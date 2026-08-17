Ahogy beszámoltunk róla, végre jó hírek érkeztek hétfő hajnalban a Duna vízgyűjtő területéről. Vasárnap este a Duna felső szakaszán, főként Bajorországban végre esett az eső, ami garantálja, hogy a folyó vízszintje a következő napokban Magyarországon is emelkedjen. Paks számára azonban talán még ennél is fontosabb, hogy a csapadékosabb periódus várhatóan nem ér véget ezzel. A német meteorológiai szolgálat, a DWD tíznapos prognózisa szerint csütörtökön Dél-Németországban ismét záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással, az Alpokban pedig tartósabb eső is jöhet. Ha elegendő csapadék hullik, annak hatása néhány nappal később Magyarországon is megjelenhet.

Lehet, hogy teljesen feleslegesen őrködött Magyar Péter a paksi fenékküszöb építésénél: jó hírek jöttek a Duna vízgyűjtő területéről – Passaunál már valósággal árad a folyó Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Lehet, hogy teljesen feleslegesen állt őrt Magyar Péter a paksi fenékküszöb építésénél: jó hírek jöttek a Duna vízgyűjtő területéről – Passaunál valósággal árad a folyó

Amit reggel írtunk, az valósággá vált. A bajor HND, Árvízi Tájékoztató Szolgálat 16.35-17.00-s adatai szerint Passaunál 402 cm-re emelkedett,

ami két óra alatt +10 cm, Passau-Ilzstadtnál szintén +10 cm látszik.

Achleitennél 17:00-kor 254 cm volt a vízállás, ez két óra alatt +5 cm. Ennél is fontosabb, hogy a Passau-Ingling vízerőműnél az Inn vízhozama 498 m³/s-ra ugrott, +49 m³/s változással, vagyis a délutáni csapadék hatása már az Inn alsó szakaszán is megjelent.

Ez valódi fordulat az előző ellenőrzéshez képest: 15 óra körül Achleitennél még 664 m³/s körüli, csökkenő vízhozamot láttunk, most viszont újabb emelkedés indult.

Közben a bajor közszolgálati média, a BR24 ma 16:39-kor már jóval csapadékosabb forgatókönyvet vázolt a hétre:

Bajorország nagy részén 15–30 mm,

az Alpok–Alpenvorland–Alsó-Bajorország sávban pedig 40–80 mm, helyenként akár 100 mm feletti heti csapadékösszeg is összejöhet.

A BR24 szerint már hétfő délután Schwabentől Münchenen át Passauig heves zivatarok alakultak ki, helyenként 25 mm körüli rövid idejű csapadékkal, és kedden, valamint várhatóan csütörtökön is újabb kiadós eső jöhet az Alpok torlasztó hatása miatt.

A lényeg: most először látszik olyan helyzet, hogy a vasárnapi első kis hullám után egy második emelkedési impulzus indul Passaunál, miközben a következő napokra már 40–80, helyenként 100+ mm-es csapadékpotenciált jeleznek a Duna szempontjából fontos dél-bajor/alpesi térségre. Ez még nem bizonyít nagy Magyarország felé tartó vízhullámot, de az eddigi nap legfontosabb pozitív hidrológiai fejleménye.