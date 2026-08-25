Kiborogatják a kukákat, behatolnak a társasházakba – kibukott a polgármester, össztűz alatt a palackvisszaváltás és a Mohu

Az elmúlt időszakban számos kritika érte a magyarországi palackvisszaváltási rendszert. A rendszer 2024-ben indul, egy európai unió szabályozásnak megfelelően. Ugyanis 2024. január elsejétől szinte minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, 0,1 és 3 liter közötti űrtartalommal bír, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül.

Több mint két éve működik a palackvisszaváltási rendszer Magyarországon Fotó: Havrán Zoltán

A szóban forgó palackok egy része többutas, azaz a benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafelé eljut a gyártóhoz, aki azt megfelelő előkészítés után újratölti. Ugyanakkor a palackok legnagyobb része azonban egyszer használatos, más néven egyutas palack, amely a fogyasztást követően hulladékká válik, mely megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újrafeldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyagává válhat.

Felpörgött a palackvisszaváltás, de jöttek a hátrányai is

Az Index cikke szerint a visszaváltási rendszer 2024 nyári indulásakor a legnagyobb fejfájást még az okozta, hogy az emberek egyszerűen nem éltek vele. Az akkori számítások szerint évente mintegy 3,5 milliárd italcsomagolás került forgalomba – ez napi 9,6 millió betétdíjas terméket jelentett, és ebből jó ha 3,5 millió jutott vissza a REpontokba.

Azonban ez az arány azóta jelentősen megfordult. A Mohu nyilvános számlálója alapján mostanáig több mint hatmilliárd csomagolást nyeltek el az automatái, a palackok, üvegek és dobozok csaknem kilencven százaléka már visszakerül a rendszerbe, amivel Magyarország az Unió élvonalába került.

A jól hangzó statisztikának azonban árnyoldalai is vannak.

Ugyanis minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért. Ez a jelenség mára mindennapossá vált több budapesti belvárosi kerületben is.

Terézváros például 2025 tavaszán szigorított a hulladékkezelési szabályokon, a társas házak azóta csak a szállítás előtti este nyolc után tehetik ki az szemeteseket az utcára, a köztisztasági cég pedig a polgárőrséggel közösen éjszakai járőrszolgálatot indított. Soproni Tamás polgármester szerint azonban ez sem elegendő, az Indexnek elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta állandósult a szemetesek kiborogatása és rongálása. Egyre több társas ház panaszkodik arra, hogy a gyűjtők erőszakosan próbálnak bejutni a lépcsőházakba és belső udvarokra, csak hogy hozzáférjenek a kukákhoz.