Fontos bejelentést tett a Porsche Hungaria: minden autóvásárlót érint az újítás – a Volkswagen és a Skoda szárnyal, de a kínaiak már a spájzban vannak
Hat évre, legfeljebb 200 ezer kilométeres futásteljesítményig hosszabbítja meg az új autókhoz járó általános garanciát a Porsche Hungaria – jelentette be Wachtler Tamás, a társaság ügyvezető igazgatója az importőr hétfői sajtótájékoztatóján. Az új feltételeket szeptember 1-jétől vezetik be, felár nélkül.
A változás a Porsche Hungaria által Magyarországon forgalmazott valamennyi márkára és modellre kiterjed, így a Volkswagen, a Volkswagen Haszonjárművek, a Skoda, a SEAT, a CUPRA és az Audi új autóira is.
Az első két évben a gyártói garancia kilométer-korlátozás nélkül érvényes, ezt további négy év importőri garancia követi, legfeljebb 200 ezer kilométerig.
A szolgáltatás feltétele, hogy az autó karbantartását és javítását a gyártó által előírt időközönként és technológia szerint végezzék el, az előírt minőségű alkatrészek felhasználásával. A fényezésre három-, az átrozsdásodásra tizenkét éves garancia jár. Az elektromos és plug-in hibrid autók nagyfeszültségű akkumulátorára nyolc évig vagy 160 ezer kilométeres összfutásteljesítményig érvényes a védelem, attól függően, hogy melyik határt éri el előbb a jármű. Az eredeti alkatrészekre és tartozékokra két év garanciát vállalnak.
Visszamenőleg is megkaphatják az ügyfelek a Porsche Hungariánál
A hosszabbított garancia nem kizárólag a szeptembertől megrendelt autókra vonatkozik. Felár nélkül megkapják azok az ügyfelek is, akiknek a járművét 2026. július 1-jétől értékesítették, de csak szeptember 1-jén vagy azt követően adják át.
Azoknál az autóknál, amelyeket július 1. előtt értékesítettek, de szeptember 1-jéig még nem adtak át, a vásárló külön kérheti a hatéves garanciát abban a márkakereskedésben, ahol a járművet megvette. Ennek díja a személyautóknál nettó 100 ezer, a Volkswagen haszonjárműveknél nettó 50 ezer forint. Az érintetteknek szeptember 30-ig kell nyilatkozniuk.
A garancia kizárólag a magyarországi márkakereskedőktől megvásárolt új gépkocsikhoz kapcsolódik.
Erősödik a magyar autópiac, de a kínai márkák is nyomulnak
Wachtler Tamás a rendezvényen a magyar autópiac kilátásairól is beszélt. A tavaly megközelítőleg 123 ezer darabos újautó-piac után korábban akár tízszázalékos növekedés is elképzelhetőnek tűnt, a Porsche Hungaria azonban már ennél visszafogottabb, körülbelül hatszázalékos bővülést vár 2026 egészére. Kiemelte, hogy a Skoda és a Volkswagen kiemelkedően jól teljesít.
A vállalat megrendelései eközben 13 százalékkal haladják meg az előző év azonos időszakának szintjét. Az importőrnek ugyanakkor egyre több, részben jelentős állami támogatással terjeszkedő kínai márkával kell megküzdenie a magyar és az európai piacon.
Az ügyvezető igazgató szerint a Volkswagen-csoportnak a nehéz piaci környezetben is meg kell őriznie versenyképességét. Ehhez nemcsak az elektromos modellkínálat bővítésére, hanem a költségek és a vállalati működés folyamatos felülvizsgálatára is szükség van. A most bejelentett hatéves garancia ebben a versenyben az importőr egyik fontos eszköze lehet, mivel a vásárlóknál a vételár mellett egyre nagyobb súllyal esik latba a kiszámítható fenntartás és a hosszú távú biztonság.
Nem a Volkswagentől viszik el a vevőket a kínai márkák
A kínai autógyártók előretöréséről Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója a Világgazdaságnak azt mondta: az új versenytársak agresszív árazással és jó minőségű modellekkel érkeztek, ezzel pedig láthatóan felkavarták a magyar piacot. A Volkswagennek ugyanakkor elsősorban saját márkájára, kommunikációjára, megújult modellpalettájára és kereskedői hálózatára kell összpontosítania, hogy ellenálljon az erősödő versenynek.
Papp Zoltán szerint az elmúlt egy–másfél év tapasztalatai egyelőre nem azt mutatják, hogy a kínai gyártók elsősorban a Volkswagentől vinnék el a vásárlókat. A piaci adatok és a kínai márkákat is forgalmazó kereskedőpartnerek visszajelzései alapján inkább egyes Stellantis-márkák és japán gyártók lehetnek kitettebbek az előrenyomulásnak, mert
- modelljeik formavilága
- és ügyfélköre
közelebb állhat az új versenytársak kínálatához.A márkaigazgató hangsúlyozta, ez nem jelenti azt, hogy a Volkswagen hosszabb távon érintetlen marad: a kínai gyártóknak előbb-utóbb minden piaci szereplőtől ügyfeleket kell szerezniük a további növekedéshez.
A Porsche Hungaria márkái hagyományosan erősek a vállalati autók piacán, az elmúlt másfél évben azonban tudatosan nagyobb figyelmet fordítottak a magánvásárlókra is. Több márkánál olyan akciós modellek és finanszírozási konstrukciók jelentek meg, amelyek kifejezetten ezt a célcsoportot szólítják meg. Papp Zoltán szerint ez stratégiai döntés volt, amelyet nem kizárólag a kínai márkák megjelenése indokolt, az eredménye pedig már az értékesítési számokban is látszik.
Nem akárki épít egy hatalmas logisztikai csarnokot Budapest határában – most kezd látványos formát ölteni a gigantikus beruházás
Jelentős előrehaladást ért el a Porsche Hungaria budaörsi regionális logisztikai központjának bővítése. A tavaly novemberi alapkőletétel óta az új csarnoknál már az előre gyártott szerkezeti elemek beemelése is megkezdődött, és a meglévő épület korszerűsítése is zajlik. A Porsche Hungaria célja, hogy az új csarnok szerkezeti építését 2026 nyarára befejezzék, majd ezt követően a belső kivitelezési munkák kerüljenek előtérbe.