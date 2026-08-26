Megtörte a csendet Radnai Márk az augusztus 20-i korrupciós botrány kapcsán: itt a válasz Hadházy Ákosnak – "Nem foglalkoztam vele, nem olvastam, nem válaszoltam"

Szerda délután közleményt adott ki Radnai Márk a közösségi oldalán, amelyben válaszol a szerepéről az augusztus 20-i állami rendezvénnyel összefüggésben felmerült korrupciós botrány kapcsán.

Megtörte a csendet Radnai Márk az augusztus 20-i korrupciós botrány kapcsán: itt a válasz Hadházy Ákosnak / Fotó: Radnai Márk / Facebook

A Tisza vezető politikusa, kormánybiztosa azt követően törte meg a csendet, hogy Hadházy Ákos a reggeli órákban bemutatta: a gyanús közbeszerzésről folytatott levelezésben Radnai Márk több e-mailen is rajta volt címzettként. De a volt ellenzéki politikus nem csak ezt állította a tenderről.

A korábbi fideszes kormányok alatt a korrupció üldözőjeként a nyilvánosságban megjelenő volt politikus ugyanis arról számolt be, hogy

Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott.

Hadházy Ákos szerint a G7 által részletesen bemutatott ügy nagyon súlyos. Sokkal több annál, minthogy időhiány miatt "kicsit lazábban vették a szabályokat". Ezt az állítását az alábbi érvekkel támasztotta alá:

nem az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták,

a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég.

Így pedig a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot.

A később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a “versenytársakkal” szemben.

A nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.

És ez még nem minden. Hadházy Ákos ugyanis azt is állítja a levelezés alapján, hogy a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban "Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is."

Hadházy Ákos kapott olyan információt, hogy milliárdos túlárazás lehetett,

de ezt természetesen csak egy komoly független kivizsgálás cáfolhatná vagy bizonyíthatná. Felidézte azt is, hogy Radnai Márk azzal védekezett, hogy 16 év után csak fideszes vállalkozások vannak. "Ez szerencsére így nem igaz, a rendezvényszervező piacon vannak semleges vállalkozók is."