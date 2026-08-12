A kormányhoz fordult a paksi önkormányzat: duzzasztót, hajózsilipet és egy dunai fenéklemezt akarnak a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséhez

Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen − közölte a tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán.

A paksi önkormányzat több ötlettel állt elő az atomerőmű jövőjét illetően / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Barnabás István a Paksi Deák Ferenc Egyesület alapítója elmondta, hogy a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé.

A paksi önkormányzatnak több javaslata is van

„Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást” − ismertette az alpolgármester.

A politikus beszámolója szerint Fajsz térségében egy duzzasztóművet és egy hajózsilipet lehetne létesíteni, vagy akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre.

Az önkormányzat ezzel együtt nem konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a lehetséges javaslatok vizsgálatát, továbbá a kormányt az alacsony vízállásból eredő problémák megelőzésére kéri, mivel ez csupán hajózási, hanem energetikai kérdés is.

A felterjesztésben az önkormányzat azt az álláspontját is megfogalmazta, miszerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban. A jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felülvizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is

– mutatott rá Barnabás István, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nem egymással szemben álló érdekekről van szó ezen a téren, mivel a rendelkezésre álló vízkészletet úgy kell megőrizni és hasznosítani, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.

Az alpolgármester üdvözölte a kormány döntését

Barnabás István örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat döntését követően szerdán máris Pakson ülésezik a kormány, és akár már ezen az eseményen születhetnek olyan döntések, amelyekkel kapcsolatban a helyhatóság is megfogalmazta javaslatait.

A város honlapján olvasható felterjesztés szerint a közgyűlés a kormánynál kezdeményezi az atomerőmű hűtővízellátását hosszú távon biztosító lehetséges megoldások vizsgálatát.

Kezdeményezik emellett, hogy a szükséges szakmai vizsgálatok eredményei alapján szülessen kormányzati döntés arról, hogy egy lehetséges beruházás miként járulhat hozzá Magyarország energiabiztonságának, vízgazdálkodásának és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú fejlesztéséhez.

A dokumentumban rögzítették, hogy Paks önkormányzata „kész minden rendelkezésére álló tapasztalattal és együttműködéssel, valamint a városban felhalmozódott energetikai, nukleáris és vízgazdálkodási szakmai tudásra építve támogatni a kormány munkáját”.

Ezt annak érdekében teszik, hogy az atomerőmű, Magyarország egyik legfontosabb stratégiai létesítményének biztonságos működése hosszú távon is biztosított legyen − olvasható a dokumentumban.