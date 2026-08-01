Rongyosra keresi magát a Fradi 90 perc alatt, teletömi a zsebeit pénzzel a Real Madrid: a 150 ezer forintos jegyektől sem ijedt meg senki – órák alatt mindent elkapkodtak
Jelentősen meghaladhatja a százmillió forintot a Ferencvárosi Torna Club anyagi haszna, amennyiben telt ház előtt zajlik az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés – közölte a klub a Világgazdaság megkeresésére.
Az augusztus 8-án, szombaton 19 órakor kezdődő találkozót a Groupama Arénában rendezik meg. Az FTC közlése szerint a magyar klubot érte az a megtiszteltetés, hogy a Real Madrid edzőpartnerének választotta. A találkozó létrejöttében egy olyan ügynökség is részt vett, amely több mint negyven európai topklub hasonló sportmenedzsmentügyeivel foglalkozik.
A felek közötti szerződés arra is kitér, hogy mindkét együttes a lehető legjobb összeállításában lép majd pályára Budapesten.
A Ferencváros tehát nemcsak a Real Madrid nevét, hanem a spanyol csapat lehető legerősebb elérhető keretét ígéri a szurkolóknak.
Már megvették a közvetítési jogokat
A mérkőzés közvetítési jogai már gazdára találtak. A klub szerint az azokat megvásárló tévétársaság a következő napokban jelenti be, hogy képernyőre tűzi a budapesti összecsapást. A klub egyelőre nem nevezte meg a csatornát. A Ferencváros úgy számol, hogy a találkozó két szempontból is hasznot hoz számára. Az anyagi eredmény mellett
a klub kiemelte a Real Madrid budapesti szereplésének reklámértékét is, amelyet szinte megbecsülhetetlennek nevezett.
A spanyol együttes tizenötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját, illetve annak elődjét, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját. Az FTC harminchatszoros magyar bajnokként fogadja a madridi csapatot.
Néhány óra alatt elkapkodták a Real Madrid elleni jegyeket
A találkozót övező érdeklődés már a jegyértékesítés kezdetén láthatóvá vált. A 2026–2027-es NB I-es idényre érvényes ferencvárosi bérlettel rendelkezők július 27-én vásárolhatták meg elsőként a belépőiket, a többi érdeklődő számára pedig egy nappal később nyílt meg az értékesítés.
A lelátói jegyek öt árkategóriában kerültek forgalomba. A B-középbe tizennégyezer, a D3-as és D4-es szektorba 22 ezer, a C2-es, valamint a D1-es és D2-es szektorba 29 ezer forintért lehetett belépőt venni. A C3-as és C6-os szektorokban 40 ezer, a C4-es és C5-ös szektorokban pedig 46 500 forint volt az eredeti jegyár. A belépők nagy része néhány óra alatt elfogyott.
Kedd estére már csak a VIP Gold szektorban maradtak szabad helyek, később azonban újabb belépők váltak elérhetővé.
A Real Madriddal kötött megállapodás alapján az FTC megközelítőleg ezer jegyet szabadított fel a C3-as, C4-es, C5-ös és C6-os szektorokban.
Az új kontingens árai magasabbak voltak az első körben meghirdetett összegeknél. A C3-as és C6-os szektorba 55 ezer, a C4-es és C5-ös szektorba 61 ezer forintért lehetett jegyet vásárolni. A Telekom VIP-belépő százezer, a VIP Gold-jegy 150 ezer, a VVK-szektorba szóló belépő pedig ötvenezer forintba került.
A mérkőzésre nem érvényesek a bajnokikon elérhető kedvezmények: diák-, nyugdíjas-, gyermek- és családi jegyet sem lehet váltani. A klub szurkolói kártyával nem rendelkező érdeklődőknek virtuális kártya igénylését is lehetővé tette, amely kizárólag erre a találkozóra használható. Az FTC csütörtökön még kínált belépőket a mérkőzésre.
Több mint harminc éve várnak az újabb találkozóra
A Ferencváros és a Real Madrid az 1995–1996-os Bajnokok Ligája csoportkörében játszott legutóbb egymással:
- A budapesti mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult: ifjabb Albert Flórián góljára Raúl válaszolt a hajrában.
- A madridi találkozót a hazai csapat nyerte meg 6–1-re, a Ferencváros találatát Goran Kopunovics szerezte.
A több mint három évtized után visszatérő párosítás iránti jegykereslet alapján közel telt ház fogadhatja a csapatokat a Groupama Arénában. A találkozó előtt ugyanakkor a Ferencvárosra még fontos nemzetközi kupafeladat várt.
Emberhátrányban harcolta ki a továbbjutást a Ferencváros
A Ferencváros csütörtök este 2–2-es döntetlent játszott a Twentével az Európa-liga-selejtező második fordulójának visszavágóján. A magyar bajnok csaknem egy órán át emberhátrányban futballozott, de az idegenben aratott 2–1-es győzelmének köszönhetően 4–3-as összesítéssel továbbjutott. A következő fordulóban a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele.
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