-500 megawatt közé emelkedhet, ami megközelíti egy teljes paksi blokk teljesítményét.
A legnagyobb vállalásokat több stratégiai jelentőségű ipari szereplő tette:
- MOL TVK – 63 megawatt
- Samsung SDI – 32,8 megawatt
- MÁV pályaműködtetési társasága – 22,5 megawatt
- SK – 22 megawatt
- Audi Hungaria – 22 megawatt
- Duna-Dráva Cement – 11,5 megawatt
- Hamburger Hungária – 11,4 megawatt
- Howmet-Köfém – 10 megawatt
- Denso – 9 megawatt
Jelentős fogyasztáscsökkentést vállalt emellett a Nestlé, a Jász-Plasztik, a Richter, a Mercedes, a BMW, az Egis, a Tesco, a Bosch, a Magyar Telekom és számos további magyarországi vállalat is.
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Sem az önkéntes áramfelhasználás-korlátozás, sem az esetleg kötelezővé tett leállás nem akkora érvágás a nagy magyarországi termelővállalatoknak, ahogyan az elsőre tűnik. Legtöbbjük egyébként is július végén, augusztus elején áll le karbantartásra, a szabadságok egy részének kiadására. Mindazonáltal e társaságok kerültek annak a július 31-i kormányrendeletnek a fókuszába, amely leírja, mi a teendő áramkrízis esetén.
A miniszter kiemelte, hogy ezek a döntések sok esetben többletköltséget, átszervezett műszakokat vagy akár termeléskiesést jelentenek, mégis azt mutatják, hogy a vállalatok készek részt vállalni az ország energiaellátásának biztosításában.
Az ágazati szervezetek is gyorsan reagáltak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagjai a boltzárás utáni világítás további csökkentését, az irodai működés felülvizsgálatát és – ahol lehetséges – az otthoni munkavégzés támogatását vállalták. A Magyar Fürdőszövetség tíz napra javasolta az elektromos szaunák és gőzkamrák leállítását, az esti élményelemek szüneteltetését, valamint a dekorációs világítás visszafogását.
A kötelező korlátozásokat így is bevezethetik
A vállalati együttműködés egyelőre önkéntes, ez azonban hamarosan megváltozhat. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap jelezte, hogy a Védelmi Munkacsoport ismét összeül, ahol az aktuális fogyasztási és rendszerirányítási adatok alapján döntenek arról, szükség lesz-e hétfőtől a kötelező nagyfogyasztói korlátozások elrendelésére.
A jogi lehetőség már rendelkezésre áll: a Magyar Közlönyben szombat este megjelent és azonnal hatályba lépett az a kormányrendelet, amely meghatározza a veszélyhelyzeti villamosenergia-korlátozások kategóriáit, és lehetővé teszi egyes fogyasztók kötelező leválasztását vagy fogyasztásának korlátozását, ha ezt a rendszer biztonsága indokolja.
A korlátozások sorrendje is egyértelmű. Először az állami intézmények halasztható fogyasztását mérséklik, ezt követik a nem létfontosságú közületi fogyasztók, majd a nagy ipari felhasználók.
A lakossági korlátozások csak a legvégső esetben kerülhetnek napirendre.
A miniszter szerint az elmúlt napok már kézzelfogható eredményeket hoztak: szombaton a vállalatok, a közintézmények és a lakosság együttes villamosenergia-felhasználása mintegy 500 megawattal maradt el a MAVIR előrejelzésétől, ami közel egy teljes paksi blokk termelésének felel meg.
Kapitány István szerint ugyanakkor a következő öt nap lesz a legnehezebb. Várhatóan Paks egyáltalán nem termel majd, miközben újabb, akár 40 Celsius-fokos hőhullám érkezik. Ezért továbbra is azt kérik a vállalatoktól és a lakosságtól, hogy a legnagyobb energiaigényű tevékenységeket lehetőség szerint ne a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban végezzék.
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„A legkritikusabb 5 nap előtt állunk” – jelentette be Magyar Péter, miközben teljesen lenullázzák a Paksi Atomerőmű termelését. A kormányfő megismételte, az erőmű biztonsága 100 százalékos. A Duna kritikus apadása miatt azonnali kormányzati válságkezelés indult, és hétfőtől akár kötelező áramkorlátozást is elrendelhetnek a legnagyobb hazai gyárak számára.