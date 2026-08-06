Ausztriából várja a megváltást Magyar Péter: megszólalt a miniszterelnök a Paksi Atomerőműről, hogy mi vár ránk – nem lehet kiengedni, kritikus órák következnek

Jó hír hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre – jelentette be Facebook-posztban a miniszterelnök csütörtök reggel. Magyarország már napok óta feszülten figyeli, mi történik a Paksi Atomerőművel. A négy blokkból egy ugyan még részlegesen üzemel, de a kapacitáskiesés tetemes, aminek következtében hazánk jelentős mértékű villamosenergia-importra szorul.

Magyar Péter miniszterelnök az utóbbi napokban gyakran látogatja a Paksi Atomerőművet. / Fotó: www.benczezoltan.hu / Magyar Péter Facebook-oldala

A Paksi Atomerőmű utolsó turbinája épphogy pislákol – bődületes mennyiségű importra van szükség

Ennek kapcsán egy ismert szakértő lapunknak korábban nyilatkozva arra világított rá, hogy a folyamatnak milyen ellátásbiztonsági és gazdasági kockázatai vannak. A Duna vízállása szerda óta némileg emelkedik, de továbbra is a kritikus tartományban van, ezért kérdéses, meddig működhet a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája. Szerda este az erőmű üzemadatai szerint a 2. blokk 226 megawatt teljesítménnyel üzemelt, amely jócskán elmarad a négy blokk 2000 megawattos névleges teljesítményétől. A hatalmas kapacitáskiesés miatt, Magyarország nettó villamosenergia-importja megközelítette a 3800 megawattot, ami Hárfás Zsolt atomenergia-szakértő szerint egyszerre költséges és kockázatos.

A Paksi Atomerőmű teljesítményének jelentős részének kiesése miatt minden irányból áramlik be a villamos energia

Ausztria,

Szlovákia,

Ukrajna,

Románia,

Szerbia,

Horvátország

és Szlovénia

felől − mutatott rá a szakértő, aki szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy mindez nem alacsony piaci árak mellett történik.

Hárfás Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy az ipari naperőművek mintegy 5000 megawatt beépített teljesítményéből megközelítőleg 150 megawatt állt rendelkezésre az általa vizsgált időpontban, a szélerőművek beépített 325 megawatt teljesítményéből pedig csupán 15 megawatt.

Lányi András ellenzi a Paks alatt létesítendő duzzasztó elképzelését

A Duna történelmi alacsony vízállása és a jövőben várható gyakori aszályos időszakok ellenére Lányi András író, az egykori Duna Kör tagja véleménycikkében azt írta, hogy Bős–Nagymaros megépítése nem jelentene megoldást sem a jelenlegi energiaválságra, sem Paks hűtővízproblémáira.