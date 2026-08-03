Itt a vég, máris megkezdődött a pánikvásárlás: tonna számra veszik a magyarok az ásványvizet

Az Economx az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezetre hivatkozva azt írja, hogy vidéki településekről, valamint Budapestről és az agglomerációból is érkeztek jelzések a szokatlan vásárlási hullámról, pánikvásárlásról. A szervezet szerint több helyen olyan mennyiségű ásványvizet vásárolnak az emberek, amely már túlmutat a kánikula miatt egyébként is megszokott fogyasztásnövekedésen.

Pánikvásárlásról érkeztek hírek egyes településekről, nagy mennyiségben vásárolják az ásványvizet az emberek (illusztráció)

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Egyelőre az ásványvizet érinti a pánikvásárlás

A lapnak nyilatkozó Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke szerint a boltok dolgozói arról számoltak be, hogy sok vásárló kizárólag ásványvízért érkezik az üzletekbe, és nem ritka, hogy több csomaggal visznek haza egyszerre. A pénztárosoknak többen is elmondták:

attól félnek, hogy elfogy a vezetékes ivóvíz, ezért szeretnének előre felkészülni a tartós hőség idejére.

A jelenség hátterében az áll, hogy

több térségben vízellátási problémák alakultak ki,

egyes helyeken napok óta akadozik vagy szünetel a vezetékes vízszolgáltatás.

Az érintett településeken a honvédség lajtos kocsikkal és zacskós ivóvíz kiosztásával segíti a lakosság ellátását, ami tovább erősítette a lakosság aggodalmát.

A szakszervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy jelenleg nincs ok készletfelhalmozásra.

A kereskedelmi láncok folyamatosan követik a megnövekedett keresletet, naponta akár többször is pótolják a készleteket, így az áruellátás biztosított.

Bubenkó Csaba szerint sem ásványvízből, sem más alapvető termékből nem várható hiány, ezért a pánikvásárlás csak feleslegesen növeli a feszültséget.

Az érdekképviselet arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli hőség nemcsak a lakosságot, hanem a kereskedelemben dolgozókat is komoly terhelés alá helyezi. A bolti alkalmazottak beszámolói szerint az egymásnak ellentmondó információk miatt sok vásárló feszült, ami a mindennapi kiszolgálás során is érezhető.

Az Economx idézi a szervezet vezetőjét, aki szerint a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy a lakosság a hivatalos tájékoztatásokra támaszkodjon, felelősen használja a rendelkezésre álló vízkészleteket, és ne halmozzon fel indokolatlan mennyiségű ásványvizet. A szakszervezet hangsúlyozza: a kereskedelem felkészült a megnövekedett igények kiszolgálására, ezért a boltok polcain a következő napokban is elérhető lesz a palackozott víz.