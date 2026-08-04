Energiaharc a Dunával: működik a utolsó paksi turbina, a vízszint sem csökkent tovább – a következő napokon múlik, hogy leáll-e az atomerőmű
Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter személyesen tájékozódott a Paksi Atomerőműben kialakult helyzetről, ahol jelenleg az utolsó működő turbina termelése kulcsfontosságú Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából. A Duna vízszintje az elmúlt órákban stabilizálódott, és a hajnali kritikus szinthez képest három centiméterrel emelkedett, így egyelőre elkerülhető lehet a még működő blokk leállítása.
A helyszíni bejárás során a szakemberek részletes tájékoztatást adtak az erőmű aktuális állapotáról és a következő napok feladatairól. A legfontosabb cél továbbra is az, hogy fennmaradjon a még működő blokk termelése, és elkerülhető legyen Magyarország egyik legfontosabb áramtermelő létesítményének teljes leállítása.
Kitart a Paksi Atomerőmű
A problémát az elmúlt napokban a Duna rendkívül alacsony vízállása okozta. A folyó szintjének visszaesése miatt a hűtővizet biztosító rendszer működési feltételei jelentősen romlottak. Fontos ugyanakkor, hogy nem a Duna teljes vízmennyiségének hiánya jelentette a veszélyt, hanem az alacsony vízszint miatt a hűtővíz biztosításában szerepet játszó szivattyúk működése került nehezebb helyzetbe.
A legfrissebb adatok szerint azonban kedvező változás történt. Magyar Péter közleménye alapján a Duna vízszintje már három centiméterrel meghaladja a hajnali, leállás közeli kritikus szintet. Kapitány István tájékoztatása szerint jelenleg a 2-es blokk 230-240 megawatt teljesítménnyel működik, és a szakemberek abban bíznak, hogy a vízszint stabilizálódása folytatódik.
Az utolsó működő turbina szerepe jelenleg kiemelkedően fontos. Nemcsak azért, mert ez biztosítja a Paksi Atomerőmű fennmaradó villamosenergia-termelését, hanem azért is, mert az általa előállított energia az erőmű későbbi újraindításában is meghatározó lehet.
Egy teljes leállás után az atomerőmű újraindítása összetettebb folyamat, amelyhez külső villamosenergia-ellátásra is szükség lehet.
Amíg azonban egy turbina működik és termel, az általa biztosított energia segítheti a rendszer fenntartását és a többi berendezés visszakapcsolását. Ezért minden megawatt, amelyet az utolsó működő egység előállít, stratégiai jelentőségű.
A Paksi Atomerőmű aktuális teljesítményét az Országos Atomenergia Hivatal honlapján bárki követheti, ahol élő adatok alapján látható, hogy az erőmű működő blokkjai éppen mekkora teljesítményt adnak a magyar villamosenergia-rendszerbe. Az elmúlt napokban ezek az adatok különösen nagy figyelmet kaptak, hiszen a paksi termelés alakulása közvetlenül érinti az ország energiaellátásának biztonságát.
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A legkritikusabb pillanat hajnali fél kettőkor érkezett el, amikor már a szükséges döntések előkészítése zajlott a paksi atomerőműben. Magyar Péter szerint végül a Duna vízszintjének emelkedése fordította meg a helyzetet, de az ország előtt még néhány nehéz nap áll.
Magyar Péter szerint több tényezőn múlik, hogy a következő napokban sikerül-e elkerülni a teljes leállást, illetve mikor kezdődhet meg a már leállított turbinák újraindítása. A miniszterelnök kiemelte a paksi szakemberek munkáját, a dunai vízszint alakulását, az osztrák vízgyűjtőkre várt csapadék érkezését, valamint azt is, hogy a több százezer alkatrészből és berendezésből álló rendszer minden eleme hibamentesen működjön.
Külön figyelmet fordítanak a hűtővizet biztosító szivattyúk állapotára is. Magyar Péter szerint az egyik kockázati tényező, hogy a szivattyúkban a gerebellenállás túlzottan megnövekedhet, ami akadályozhatja a megfelelő működést.
A helyzetet folyamatosan figyeli a Paksi Atomerőmű, az MVM és a MAVIR szakembergárdája.
Kapitány István hangsúlyozta, hogy minden szükséges döntést időben, szakmai alapon hoznak meg annak érdekében, hogy Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságos maradjon.
A gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a vállalatokat, a közintézményeket és a lakosságot is, hogy fegyelmezett energiafelhasználással segítsék az országos rendszer stabil működését. Kiemelten fontos a 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszak, amikor minden megtakarított kilowattóra hozzájárulhat az ellátás biztonságához.
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Az OAH honlapja élőben mutatja az utolsó blokk teljesítményét. Míg normál esetben négy blokk összesen 2000 megawatt villamos energiát állít elő Pakson, hétfő délután már csak egy működik.