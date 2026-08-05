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energiaválság
gyógyfürdő
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Nem lesz hullám a Palatinuson – spórolnak a fővárosi fürdőkben, de a jegyár csökkentése „nem indokolt"

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Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a hőség miatt a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. A társaság tíznapos intézkedéscsomaggal készül a rendkívüli energiahelyzetre, amelynek eredményeként a budapesti strandok és fürdők több mint 32 ezer kilowattórával csökkentik energiafelhasználásukat, miközben a változtatások többsége a vendégélményt csak minimálisan érinti. Erről Szűts Ildikó vezérigazgató beszélt az InfoRádióban.
VG
2026.08.05, 15:00

Energiatakarékossági intézkedést vezetett be a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. a nagy hőség miatt – erről beszélt az InfoRádióban Szűts Ildikó, a vállalat vezérigazgatója. A takarékossági intézkedések két területet érintenek. A strandok és gyógyfürdők – a korábbi hőségriadókhoz hasonlóan – este 8 óráig tartanak nyitva, így a munkából hazatérőknek továbbra is marad lehetőségük strandolni. Emellett múlt péntektől több energiafelhasználást csökkentő lépést is bevezettek.

Palatinus
                                  A Palatinus mellett minden fővárosi fürdőben takarékoskodási intézkedéseket vezettek be/Fotó: AFP

Kevesebb élmény a Palatinus strandon

A vezérigazgató elmondta az interjúban, hogy a csomag részeként leállították a szaunák és gőzkabinok működését, mivel ezekre a kánikulában amúgy is jóval kisebb az igény. Délután 5 óra után:

  • kikapcsolják az élményelemeket és a vízi attrakciókat, 
  • köztük a Palatinus nagy energiaigényű hullámgépét. 

Emellett ideiglenesen felfüggesztették azt a korábbi, a Fővárosi Közgyűlés kérésére bevezetett programot is, amely egyes fürdők esti, 22 óráig tartó nyitvatartását tette lehetővé.

A társaság a vízfogyasztást is igyekszik visszafogni. A strandok jelentős zöldfelületeit – például a többhektáros Palatinus parkját – legfeljebb heti három alkalommal öntözik, hogy a pázsit használható maradjon, miközben kevesebb vizet használnak fel – mondta.

A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. vezérigazgatója arról is beszélt, hogy miután a fürdők, strandok alapszolgáltatásai így is 98 százalékban elérhetők, így nem tartották indokoltnak a jegyárak csökkentését, vagyis jelentős bevételkieséssel sem számolnak.

Szűts Ildikó szerint ugyanakkor a legnagyobb kockázatot nem ezek az intézkedések, hanem a rendkívüli hőség jelentheti. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis a legforróbb napokon sokan inkább el sem indulnak otthonról, ami visszavetheti a strandok forgalmát. A vezérigazgató elmondta: hétfőn és kedden ugyan viszonylag sok vendég érkezett, de nem kiemelkedő számban, ezért a következő napok mutatják majd meg, hogyan alakul a látogatottság.

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