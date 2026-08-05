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Itt a fordulat, amire napok óta vár az ország: újra emelkedik a Duna vízszintje, a Paksi Atomerőmű megmenekülhet

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A Duna vízszintjének lassú emelkedése egyelőre javította a Paksi Atomerőmű helyzetét: az utolsó működő blokk továbbra is termel, miközben a folyó vízállása több mérési ponton is növekedést mutat. Bár a vízszint még mindig kritikus tartományban van, a néhány nappal korábbi leállási kockázathoz képest kedvezőbbé vált a helyzet. Talán elkerülhető, hogy leálljon a Paksi Atomerőmű.
VG
2026.08.05, 08:04
Frissítve: 2026.08.05, 08:05

Budapestnél szerdán reggel hatkor 20 centit mutat a vízmérce a Vízügy honlapja szerint, ami a hétfő éjjeli 9 centihez képest látványos, ám szabad szemmel még kevésbé észrevehető emelkedés. Paksnál is stabil emelkedést lehet látni, de azért még közel sem parádés a helyzet: továbbra is –135 centiméter a vízállás az atomerőműnél, ami egy centivel alacsonyabb annál, aminél elvileg teljesen le kellett volna kapcsolni az erőművet, de 5 centivel jobb a helyzet, mint keddre virradó éjjel, amikor –140 centit is mutatott a vízmérce, írja a 444.

Hungary's Paks Nuclear Plant Shuts Down Due To Record-Low Danube Levels
Újra emelkedik a Duna vízszintje, a paksi atomerőmű megmenekülhet/Fotó: Janos Kummer

Egyelőre termel az utolsó paksi blokk

Az elmúlt néhány napban az egész országot lázban tartja a Paksi Atomerőmű sorsa. Néhány napja még maga a miniszterelnök is a legrosszabbtól tartott, azonban most úgy tűnik a Duna vízállása a kritikus szint felett stabilizálódott.

Sokat változott a helyzet, mivel szombaton Magyar Péter még arról értesítette a lakosságot, hogy elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű leállítása, azonban úgy tűnik, a helyzet némileg javult. A 2-es blokk továbbra is termel, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter reménykeltő mondatokat fogalmazott meg az atomerőmű sorsával kapcsolatban, a kormányfő pedig arról számolt be egy Facebook-bejegyzésben, hogy a fogyasztás a tervezett szint alatt, míg a Duna vízállása a kritikus szint felett van.

Korábban a kormányfő azt is elmondta, több dolgon múlik majd, hogy le kell-e állítani az erőmű utolsó még üzemben lévő blokkját:

  • A paksi szakemberek munkáján,
  • a Duna vízállásán,
  • az erőmű berendezéseinek hibamentes működésén,
  • valamint azon, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.

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