Fontos figyelmeztetés a Szigetről távozóknak: így szerezhetik vissza a megmaradt pénzüket – a főszervező szerint városi legenda az óriási bent ragadt összeg

A Sziget területén több fizikai visszaváltópont működik, ahol egészen a fesztivál zárásáig vissza lehet kérni a helyszínen feltöltött egyenleg maradványát – mondta a Világgazdaságnak Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. A pontokat úgy helyezték el, hogy a távozó vendégek a kijáratok felé haladva is találkozzanak velük, így vissza tudják váltani karszalagjukon maradt pénzüket.

Több helyszínen is fel lehet tölteni pénzt a karszalagba épített csipre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A fesztiválon bankkártyával közvetlenül is lehet fizetni, de arra is van lehetőség, hogy a látogató pénzt töltsön a karszalagjába épített fizetési csipre. Ha ebből az összegből a rendezvény végére marad, két különböző visszatérítési szabály lép életbe.

Az alkalmazáson keresztül feltöltött, fel nem használt egyenleget automatikusan visszautalják. Aki viszont a helyszínen, készpénzzel töltötte fel a karszalagját, annak személyesen kell felkeresnie valamelyik visszaváltópontot.

A kijáratoknál is visszakérhető a pénz

Kádár Tamás elmondása szerint a fesztivál területén több visszaváltóhelyet alakítottak ki, amelyek a rendezvény zárásáig működnek. A távozás útvonalán, mindkét oldalon és a kijáratok közelében is elérhetők ilyen pontok, így a vendégeknek lehetőségük van visszakérni a maradványösszeget, mielőtt elhagyják a területet.

A kétféle feltöltési mód közötti különbség technikai eredetű. Az online tranzakcióhoz tartozik olyan fizetési adat, amely alapján a megmaradt összeg visszautalható. A helyszíni készpénzes feltöltésnél viszont a szervező nem rendelkezik olyan bankszámlával vagy bankkártyával, amelyre automatikusan elindíthatná a visszatérítést.

Ezért annak, aki készpénzt helyezett a karszalagjára, magának kell gondoskodnia a visszaváltásról. Ha ezt a megadott határidőig nem teszi meg, később már nem tudja visszaszerezni az egyenlegen maradt összeget.

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Korábban tízmilliók maradtak a rendszerben

A korábbi pénzügyi beszámolók szerint ezen a jogcímen 2017-ben 261 millió, 2018-ban több mint 104 millió, 2019-ben pedig mintegy 80,5 millió forintot könyvelt el a fesztivált szervező társaság. Az összeg később jelentősen csökkent:

2022-ben 57,586 millió,

2023-ban 33 millió,

2024-ben pedig 27 millió

forint maradt a rendszerben. A javuló tendencia mögött a közvetlen bankkártyás fizetés és az automatikusan visszatéríthető online feltöltés terjedése áll.