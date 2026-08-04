Energiaharc a Dunával: működik a utolsó paksi turbina, a vízszint sem csökkent tovább – a következő napokon múlik, hogy leáll-e az atomerőmű

Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter személyesen tájékozódott a Paksi Atomerőműben kialakult helyzetről, ahol jelenleg az utolsó működő turbina termelése kulcsfontosságú Magyarország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából. A Duna vízszintje az elmúlt órákban stabilizálódott, és a hajnali kritikus szinthez képest három centiméterrel emelkedett, így egyelőre elkerülhető lehet a még működő blokk leállítása.

Magyar Péter a Paksi Atomerőműben tájékozódott a kritikus helyzetről, ahol jelenleg egyetlen turbina biztosítja a fennmaradó termelést / Fotó: Janos Kummer

A helyszíni bejárás során a szakemberek részletes tájékoztatást adtak az erőmű aktuális állapotáról és a következő napok feladatairól. A legfontosabb cél továbbra is az, hogy fennmaradjon a még működő blokk termelése, és elkerülhető legyen Magyarország egyik legfontosabb áramtermelő létesítményének teljes leállítása.

Kitart a Paksi Atomerőmű

A problémát az elmúlt napokban a Duna rendkívül alacsony vízállása okozta. A folyó szintjének visszaesése miatt a hűtővizet biztosító rendszer működési feltételei jelentősen romlottak. Fontos ugyanakkor, hogy nem a Duna teljes vízmennyiségének hiánya jelentette a veszélyt, hanem az alacsony vízszint miatt a hűtővíz biztosításában szerepet játszó szivattyúk működése került nehezebb helyzetbe.

A legfrissebb adatok szerint azonban kedvező változás történt. Magyar Péter közleménye alapján a Duna vízszintje már három centiméterrel meghaladja a hajnali, leállás közeli kritikus szintet. Kapitány István tájékoztatása szerint jelenleg a 2-es blokk 230-240 megawatt teljesítménnyel működik, és a szakemberek abban bíznak, hogy a vízszint stabilizálódása folytatódik.

Az utolsó működő turbina szerepe jelenleg kiemelkedően fontos. Nemcsak azért, mert ez biztosítja a Paksi Atomerőmű fennmaradó villamosenergia-termelését, hanem azért is, mert az általa előállított energia az erőmű későbbi újraindításában is meghatározó lehet.

Egy teljes leállás után az atomerőmű újraindítása összetettebb folyamat, amelyhez külső villamosenergia-ellátásra is szükség lehet.

Amíg azonban egy turbina működik és termel, az általa biztosított energia segítheti a rendszer fenntartását és a többi berendezés visszakapcsolását. Ezért minden megawatt, amelyet az utolsó működő egység előállít, stratégiai jelentőségű.