A kormányhoz fordult a paksi önkormányzat: duzzasztót, hajózsilipet és egy dunai fenéklemezt akarnak a Paksi Atomerőmű biztonságos működéséhez
Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen − közölte a tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán.
Barnabás István a Paksi Deák Ferenc Egyesület alapítója elmondta, hogy a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé.
A paksi önkormányzatnak több javaslata is van
„Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást” − ismertette az alpolgármester.
A politikus beszámolója szerint Fajsz térségében egy duzzasztóművet és egy hajózsilipet lehetne létesíteni, vagy akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre.
Az önkormányzat ezzel együtt nem konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a lehetséges javaslatok vizsgálatát, továbbá a kormányt az alacsony vízállásból eredő problémák megelőzésére kéri, mivel ez csupán hajózási, hanem energetikai kérdés is.
A felterjesztésben az önkormányzat azt az álláspontját is megfogalmazta, miszerint Magyarországnak szemléletváltásra van szüksége a vízgazdálkodásban. A jövőben minden vízgazdálkodási döntést egyszerre kell felülvizsgálni természetvédelmi, vízügyi, mezőgazdasági, hajózási és energiabiztonsági szempontból is
– mutatott rá Barnabás István, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nem egymással szemben álló érdekekről van szó ezen a téren, mivel a rendelkezésre álló vízkészletet úgy kell megőrizni és hasznosítani, hogy azok egyszerre szolgálják a természetet, a mezőgazdaságot, a hajózást, az ipart és Magyarország energiaellátását is.
Az alpolgármester üdvözölte a kormány döntését
Barnabás István örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat döntését követően szerdán máris Pakson ülésezik a kormány, és akár már ezen az eseményen születhetnek olyan döntések, amelyekkel kapcsolatban a helyhatóság is megfogalmazta javaslatait.
A város honlapján olvasható felterjesztés szerint a közgyűlés a kormánynál kezdeményezi az atomerőmű hűtővízellátását hosszú távon biztosító lehetséges megoldások vizsgálatát.
Kezdeményezik emellett, hogy a szükséges szakmai vizsgálatok eredményei alapján szülessen kormányzati döntés arról, hogy egy lehetséges beruházás miként járulhat hozzá Magyarország energiabiztonságának, vízgazdálkodásának és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú fejlesztéséhez.
A dokumentumban rögzítették, hogy Paks önkormányzata „kész minden rendelkezésére álló tapasztalattal és együttműködéssel, valamint a városban felhalmozódott energetikai, nukleáris és vízgazdálkodási szakmai tudásra építve támogatni a kormány munkáját”.
Ezt annak érdekében teszik, hogy az atomerőmű, Magyarország egyik legfontosabb stratégiai létesítményének biztonságos működése hosszú távon is biztosított legyen − olvasható a dokumentumban.
Megoldás lehet a hűtőtorony?
Sokan a hűtőtorony-építésben látják a Paksi Atomerőmű működésének biztosítékát, azonban ennek a technológiának az előnyei mellett megvannak a maga korlátai is.
Az atomerőművek hűtésének alapvetően két módja van: a nyitott, illetve zárt hurkú rendszerek. Paks az előbbit alkalmazza. Az ilyen típusú rendszerek a környezetből származó hűtővíz felhasználásával működnek.
A hűtőtornyos, zárt hurkú hűtés legfontosabb előnye, hogy az erőmű működése jóval kevésbé függ a befogadó folyó vízállásától és hőmérsékletétől. A hűtővíz zárt rendszerben kering, így kisebb a folyóból kivett víz mennyisége, és mérsékelhető annak kockázata is, hogy alacsony dunai vízállás vagy túl magas vízhőmérséklet miatt vissza kelljen fogni az erőmű teljesítményét.
A száraz, például Heller–Forgó rendszerű hűtésnél a vízfogyasztás még tovább csökkenthető, mivel a rendszer párolgási veszteség nélkül működik. A hűtőtornyos megoldás ezért szélsőséges hidrológiai helyzetekben stabilabb üzemmenetet biztosíthat.
Hátránya ugyanakkor a jelentős beruházási igény és az, hogy egy már működő erőmű utólagos átállítása műszakilag rendkívül összetett.
Paks I. esetében különösen kérdéses a gazdaságossága, mert az új rendszer csak az erőmű meghosszabbított üzemidejének fennmaradó részében, nagyságrendileg két évtizeden át szolgálna. A kiépítés költsége becslések szerint 80–100 milliárd forintos nagyságrendű beruházás lehet.
A hűtőtorony ráadásul nem univerzális megoldás: az optimális rendszer az éghajlati, vízügyi és műszaki adottságoktól függ, ezért egyes erőműveknél célszerűbb lehet a frissvizes és a zárt hűtés kombinációja.