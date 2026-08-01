Rongyosra keresi magát a Fradi 90 perc alatt, teletömi a zsebeit pénzzel a Real Madrid: a 150 ezer forintos jegyektől sem ijedt meg senki – órák alatt mindent elkapkodtak

Jelentősen meghaladhatja a százmillió forintot a Ferencvárosi Torna Club anyagi haszna, amennyiben telt ház előtt zajlik az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés – közölte a klub a Világgazdaság megkeresésére.

Telt ház várja a Real Madridot a Ferencváros stadionjában / Fotó: AFP

Az augusztus 8-án, szombaton 19 órakor kezdődő találkozót a Groupama Arénában rendezik meg. Az FTC közlése szerint a magyar klubot érte az a megtiszteltetés, hogy a Real Madrid edzőpartnerének választotta. A találkozó létrejöttében egy olyan ügynökség is részt vett, amely több mint negyven európai topklub hasonló sportmenedzsmentügyeivel foglalkozik.

A felek közötti szerződés arra is kitér, hogy mindkét együttes a lehető legjobb összeállításában lép majd pályára Budapesten.

A Ferencváros tehát nemcsak a Real Madrid nevét, hanem a spanyol csapat lehető legerősebb elérhető keretét ígéri a szurkolóknak.

Már megvették a közvetítési jogokat

A mérkőzés közvetítési jogai már gazdára találtak. A klub szerint az azokat megvásárló tévétársaság a következő napokban jelenti be, hogy képernyőre tűzi a budapesti összecsapást. A klub egyelőre nem nevezte meg a csatornát. A Ferencváros úgy számol, hogy a találkozó két szempontból is hasznot hoz számára. Az anyagi eredmény mellett

a klub kiemelte a Real Madrid budapesti szereplésének reklámértékét is, amelyet szinte megbecsülhetetlennek nevezett.

A spanyol együttes tizenötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, illetve annak elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Az FTC harminchatszoros magyar bajnokként fogadja a madridi csapatot.

Néhány óra alatt elkapkodták a Real Madrid elleni jegyeket

A találkozót övező érdeklődés már a jegyértékesítés kezdetén láthatóvá vált. A 2026–2027-es NB I-es idényre érvényes ferencvárosi bérlettel rendelkezők július 27-én vásárolhatták meg elsőként a belépőiket, a többi érdeklődő számára pedig egy nappal később nyílt meg az értékesítés.

A lelátói jegyek öt árkategóriában kerültek forgalomba. A B-középbe tizennégyezer, a D3-as és D4-es szektorba 22 ezer, a C2-es, valamint a D1-es és D2-es szektorba 29 ezer forintért lehetett belépőt venni. A C3-as és C6-os szektorokban 40 ezer, a C4-es és C5-ös szektorokban pedig 46 500 forint volt az eredeti jegyár. A belépők nagy része néhány óra alatt elfogyott.

Kedd estére már csak a VIP Gold szektorban maradtak szabad helyek, később azonban újabb belépők váltak elérhetővé.

A Real Madriddal kötött megállapodás alapján az FTC megközelítőleg ezer jegyet szabadított fel a C3-as, C4-es, C5-ös és C6-os szektorokban.