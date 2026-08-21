Bánhatja, aki pihen és nem dolgozik az augusztus 20-i hosszúhétvégén: plusz pénz jár érte, nem is kevés – itt van pontosan, kiknek fizetnek pótlékot
Az idei naptár különösen kedvezően alakult az augusztus 20-i ünnep körül. Az államalapítás ünnepe csütörtökre esett, az ezt követő péntek pedig pihenőnap, így az általános munkarendben dolgozók most éppen élvezik a hosszú hétvégét. Munkajogi szempontból azonban augusztus 20. és augusztus 21. két teljesen különböző nap. Bár az áthelyezett munkanap minden munkáltatót érint, a munkaidő megszervezése és adminisztrációja nem minden szervezetnél jelent azonos mértékű feladatot. Azoknál a vállalatoknál, ahol összetettebb foglalkoztatási formák, eltérő munkarendek vagy több telephely működik, több figyelmet igényel a munkaszervezés és az elszámolás. De kinek jár pontosan plusz pénz?
Péntek tehát nem munkaszüneti nap
Augusztus 20. a Munka törvénykönyve alapján munkaszüneti nap, augusztus 21. viszont nem az: a 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet alapján áthelyezett pihenőnap. A rendelet szerint az általános munkarendben foglalkoztatottaknál
- augusztus 8., szombat munkanap volt,
- augusztus 21., péntek pedig pihenőnap.
Vagyis az általános munkarendben dolgozók augusztus 8-án dolgozták le a mostani pénteki pihenőnapot, így augusztus 21. nem ünnepnap. A különbség a fizetés szempontjából különösen fontos:
- augusztus 20-án, munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a Munka törvénykönyvének 140. §-a alapján 100 százalékos bérpótlék jár.
- Augusztus 21-re azonban ez a szabály nem alkalmazható pusztán azért, mert az ország jelentős része ezen a napon nem dolgozik. A péntek ugyanis jogilag nem munkaszüneti nap.
Ezért nem igaz általánosságban az az állítás, hogy aki augusztus 21-én dolgozik, automatikusan dupla pénzt kap.
Mennyi pótlék járhat a pénteki munkáért?
A válasz attól függ, hogy a munkavállaló milyen munkarendben dolgozik, hogyan osztották be a munkaidejét, illetve rendes vagy rendkívüli munkaidőben végzi-e a munkát. A Munka törvénykönyvének 143. paragrafusa szerint a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra vagy heti pihenőidőre elrendelt rendkívüli munkaidő esetén 100 százalék bérpótlék jár. A pótlék 50 százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot vagy heti pihenőidőt biztosít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden augusztus 21-i munkavégzés automatikusan ebbe a kategóriába tartozik. A konkrét elszámolást a munkavállaló munkarendje és munkaidő-beosztása alapján kell meghatározni.
A 2026-os munkanap-áthelyezésről szóló NGM-rendelet az általános munkarendben foglalkoztatottakra vonatkozik. Ez azért lényeges, mert Magyarországon rengetegen nem hétfőtől péntekig, napi nyolc órában dolgoznak.
Kórházakban, szállodákban, éttermekben, közlekedési vállalatoknál, benzinkutakon, folyamatosan működő üzemekben és számos más munkahelyen speciális munkaidő-beosztás alkalmazható.
Ha egy munkavállalónak augusztus 21. a rá irányadó szabályok és a közölt munkaidő-beosztás szerint rendes munkanapja, nem jár neki automatikusan 100 százalékos pótlék azért, mert az általános munkarendben dolgozók éppen pihennek. Más pótlékra – például műszakpótlékra, éjszakai pótlékra vagy rendkívüli munkaidő ellenértékére – természetesen jogosult lehet, ha annak törvényi feltételei fennállnak.
Ki kell írni a szabadságot?
Az általános munkarendben dolgozók számára van még egy előnye az áthelyezett pihenőnapnak, augusztus 21-re nem kell egy nap szabadságot kivenniük. A Munka törvénykönyve szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni. Mivel az általános munkarendben augusztus 21. pihenőnap, erre a napra nem kell szabadságot elszámolni.
Mi történik, ha valaki beteg?
A betegszabadságnál hasonló logika érvényesül. A Munka törvénykönyve évente 15 munkanap betegszabadságot biztosít, amelynek kiadásánál a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Ezért az általános munkarendben dolgozónál az augusztus 21-i pihenőnap nem csökkenti a betegszabadságot. A táppénz szabályai ettől eltérnek. Folyamatos keresőképtelenség esetén a táppénz főszabály szerint naptári napokra jár, vagyis a pihenőnapok is beleszámíthatnak a folyósítás időtartamába.