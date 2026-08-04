Orosz lap a paksi atomerőmű leállításáról: Magyarország a katasztrófa szélén áll, üzenetet is kapott Magyar Péter – „Most is túl drágának tűnik?”

Magyarország és Románia egyszerre két energiakatasztrófa szélére került a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt – írta elemzésében a RIA Novosztyi . Az orosz állami hírügynökség cikke szerint Magyar Péternek alig maradt ideje kiélvezni választási győzelmét, az energiaválság máris „visszahozta a földre”. A lap felidézte, hogy a magyar miniszterelnök energia-veszélyhelyzetet hirdetett, miután az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. több reaktor leállítására kényszerült.

Tragikus a vízállás a paksi atomerőműnél / Fotó: Janos Kummer

A döntés nem tervezett karbantartás miatt született:

a rendkívüli hőség következtében annyira leapadt a Duna, hogy már nem lehetett biztonságosan fenntartani az erőmű hűtését.

A RIA Novosztyi Magyar Péter közlésére hivatkozva azt írta, hogy a folyó vízszintje 1944 óta nem látott mélységbe süllyedt. A paksi blokkok leállításával mintegy kétezer megawatt teljesítmény eshetett ki a magyar rendszerből, ami a hazai villamosenergia-termelés körülbelül negyven százalékának felel meg. A kormányfő ezért arra kérte

a lakosságot

és a vállalatokat,

hogy önkéntesen fogják vissza áramfogyasztásukat a kritikus időszakban.

Nem kockáztathatták meg Paks sérülését

Az orosz lap szerint a blokkok további működtetése túl nagy veszélyt jelentett volna. A kevés és felmelegedett folyóvíz miatt károsodhatott volna az atomerőmű hűtési rendszere, ami automatikus vészleállást válthatott volna ki. Ebben az esetben minden rendszert át kellett volna vizsgálni, az újraindítás pedig előre nem látható ideig elhúzódhatott volna.

A magyar energetikai szakemberek előtt ezért két lehetőség állt. Az erőművet az utolsó lehetséges pillanatig működtethették volna, vállalva egy hosszabb kényszerleállás kockázatát, vagy biztonságosan leállíthatták a blokkokat addig, amíg csökken a hőmérséklet és a csapadék hatására ismét emelkedni kezd a Duna vízszintje.

A RIA Novosztyi szerint Budapest és az MVM a kisebb kockázattal járó megoldást választotta, még akkor is, ha ez átmenetileg rendkívül nehéz helyzetbe hozta a magyar villamosenergia-rendszert.

Romániában is leálltak az atomreaktorok

Nem Magyarország az egyetlen ország, amelynek energiatermelését megbénította a hőség és az alacsony dunai vízállás. Az orosz hírügynökség szerint a román Nuclearelectrica először a cernavodai atomerőmű egyes blokkját állította le, majd két nappal később a második reaktor működését is fel kellett függeszteni.