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MVM Paksi Atomerőmű Zrt
energiabiztonság
beruházás

A kormányhoz fordult a paksi önkormányzat: duzzasztót, hajózsilipet és egy dunai fenéklemezt akarnak a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséhez

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Az idei rendkívül aszályos nyár okozta energiakrízis-helyzet nagy változásokat indíthat el. A Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű működése veszélybe került, ezért az önkormányzat terveket nyújtott be a kormány felé, hogy a biztonságos és folyamatos üzemet szélsőséges időjárási körülmények között s garantálni lehessen.
VG
2026.08.12, 12:24
Frissítve: 2026.08.12, 12:46

Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen − közölte a tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán.

A paksi önkormányzat több ötlettel állt elő az atomerőmű jövőjét illetően
A paksi önkormányzat több ötlettel állt elő az atomerőmű jövőjét illetően / Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Barnabás István a Paksi Deák Ferenc Egyesület alapítója elmondta, hogy a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé.

A paksi önkormányzatnak több javaslata is van

„Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást” − ismertette az alpolgármester.

A politikus beszámolója szerint Fajsz térségében egy duzzasztóművet és egy hajózsilipet lehetne létesíteni, vagy akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre.

Az önkormányzat ezzel együtt nem konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a lehetséges javaslatok vizsgálatát, továbbá a kormányt az alacsony vízállásból eredő problémák megelőzésére kéri, mivel ez csupán hajózási, hanem energetikai kérdés is.

A felterjesztésben az önkormányzat azt az álláspontját is megfogalmazta, miszerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban. A jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felülvizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is

 – mutatott rá Barnabás István, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nem egymással szemben álló érdekekről van szó ezen a téren, mivel a rendelkezésre álló vízkészletet úgy kell megőrizni és hasznosítani, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.

Az alpolgármester üdvözölte a kormány döntését

Barnabás István örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat döntését követően szerdán máris Pakson ülésezik a kormány, és akár már ezen az eseményen születhetnek olyan döntések, amelyekkel kapcsolatban a helyhatóság is megfogalmazta javaslatait.

A város honlapján olvasható felterjesztés szerint a közgyűlés a kormánynál kezdeményezi az atomerőmű hűtővízellátását hosszú távon biztosító lehetséges megoldások vizsgálatát.

Kezdeményezik emellett, hogy a szükséges szakmai vizsgálatok eredményei alapján szülessen kormányzati döntés arról, hogy egy lehetséges beruházás miként járulhat hozzá Magyarország energiabiztonságának, vízgazdálkodásának és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú fejlesztéséhez.

A dokumentumban rögzítették, hogy Paks önkormányzata „kész minden rendelkezésére álló tapasztalattal és együttműködéssel, valamint a városban felhalmozódott energetikai, nukleáris és vízgazdálkodási szakmai tudásra építve támogatni a kormány munkáját”.

Ezt annak érdekében teszik, hogy az atomerőmű, Magyarország egyik legfontosabb stratégiai létesítményének biztonságos működése hosszú távon is biztosított legyen − olvasható a dokumentumban.

Megoldás lehet a hűtőtorony?

Sokan a hűtőtorony-építésben látják a Paksi Atomerőmű működésének biztosítékát, azonban ennek a technológiának az előnyei mellett megvannak a maga korlátai is.

Az atomerőművek hűtésének alapvetően két módja van: a nyitott, illetve zárt hurkú rendszerek. Paks az előbbit alkalmazza. Az ilyen típusú rendszerek a környezetből származó hűtővíz felhasználásával működnek.

A hűtőtornyos, zárt hurkú hűtés legfontosabb előnye, hogy az erőmű működése jóval kevésbé függ a befogadó folyó vízállásától és hőmérsékletétől. A hűtővíz zárt rendszerben kering, így kisebb a folyóból kivett víz mennyisége, és mérsékelhető annak kockázata is, hogy alacsony dunai vízállás vagy túl magas vízhőmérséklet miatt vissza kelljen fogni az erőmű teljesítményét.

A száraz, például Heller–Forgó rendszerű hűtésnél a vízfogyasztás még tovább csökkenthető, mivel a rendszer párolgási veszteség nélkül működik. A hűtőtornyos megoldás ezért szélsőséges hidrológiai helyzetekben stabilabb üzemmenetet biztosíthat.

Hátránya ugyanakkor a jelentős beruházási igény és az, hogy egy már működő erőmű utólagos átállítása műszakilag rendkívül összetett.

Paks I. esetében különösen kérdéses a gazdaságossága, mert az új rendszer csak az erőmű meghosszabbított üzemidejének fennmaradó részében, nagyságrendileg két évtizeden át szolgálna. A kiépítés költsége becslések szerint 80–100 milliárd forintos nagyságrendű beruházás lehet.

A hűtőtorony ráadásul nem univerzális megoldás: az optimális rendszer az éghajlati, vízügyi és műszaki adottságoktól függ, ezért egyes erőműveknél célszerűbb lehet a frissvizes és a zárt hűtés kombinációja.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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