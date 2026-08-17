Lehet, hogy teljesen feleslegesen őrködött Magyar Péter a paksi fenékküszöb építésénél: jó hírek jöttek a Duna vízgyűjtő területéről – Passaunál már valósággal árad a folyó
Ahogy beszámoltunk róla, végre jó hírek érkeztek hétfő hajnalban a Duna vízgyűjtő területéről. Vasárnap este a Duna felső szakaszán, főként Bajorországban végre esett az eső, ami garantálja, hogy a folyó vízszintje a következő napokban Magyarországon is emelkedjen. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.
Lehet, hogy teljesen feleslegesen állt őrt Magyar Péter a paksi fenékküszöb építésénél: jó hírek jöttek a Duna vízgyűjtő területéről – Passaunál valósággal árad a folyó
Amit reggel írtunk, az valósággá vált. A bajor HND, Árvízi Tájékoztató Szolgálat 16.35-17.00-s adatai szerint Passaunál 402 cm-re emelkedett,
ami két óra alatt +10 cm, Passau-Ilzstadtnál szintén +10 cm látszik.
Achleitennél 17:00-kor 254 cm volt a vízállás, ez két óra alatt +5 cm. Ennél is fontosabb, hogy a Passau-Ingling vízerőműnél az Inn vízhozama 498 m³/s-ra ugrott, +49 m³/s változással, vagyis a délutáni csapadék hatása már az Inn alsó szakaszán is megjelent.
Ez valódi fordulat az előző ellenőrzéshez képest: 15 óra körül Achleitennél még 664 m³/s körüli, csökkenő vízhozamot láttunk, most viszont újabb emelkedés indult.
Közben a bajor közszolgálati média, a BR24 ma 16:39-kor már jóval csapadékosabb forgatókönyvet vázolt a hétre:
- Bajorország nagy részén 15–30 mm,
- az Alpok–Alpenvorland–Alsó-Bajorország sávban pedig 40–80 mm, helyenként akár 100 mm feletti heti csapadékösszeg is összejöhet.
A BR24 szerint már hétfő délután Schwabentől Münchenen át Passauig heves zivatarok alakultak ki, helyenként 25 mm körüli rövid idejű csapadékkal, és kedden, valamint várhatóan csütörtökön is újabb kiadós eső jöhet az Alpok torlasztó hatása miatt.
A lényeg: most először látszik olyan helyzet, hogy a vasárnapi első kis hullám után egy második emelkedési impulzus indul Passaunál, miközben a következő napokra már 40–80, helyenként 100+ mm-es csapadékpotenciált jeleznek a Duna szempontjából fontos dél-bajor/alpesi térségre. Ez még nem bizonyít nagy Magyarország felé tartó vízhullámot, de az eddigi nap legfontosabb pozitív hidrológiai fejleménye.
Csütörtökig apadhat a Duna Paksnál
Mindez magyar szempontból különösen fontos, hiszen napok óta apad a Duna. Vasárnap este Paksnál –125 centiméter körül állt a folyó, vagyis már vészesen megközelítette azt a kritikus tartományt, amely komoly problémát okozhat a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásában.A jelenlegi helyzetben –134 centiméter környéke számít kritikus tartománynak.
Ilyen alacsony dunai vízállás mellett már veszélybe kerülhet a megfelelő hűtővízellátás, ezért az erőmű termelőegységeinek leállítására is szükség lehet.
A helyzet súlyossága miatt a kormány a múlt héten rendkívüli intézkedésekről döntött. Magyar Péter augusztus 12-én, szerdán jelentette be, hogy fenékküszöböt építenek, továbbá két bárka irányított elsüllyesztésével próbálják megemelni a vízszintet az atomerőmű vízkivételének térségében. A hétvégén gőzerővel folytak a munkálatok, és a beavatkozások hatására az erőműnél helyileg sikerült megemelni a rendelkezésre álló vízszintet.
Ezzel azonban korántsem biztos, hogy sikerült elhárítani a legrosszabbat. Paksnál ugyanis további apadás jöhet a következő napokban.
A Hydroinfo vasárnap reggeli előrejelzése szerint augusztus 16-án reggel –124 centiméter volt a Duna vízállása Paksnál. Kedden tovább romolhat a helyzet. Augusztus 18-án estére már –136 centiméter környékére süllyedhet a folyó.
A jelenlegi előrejelzés szerint a mélypont augusztus 19-én, szerdán következhet be: reggelre és kora délutánra egyaránt –138 centiméter körüli vízállást jelez a Hydroinfo.
Ez azt jelenti, hogy a következő napokban minden egyes centiméternek komoly jelentősége lehet Paksnál. Magyar Péter nem véletlenül beszélt arról vasárnap este, hogy kedd és szerda között jöhet a legkritikusabb időszak. A magyar vízügyi előrejelzésben ugyanis jól látható egy lehetséges fordulat:
- szerda délután még –138 centiméter körüli értékkel számolnak, majd megállhat az apadás.
- augusztus 20-án reggelre a prognózis már –130 centiméter körüli vízállást mutat.
A jelenlegi számítás szerint ezt követően tovább emelkedhet a Duna. Szombat reggelre már –105 centiméter körüli érték szerepel a prognózisban. A távolabbi előrejelzéseket természetesen óvatosan kell kezelni, hiszen néhány napos időtávon már jelentősen növekszik a bizonytalanság.
Mintegy 3-5 nap, mire Pakshoz ér a Duna felső szakaszán lehullott eső
A vasárnap lehulló bajorországi csapadékból származó víz természetesen nem jelenik meg azonnal Paksnál. Előbb a kisebb folyókban, majd a bajor és osztrák Duna-szakaszon kellene határozott emelkedést látnunk. Különösen a Passau–Achleiten–Linz–Kienstock–Wildungsmauer vonal mércéit érdemes figyelni. Ha ezeken az állomásokon egyértelmű vízszintemelkedés indul, abból már jobban lehet következtetni arra, hogy valóban úton van-e egy kisebb vízhullám Magyarország felé.
A Bajorországban és az Inn vízgyűjtőjén lehulló jelentősebb csapadék hatása hozzávetőleg 3–5 nap alatt érheti el Paks térségét.
Ez azt jelenti, hogy a vasárnapi esőből származó első vízutánpótlás nagyjából szerda és péntek között jelenhet meg Magyarországon. Éppen abban az időszakban, amikor a Hydroinfo előrejelzése is az apadás végét és az emelkedés kezdetét mutatja. Fontos azonban, hogy a vasárnapi esőt ne értékeljük túl korán.