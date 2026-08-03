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vízhiány
energia
pánikvásárlás
lakosság

Itt a vég, máris megkezdődött a pánikvásárlás: tonna számra veszik a magyarok az ásványvizet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több településen is megugrott az ásványvíz iránti kereslet, miután az elmúlt napokban egyre több hír jelent meg az ivóvízellátást érintő nehézségekről. Egyes üzletekben már pánikvásárlás jelei mutatkoznak: a vásárlók kartonszámra pakolják kosaraikba a palackozott vizet attól tartva, hogy a következő napokban vezetékes vízhiány alakulhat ki.
VG
2026.08.03, 06:47

Az Economx az Egyenlő.hu modern kereskedelmi szakszervezetre hivatkozva azt írja, hogy vidéki településekről, valamint Budapestről és az agglomerációból is érkeztek jelzések a szokatlan vásárlási hullámról, pánikvásárlásról. A szervezet szerint több helyen olyan mennyiségű ásványvizet vásárolnak az emberek, amely már túlmutat a kánikula miatt egyébként is megszokott fogyasztásnövekedésen.

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Pánikvásárlásról érkeztek hírek egyes településekről, nagy mennyiségben vásárolják az ásványvizet az emberek (illusztráció)
Fotó: BearFotos / Shutterstock

Egyelőre az ásványvizet érinti a pánikvásárlás

A lapnak nyilatkozó Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu elnöke szerint a boltok dolgozói arról számoltak be, hogy sok vásárló kizárólag ásványvízért érkezik az üzletekbe, és nem ritka, hogy több csomaggal visznek haza egyszerre. A pénztárosoknak többen is elmondták: 

attól félnek, hogy elfogy a vezetékes ivóvíz, ezért szeretnének előre felkészülni a tartós hőség idejére.

A jelenség hátterében az áll, hogy 

  • több térségben vízellátási problémák alakultak ki, 
  • egyes helyeken napok óta akadozik vagy szünetel a vezetékes vízszolgáltatás. 

Az érintett településeken a honvédség lajtos kocsikkal és zacskós ivóvíz kiosztásával segíti a lakosság ellátását, ami tovább erősítette a lakosság aggodalmát.

A szakszervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy jelenleg nincs ok készletfelhalmozásra. 

A kereskedelmi láncok folyamatosan követik a megnövekedett keresletet, naponta akár többször is pótolják a készleteket, így az áruellátás biztosított. 

Bubenkó Csaba szerint sem ásványvízből, sem más alapvető termékből nem várható hiány, ezért a pánikvásárlás csak feleslegesen növeli a feszültséget.

Az érdekképviselet arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendkívüli hőség nemcsak a lakosságot, hanem a kereskedelemben dolgozókat is komoly terhelés alá helyezi. A bolti alkalmazottak beszámolói szerint az egymásnak ellentmondó információk miatt sok vásárló feszült, ami a mindennapi kiszolgálás során is érezhető.

Az Economx idézi a szervezet vezetőjét, aki szerint a jelenlegi helyzetben különösen fontos, hogy a lakosság a hivatalos tájékoztatásokra támaszkodjon, felelősen használja a rendelkezésre álló vízkészleteket, és ne halmozzon fel indokolatlan mennyiségű ásványvizet. A szakszervezet hangsúlyozza: a kereskedelem felkészült a megnövekedett igények kiszolgálására, ezért a boltok polcain a következő napokban is elérhető lesz a palackozott víz.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a múlt héten a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízszintje miatt több településen vízkorlátozást vezettek be, Szentendre egyik városrészében pedig vízhiány is kialakult ki. A Paksi Atomerőmű a teljes leállítás előtti helyzetbe került, amire működése során még nem volt példa. Az extrém hőség az előrejelzések szerint csütörtökig kitart, a következő néhány nap mind energetikai, mind vízellátási szempontból kritikus lehet.

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