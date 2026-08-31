Fontos bejelentést tett a Porsche Hungaria: minden autóvásárlót érint az újítás – a Volkswagen és a Skoda szárnyal, de a kínaiak már a spájzban vannak

Hat évre, legfeljebb 200 ezer kilométeres futásteljesítményig hosszabbítja meg az új autókhoz járó általános garanciát a Porsche Hungaria – jelentette be Wachtler Tamás, a társaság ügyvezető igazgatója az importőr hétfői sajtótájékoztatóján. Az új feltételeket szeptember 1-jétől vezetik be, felár nélkül.

A Porsche Hungaria azonban már ennél visszafogottabb, körülbelül hatszázalékos bővülést vár 2026 egészére / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A változás a Porsche Hungaria által Magyarországon forgalmazott valamennyi márkára és modellre kiterjed, így a Volkswagen, a Volkswagen Haszonjárművek, a Skoda, a SEAT, a CUPRA és az Audi új autóira is.

Az első két évben a gyártói garancia kilométer-korlátozás nélkül érvényes, ezt további négy év importőri garancia követi, legfeljebb 200 ezer kilométerig.

A szolgáltatás feltétele, hogy az autó karbantartását és javítását a gyártó által előírt időközönként és technológia szerint végezzék el, az előírt minőségű alkatrészek felhasználásával. A fényezésre három-, az átrozsdásodásra tizenkét éves garancia jár. Az elektromos és plug-in hibrid autók nagyfeszültségű akkumulátorára nyolc évig vagy 160 ezer kilométeres összfutásteljesítményig érvényes a védelem, attól függően, hogy melyik határt éri el előbb a jármű. Az eredeti alkatrészekre és tartozékokra két év garanciát vállalnak.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Visszamenőleg is megkaphatják az ügyfelek a Porsche Hungariánál

A hosszabbított garancia nem kizárólag a szeptembertől megrendelt autókra vonatkozik. Felár nélkül megkapják azok az ügyfelek is, akiknek a járművét 2026. július 1-jétől értékesítették, de csak szeptember 1-jén vagy azt követően adják át.

Azoknál az autóknál, amelyeket július 1. előtt értékesítettek, de szeptember 1-jéig még nem adtak át, a vásárló külön kérheti a hatéves garanciát abban a márkakereskedésben, ahol a járművet megvette. Ennek díja a személyautóknál nettó 100 ezer, a Volkswagen haszonjárműveknél nettó 50 ezer forint. Az érintetteknek szeptember 30-ig kell nyilatkozniuk.

A garancia kizárólag a magyarországi márkakereskedőktől megvásárolt új gépkocsikhoz kapcsolódik.

Erősödik a magyar autópiac, de a kínai márkák is nyomulnak

Wachtler Tamás a rendezvényen a magyar autópiac kilátásairól is beszélt. A tavaly megközelítőleg 123 ezer darabos újautó-piac után korábban akár tízszázalékos növekedés is elképzelhetőnek tűnt, a Porsche Hungaria azonban már ennél visszafogottabb, körülbelül hatszázalékos bővülést vár 2026 egészére. Kiemelte, hogy a Skoda és a Volkswagen kiemelkedően jól teljesít.