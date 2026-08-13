Fontos figyelmeztetés a Szigetről távozóknak: így szerezhetik vissza a megmaradt pénzüket – a főszervező szerint városi legenda az óriási bent ragadt összeg
A Sziget területén több fizikai visszaváltópont működik, ahol egészen a fesztivál zárásáig vissza lehet kérni a helyszínen feltöltött egyenleg maradványát – mondta a Világgazdaságnak Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. A pontokat úgy helyezték el, hogy a távozó vendégek a kijáratok felé haladva is találkozzanak velük, így vissza tudják váltani karszalagjukon maradt pénzüket.
A fesztiválon bankkártyával közvetlenül is lehet fizetni, de arra is van lehetőség, hogy a látogató pénzt töltsön a karszalagjába épített fizetési csipre. Ha ebből az összegből a rendezvény végére marad, két különböző visszatérítési szabály lép életbe.
Az alkalmazáson keresztül feltöltött, fel nem használt egyenleget automatikusan visszautalják. Aki viszont a helyszínen, készpénzzel töltötte fel a karszalagját, annak személyesen kell felkeresnie valamelyik visszaváltópontot.
A kijáratoknál is visszakérhető a pénz
Kádár Tamás elmondása szerint a fesztivál területén több visszaváltóhelyet alakítottak ki, amelyek a rendezvény zárásáig működnek. A távozás útvonalán, mindkét oldalon és a kijáratok közelében is elérhetők ilyen pontok, így a vendégeknek lehetőségük van visszakérni a maradványösszeget, mielőtt elhagyják a területet.
A kétféle feltöltési mód közötti különbség technikai eredetű. Az online tranzakcióhoz tartozik olyan fizetési adat, amely alapján a megmaradt összeg visszautalható. A helyszíni készpénzes feltöltésnél viszont a szervező nem rendelkezik olyan bankszámlával vagy bankkártyával, amelyre automatikusan elindíthatná a visszatérítést.
Ezért annak, aki készpénzt helyezett a karszalagjára, magának kell gondoskodnia a visszaváltásról. Ha ezt a megadott határidőig nem teszi meg, később már nem tudja visszaszerezni az egyenlegen maradt összeget.
Korábban tízmilliók maradtak a rendszerben
A korábbi pénzügyi beszámolók szerint ezen a jogcímen 2017-ben 261 millió, 2018-ban több mint 104 millió, 2019-ben pedig mintegy 80,5 millió forintot könyvelt el a fesztivált szervező társaság. Az összeg később jelentősen csökkent:
- 2022-ben 57,586 millió,
- 2023-ban 33 millió,
- 2024-ben pedig 27 millió
forint maradt a rendszerben. A javuló tendencia mögött a közvetlen bankkártyás fizetés és az automatikusan visszatéríthető online feltöltés terjedése áll.
A tavaly közölt adatok szerint a vásárlások mintegy 85 százalékát már saját bankkártyával bonyolították le. A fennmaradó 15 százalék tartozott a helyben feltöltött egyenlegekhez, és ennek is csak körülbelül az ötöde származott készpénzből. Kádár Tamás régi városi legendának nevezte azt a feltételezést, hogy napjainkban óriási összegek maradnának ebből a fesztiválnál. Szerinte
a vendégek egyre tudatosabban kezelik a pénzüket,
a visszaváltópontok elhelyezése pedig azt segíti, hogy távozáskor se feledkezzenek meg a maradék egyenlegről.
Már a jegyeket is jóval korábban megveszik
A főszervező szerint a pénzügyi tudatosság nemcsak a karszalagok használatában jelenik meg:
a külföldi látogatók egyre korábban vásárolják meg a belépőjüket, és különösen nagy az érdeklődés a legolcsóbb Super Early Bird-bérletek iránt.
A következő évi Szigetre szóló első jegyakcióra már az aktuális fesztivál alatt lehet regisztrálni. Az értékesítés röviddel a rendezvény után induló, mindössze néhány napos időszakra koncentrálódik, és Kádár Tamás szerint ilyenkor rendkívül sokan vásárolnak.
A Sziget főszervezője szerint a tudatosabb költekezés az étkezésben is megfigyelhető. Mint mondta, a fesztiválozók keresik az olcsóbb lehetőségeket, aminek egyik látványos jele a Szigeten működő Aldi erős forgalma. A látogatók azt is alaposabban megtervezik,
- hol szállnak meg,
- mennyit költenek utazásra,
- és milyen kiadásokkal számolhatnak
a fesztivál idején. A legbiztosabb megoldás továbbra is a közvetlen bankkártyás fizetés, mert ekkor nem keletkezik visszaváltandó maradványösszeg. Aki viszont készpénzzel tölti fel a karszalagját, annak távozás előtt érdemes ellenőriznie az egyenlegét, és még a helyszínen felkeresnie az egyik visszaváltópontot.
Nem bízták a véletlenre az idei Szigetet: kiderült, mi történne, ha elmenne az áram vagy akadozna a vízellátás – Gerendai Károly elárulta nekünk a B tervet
A rendkívüli hőség, az alacsony Duna-vízállás és az energiaellátást övező bizonytalanság az idei fesztiválszezonra is rányomja a bélyegét. A Sziget ezért több lépcsős tartalékrendszerrel készül az esetleges áram- és vízellátási zavarokra. Gerendai Károly lapunknak elárulta, milyen intézkedéseket vezetnének be, ha a külső körülmények mégis átírnák a terveket.