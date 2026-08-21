Bánhatja, aki pihen és nem dolgozik az augusztus 20-i hosszúhétvégén: plusz pénz jár érte, nem is kevés – itt van pontosan, kiknek fizetnek pótlékot

Az idei naptár különösen kedvezően alakult az augusztus 20-i ünnep körül. Az államalapítás ünnepe csütörtökre esett, az ezt követő péntek pedig pihenőnap, így az általános munkarendben dolgozók most éppen élvezik a hosszú hétvégét. Munkajogi szempontból azonban augusztus 20. és augusztus 21. két teljesen különböző nap. Bár az áthelyezett munkanap minden munkáltatót érint, a munkaidő megszervezése és adminisztrációja nem minden szervezetnél jelent azonos mértékű feladatot. Azoknál a vállalatoknál, ahol összetettebb foglalkoztatási formák, eltérő munkarendek vagy több telephely működik, több figyelmet igényel a munkaszervezés és az elszámolás. De kinek jár pontosan plusz pénz?

Az augusztus 20. ünnepnap után augusztus 21. pihenőnap, de aki dolgozik, annak munkanap, amire pótlék jár/Fotó: Máté Krisztián/ MW

Péntek tehát nem munkaszüneti nap

Augusztus 20. a Munka törvénykönyve alapján munkaszüneti nap, augusztus 21. viszont nem az: a 10/2025. (IV. 30.) NGM rendelet alapján áthelyezett pihenőnap. A rendelet szerint az általános munkarendben foglalkoztatottaknál

augusztus 8., szombat munkanap volt,

augusztus 21., péntek pedig pihenőnap.

Vagyis az általános munkarendben dolgozók augusztus 8-án dolgozták le a mostani pénteki pihenőnapot, így augusztus 21. nem ünnepnap. A különbség a fizetés szempontjából különösen fontos:

augusztus 20-án, munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén a Munka törvénykönyvének 140. §-a alapján 100 százalékos bérpótlék jár.

Augusztus 21-re azonban ez a szabály nem alkalmazható pusztán azért, mert az ország jelentős része ezen a napon nem dolgozik. A péntek ugyanis jogilag nem munkaszüneti nap.

Ezért nem igaz általánosságban az az állítás, hogy aki augusztus 21-én dolgozik, automatikusan dupla pénzt kap.

Mennyi pótlék járhat a pénteki munkáért?

A válasz attól függ, hogy a munkavállaló milyen munkarendben dolgozik, hogyan osztották be a munkaidejét, illetve rendes vagy rendkívüli munkaidőben végzi-e a munkát. A Munka törvénykönyvének 143. paragrafusa szerint a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra vagy heti pihenőidőre elrendelt rendkívüli munkaidő esetén 100 százalék bérpótlék jár. A pótlék 50 százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot vagy heti pihenőidőt biztosít. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden augusztus 21-i munkavégzés automatikusan ebbe a kategóriába tartozik. A konkrét elszámolást a munkavállaló munkarendje és munkaidő-beosztása alapján kell meghatározni.