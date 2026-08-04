Fontos kérést fogalmazott meg a Paksi Atomerőmű: senki ne induljon útnak, mert nem engedik be őket – kiderültek az okok, érkezik a tájékoztatás

2026. augusztus 3-9. között a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységeiket – így a látogatók fogadását is – energiatakarékossági okokból, átmenetileg szüneteltetniük kell, közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A Paksi Atomerőmű Látogatóközpontja nem fogad látogatókat/Fotó: Janos Kummer

A Látogatóközpont újranyitásáról és a látogatók ismételt fogadásáról az atomerőmű hivatalos honlapján és Facebook oldalán adnak tájékoztatást.

Ez hajszálon múlt: néhány milliméterre voltunk a Paksi Atomerőmű teljes lekapcsolásától

Hajnali fél kettő körül mindössze néhány milliméter választotta el a Paksi Atomerőművet a teljes lekapcsolástól – közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő beszámolója szerint a kritikus pillanatban megállt a vízszint csökkenése, reggelre pedig másfél centiméterrel emelkedett a Duna. Ennek köszönhetően jelenleg biztonságosan üzemel az erőmű utolsó működő turbinája.

Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett

– írta Magyar Péter.

A miniszterelnök az „Irány Paks!” mondattal zárta bejegyzését, jelezve, hogy személyesen is az atomerőműhöz indul.

Még messze lehet a teljes paksi kapacitás visszatérése

A Paksi Atomerőmű teljes, kétezer megawattos kapacitása a magyar villamosenergia-termelés mintegy negyven százalékát adja, és az ország áramfogyasztásának hozzávetőleg harmadát fedezi. A Duna történelmi apadása miatt azonban az elmúlt napokban fokozatosan csökkentették az erőmű teljesítményét. Lapunk korábbi beszámolója szerint a létesítményt 44 éves működése alatt még egyszer sem kellett teljes egészében leállítani.