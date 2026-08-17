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Coca-Cola
újrahasznosítás
PET-palack

Döntött a GVH a Coca-Colaról: nagyot hibázott az italgyártó, hogy ezt írta a palackokra – kiderült, elfogadta-e a „javítást" a hivatal

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A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértés megállapítása nélkül zárta le a Coca-Cola vállalkozásaival és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel szemben indított, PET-palackok zöld állításaival kapcsolatos eljárását. A cégek vállalták, hogy átfogó edukációs kampányt indítanak a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati lehetőségeiről, és egy ideig nem használják a Naturaqua termékeknél a „100%-ban újrahasznosítható” kifejezést. A GVH szerint a kampány a teljes palackozottital-piac fogyasztói tudatosságára is pozitív hatással lehet.
VG
2026.08.17, 08:57

A Coca-Cola vállalkozáscsoportba tartozó cégek (Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., The Coca-Cola Company, SA Coca-Cola Services NV) és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. egy átfogó és célzott edukációs kampány kidolgozását és hazai végrehajtását vállalták a GVH most lezárt eljárásának eredményeként. A kampány célja, hogy növelje a fogyasztók tudatosságát a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőit illetően, erősítse a fenntarthatósági tudatosságot és ösztönözze a fogyasztókat a PET-palackok visszaváltására. A versenyhatóság értékelése alapján az edukációs kampánynak a piac egészére kiterjedő pozitív hatásai lehetnek. A GVH Versenytanácsa kötelezően előírta a vállalásokat, melyek teljesítését következetesen ellenőrzi majd.

A kampány célja, hogy növelje a fogyasztók tudatosságát a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőit illetően
A kampány célja, hogy növelje a fogyasztók tudatosságát a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőit illetően/Fotó: Hagymási Bence

PET-palackok és tudatosság

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024 nyarán PET-palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A GVH eredeti gyanúja szerint a vállalkozások a Naturaqua márkájú ásványvizek címkéin és kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott állításaival (pl. „Hasznosíts újra 100%-ban újrahasznosítható PET palack vagyok”) megtévesztette a fogyasztókat. Az eljárás a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel, valamint a Coca-Cola vállalkozáscsoportba tartozó egyes vállalkozásokkal (a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel, a The Coca-Cola Company-vel, valamint az SA Coca-Cola Services NV-vel) szemben zajlott.

Az eljárás alá vont cégek az eljárás során igazolták, hogy a vizsgálattal érintett palackok, valamint azok kupakjai és címkéi technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH-nak azonban aggályai voltak azt illetően, hogy míg a vizsgált címkék és kereskedelmi kommunikáció kiemeli ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot, addig nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. A versenyhatóság szerint e körben lényeges az is, hogy a PET-palackok újrahasznosítása a vizsgált időszakban messze elmaradt a 100%-os aránytól Magyarországon. Felmerült tehát, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál „zöldebb” fényben tüntethette fel az egész terméket.

Az eljárás alá vont cégek az eljárás során részletes kötelezettségvállalási csomagot nyújtottak be a GVH aggályainak kezelése érdekében, melyet a GVH javaslatainak megfelelőnek bővítettek is.

  • Az eljárás alá vontak vállalták, hogy egy célzott és jelentős költségvetésű reklámkampányt indítanak Magyarországon a korábban is használt „Hasznosíts újra” szlogenjére építve. A kampány célja az lesz, hogy ösztönözze a fogyasztókat a PET-palackok újrahasznosításának segítésére, és növelje tudatosságukat, valamint ismereteiket az újrahasznosítás hazai gyakorlati lehetőségeit és a releváns környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat illetően.
  • Az eljárás alá vontak vállalták továbbá, hogy meghatározott ideig nem hivatkoznak a „100%-ban újrahasznosítható” kifejezésre a Naturaqua termékek kapcsán.

A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy az eljárás alá vontak vállalásai érdemiek, és előremutatóak, így alkalmasak az azonosított problémák és a GVH aggályainak kezelésére. 

A Versenytanács kiemelendően értékelte a vállalt edukációs kampány várható pozitív társadalmi és környezeti hatásait. A versenyhatóság úgy látja, hogy a kampány jellegéből fakadóan túlmutat a palackozott ásványvizek termékkörén, és valamennyi palackozott italtermékre kiterjed majd, általánosságban növelve a magyar fogyasztók tudatosságát, és tájékozottságát. A vállalások így nem csak az eljárás alá vontak gyakorlatára, hanem a PET-palack piac egészére is kihathatnak prevenciós jelleggel.

Mindezek fényében a GVH Versenytanácsa jogsértés megállapítása, vagy annak hiánya nélkül lezárta az eljárást, és kötelezte az eljárás alá vontakat a vállalt kötelezettségek teljesítésére. A maradéktalan teljesítés tényét a GVH a későbbiekben utóvizsgálat keretében ellenőrzi majd.

A harmadik „PET-palackos” eljárását is lezárta a versenyhatóság

Ezzel lezárult a versenyhatóság utolsó ún. „PET-palackos” eljárása is, melyeket 2024 nyarán indított. A GVH korábban a Fonte Viva Kft.-vel és a Szentkirályi Magyarország Kft.-vel szembeni eljárásait is lezárta, hasonló edukációs és korrekciós intézkedéseket eredményezve.

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelten foglalkozik az ún. „zöld állításokkal”. 2024 januárjában publikálta a kérdéskört vizsgáló piacelemzését, amely rávilágított többek között arra, hogy sok esetben nem egyértelműek, zavarosak a zöld reklámüzenetek, a fogyasztók jelentős része pedig nincs tisztában az egyes állítások és jelölések pontos tartalmával, illetve jelentésével. A versenyhatóság felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a zöld állításokat tartalmazó kereskedelmi kommunikációjuk kialakítása során mindig körültekintően járjanak el. A zöld állításoknak minden esetben világosan és tárgyilagosan igazolhatónak kell lenniük. A GVH a vállalkozásokat segítő tanácsait Zöld marketing útmutatójában foglalta össze, a fogyasztókat pedig a Gondolja Végig Higgadtan! kampánysorozata keretében segíti a zöld üzenetekkel kapcsolatos eligazodásban.

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