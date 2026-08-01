Rendkívüli

Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportgazdaság
jegyár
Fradi
Ferencváros
bevétel
Real Madrid

Rongyosra keresi magát a Fradi 90 perc alatt, teletömi a zsebeit pénzzel a Real Madrid: a 150 ezer forintos jegyektől sem ijedt meg senki – órák alatt mindent elkapkodtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sporttörténeti eseményre készül a Ferencváros, de az augusztus 8-i mérkőzés pénzügyileg is kiemelkedő lehet a klub számára. Az FTC a Világgazdaság megkeresésére elárulta, mekkora bevételt vár telt ház esetén a Real Madrid elleni találkozótól.
Zováthi Domokos
2026.08.01, 16:27
Frissítve: 2026.08.01, 16:27

Jelentősen meghaladhatja a százmillió forintot a Ferencvárosi Torna Club anyagi haszna, amennyiben telt ház előtt zajlik az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés – közölte a klub a Világgazdaság megkeresésére.

Groupama Ferencvárosi Torna Club Fradi FTC Real Madrid
Telt ház várja a Real Madridot a Ferencváros stadionjában / Fotó: AFP

Az augusztus 8-án, szombaton 19 órakor kezdődő találkozót a Groupama Arénában rendezik meg. Az FTC közlése szerint a magyar klubot érte az a megtiszteltetés, hogy a Real Madrid edzőpartnerének választotta. A találkozó létrejöttében egy olyan ügynökség is részt vett, amely több mint negyven európai topklub hasonló sportmenedzsmentügyeivel foglalkozik.

A felek közötti szerződés arra is kitér, hogy mindkét együttes a lehető legjobb összeállításában lép majd pályára Budapesten.

A Ferencváros tehát nemcsak a Real Madrid nevét, hanem a spanyol csapat lehető legerősebb elérhető keretét ígéri a szurkolóknak.

Már megvették a közvetítési jogokat

A mérkőzés közvetítési jogai már gazdára találtak. A klub szerint az azokat megvásárló tévétársaság a következő napokban jelenti be, hogy képernyőre tűzi a budapesti összecsapást. A klub egyelőre nem nevezte meg a csatornát. A Ferencváros úgy számol, hogy a találkozó két szempontból is hasznot hoz számára. Az anyagi eredmény mellett

a klub kiemelte a Real Madrid budapesti szereplésének reklámértékét is, amelyet szinte megbecsülhetetlennek nevezett.

A spanyol együttes tizenötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, illetve annak elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Az FTC harminchatszoros magyar bajnokként fogadja a madridi csapatot.

Néhány óra alatt elkapkodták a Real Madrid elleni jegyeket

A találkozót övező érdeklődés már a jegyértékesítés kezdetén láthatóvá vált. A 2026–2027-es NB I-es idényre érvényes ferencvárosi bérlettel rendelkezők július 27-én vásárolhatták meg elsőként a belépőiket, a többi érdeklődő számára pedig egy nappal később nyílt meg az értékesítés.

A lelátói jegyek öt árkategóriában kerültek forgalomba. A B-középbe tizennégyezer, a D3-as és D4-es szektorba 22 ezer, a C2-es, valamint a D1-es és D2-es szektorba 29 ezer forintért lehetett belépőt venni. A C3-as és C6-os szektorokban 40 ezer, a C4-es és C5-ös szektorokban pedig 46 500 forint volt az eredeti jegyár. A belépők nagy része néhány óra alatt elfogyott.

Kedd estére már csak a VIP Gold szektorban maradtak szabad helyek, később azonban újabb belépők váltak elérhetővé.

A Real Madriddal kötött megállapodás alapján az FTC megközelítőleg ezer jegyet szabadított fel a C3-as, C4-es, C5-ös és C6-os szektorokban.

Az új kontingens árai magasabbak voltak az első körben meghirdetett összegeknél. A C3-as és C6-os szektorba 55 ezer, a C4-es és C5-ös szektorba 61 ezer forintért lehetett jegyet vásárolni. A Telekom VIP-belépő százezer, a VIP Gold-jegy 150 ezer, a VVK-szektorba szóló belépő pedig ötvenezer forintba került.

A mérkőzésre nem érvényesek a bajnokikon elérhető kedvezmények: diák-, nyugdíjas-, gyermek- és családi jegyet sem lehet váltani. A klub szurkolói kártyával nem rendelkező érdeklődőknek virtuális kártya igénylését is lehetővé tette, amely kizárólag erre a találkozóra használható. Az FTC csütörtökön még kínált belépőket a mérkőzésre.

Több mint harminc éve várnak az újabb találkozóra

A Ferencváros és a Real Madrid az 1995–1996-os Bajnokok Ligája csoportkörében játszott legutóbb egymással:

  • A budapesti mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult: ifjabb Albert Flórián góljára Raúl válaszolt a hajrában.
  • A madridi találkozót a hazai csapat nyerte meg 6–1-re, a Ferencváros találatát Goran Kopunovics szerezte.

A több mint három évtized után visszatérő párosítás iránti jegykereslet alapján közel telt ház fogadhatja a csapatokat a Groupama Arénában. A találkozó előtt ugyanakkor a Ferencvárosra még fontos nemzetközi kupafeladat várt.

Emberhátrányban harcolta ki a továbbjutást a Ferencváros

A Ferencváros csütörtök este 2–2-es döntetlent játszott a Twentével az Európa-liga-selejtező második fordulójának visszavágóján. A magyar bajnok csaknem egy órán át emberhátrányban futballozott, de az idegenben aratott 2–1-es győzelmének köszönhetően 4–3-as összesítéssel továbbjutott. A következő fordulóban a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele.

Pénzeső hullhat a magyar klubokra a világbajnokságra kijutó válogatott focisták után – a Fradi, a Puskás és az ETO is nagyot nyerhet

Az idei labdarúgó-világbajnokság nemcsak a pályán szereplő válogatottaknak, hanem több magyar klubnak is komoly bevételt hozhat. A FIFA rekordösszegű klubkompenzációs programjából a Fradi, a Puskás Akadémia és az ETO FC Győr is több tízmillió forintra számíthat, ráadásul két egyesület esetében az összeg még folyamatosan nő.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu