Nem lesz hullám a Palatinuson – spórolnak a fővárosi fürdőkben, de a jegyár csökkentése „nem indokolt"

Energiatakarékossági intézkedést vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. a nagy hőség miatt – erről beszélt az InfoRádióban Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója. A takarékossági intézkedések két területet érintenek. A strandok és gyógyfürdők – a korábbi hőségriadókhoz hasonlóan – este 8 óráig tartanak nyitva, így a munkából hazatérőknek továbbra is marad lehetőségük strandolni. Emellett múlt péntektől több energiafelhasználást csökkentő lépést is bevezettek.

A Palatinus mellett minden fővárosi fürdőben takarékoskodási intézkedéseket vezettek be/Fotó: AFP

Kevesebb élmény a Palatinus strandon

A vezérigazgató elmondta az interjúban, hogy a csomag részeként leállították a szaunák és gőzkabinok működését, mivel ezekre a kánikulában amúgy is jóval kisebb az igény. Délután 5 óra után:

kikapcsolják az élményelemeket és a vízi attrakciókat,

köztük a Palatinus nagy energiaigényű hullámgépét.

Emellett ideiglenesen felfüggesztették azt a korábbi, a Fővárosi Közgyűlés kérésére bevezetett programot is, amely egyes fürdők esti, 22 óráig tartó nyitvatartását tette lehetővé.

A társaság a vízfogyasztást is igyekszik visszafogni. A strandok jelentős zöldfelületeit – például a többhektáros Palatinus parkját – legfeljebb heti három alkalommal öntözik, hogy a pázsit használható maradjon, miközben kevesebb vizet használnak fel – mondta.

A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt, hogy miután a fürdők, strandok alapszolgáltatásai így is 98 százalékban elérhetők, így nem tartották indokoltnak a jegyárak csökkentését, vagyis jelentős bevételkieséssel sem számolnak.

Szűts Ildikó szerint ugyanakkor a legnagyobb kockázatot nem ezek az intézkedések, hanem a rendkívüli hőség jelentheti. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis a legforróbb napokon sokan inkább el sem indulnak otthonról, ami visszavetheti a strandok forgalmát. A vezérigazgató elmondta: hétfőn és kedden ugyan viszonylag sok vendég érkezett, de nem kiemelkedő számban, ezért a következő napok mutatják majd meg, hogyan alakul a látogatottság.