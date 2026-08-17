Döntött a GVH a Coca-Colaról: nagyot hibázott az italgyártó, hogy ezt írta a palackokra – kiderült, elfogadta-e a „javítást" a hivatal

A Coca-Cola vállalkozáscsoportba tartozó cégek (Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., The Coca-Cola Company, SA Coca-Cola Services NV) és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. egy átfogó és célzott edukációs kampány kidolgozását és hazai végrehajtását vállalták a GVH most lezárt eljárásának eredményeként. A kampány célja, hogy növelje a fogyasztók tudatosságát a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőit illetően, erősítse a fenntarthatósági tudatosságot és ösztönözze a fogyasztókat a PET-palackok visszaváltására. A versenyhatóság értékelése alapján az edukációs kampánynak a piac egészére kiterjedő pozitív hatásai lehetnek. A GVH Versenytanácsa kötelezően előírta a vállalásokat, melyek teljesítését következetesen ellenőrzi majd.

A kampány célja, hogy növelje a fogyasztók tudatosságát a PET-palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőit illetően/Fotó: Hagymási Bence

PET-palackok és tudatosság

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2024 nyarán PET-palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A GVH eredeti gyanúja szerint a vállalkozások a Naturaqua márkájú ásványvizek címkéin és kereskedelmi kommunikációjában alkalmazott állításaival (pl. „Hasznosíts újra 100%-ban újrahasznosítható PET palack vagyok”) megtévesztette a fogyasztókat. Az eljárás a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel, valamint a Coca-Cola vállalkozáscsoportba tartozó egyes vállalkozásokkal (a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel, a The Coca-Cola Company-vel, valamint az SA Coca-Cola Services NV-vel) szemben zajlott.

Az eljárás alá vont cégek az eljárás során igazolták, hogy a vizsgálattal érintett palackok, valamint azok kupakjai és címkéi technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH-nak azonban aggályai voltak azt illetően, hogy míg a vizsgált címkék és kereskedelmi kommunikáció kiemeli ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot, addig nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. A versenyhatóság szerint e körben lényeges az is, hogy a PET-palackok újrahasznosítása a vizsgált időszakban messze elmaradt a 100%-os aránytól Magyarországon. Felmerült tehát, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál „zöldebb” fényben tüntethette fel az egész terméket.