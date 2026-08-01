Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF316,66 0% GBP/HUF426,99 +0,04% CHF/HUF392 0% PLN/HUF84,75 0% RON/HUF69,6 0% CZK/HUF15,07 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hírek
összefoglaló
közélet
gazdaság

Nyugdíjreformok jöhetnek, buktuk az olcsó gyógyszereket és vinnék a MiG-29-eseket – ez történt a héten

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A hét második felében az energiakrízis-helyzeté volt a főszerep, de egymást követték a magyar gazdaságot és közéletet érintő hírek is. Az OECD a magyar nyugdíj- és adórendszer reformját sürgeti, miközben a gyógyszerek áfájának csökkentése nem egészen a kampányígéreteknek megfelelően történt. További érdekesség, hogy egy görög energiaóriás éppen a Magyarországot sújtó aszály közepén jelent meg hazánk energiapiacán, Bulgária pedig a Honvédség leszerelt MiG-29-eseire pályázik. De az is kiderült, hogy egy Orbán-kormányhoz köthető afrikai beruházás kifejezetten jó üzlet.
VG
2026.08.01, 07:31

Az OECD országjelentése szerint azért lehet szükség reformokra, mert a magyar gazdaság a koronavírus-járvány utáni erős fellendülést követően nem növekedett megfelelő ütemben, azonban 2026-tól fokozatos fellendülés várható, amit bizonyos intézkedések erősítenének. A héten az is kiderült, hogy a vényköteles gyógyszerek áfáját a kormány eltörli, azonban az intézkedés nem minden készítménynél okoz majd látványos áresést, a kampányban pedig Magyar Péter egészen mást ígért.

A hét hírei: adó- és nyugdíjreform, gyógyszerárak, vadászgépüzlet, magyar energiapiac, valamint egy afrikai projekt
A hét hírei: adó- és nyugdíjreform, gyógyszerárak, vadászgépüzlet, magyar energiapiac, valamint egy afrikai projekt / Fotó: Bohbeh creations

Miközben a Paksi Atomerőmű hamarosan teljesen leállhat és Európa az aszályos időjárással küzd, addig a görög PPC Group felvásárolta a Királyegyháza közelében található naperőművet, mivel a vállalat szerint a magyar piacban nagy növekedési potenciál van. Mindeközben Bulgária váratlan ötlettel rukkolt elő es közölte, hogy Magyarországtól és Lengyelországtól vásárolna MiG-29-es alkatrészeket, hogy biztosítani tudja légterét. A Duna Aszfalt afrikai infrastruktúra projektjét pedig az Orbán-kormányok ismert kritikusa, a Tisza-kormányt támogató Afrika-szakértő és volt diplomata Suha György vette védelmébe.

Az OECD nyugdíj- és adóreformot sürget

Az OECD friss országjelentése szerint a magyar gazdaság 2022 második felében megtorpant, és azóta is gyengén teljesít.

Az inflációs sokk, a magas kamatok és a bizonytalan nemzetközi környezet visszavetette a beruházásokat.

2024 óta a háztartások fogyasztása húzza a növekedést, miközben a vállalati beruházások továbbra is alulteljesítenek. A szervezet a 2025-ös 0,5 százalékos növekedés után 2026-ra 1,9, 2027-re 2,2 százalékos GDP-bővülést vár.

Ezt a reálbérek emelkedése, az szja-csökkentése, a fogyasztás és 2026 végétől az uniós források felszabadítása támogathatja, az ipari kapacitások kihasználásához azonban a külső kereslet érdemi erősödése is szükséges.

Az OECD szerint az idősödő társadalom és a klímaváltozás miatt 2070-ig a GDP mintegy 8 százalékának megfelelő új költségvetési mozgásteret kellene teremteni.

Rövid távon a kevésbé hatékony adókedvezmények és támogatások leépítése, középtávon pedig a nyugdíjrendszer és az állami kiadások reformja segíthetne

− olvasható a jelentésben, ami

a nyugdíjkorhatárt és a nők kedvezményes nyugdíjazásának feltételeit a várható élettartamhoz kötné, valamint korlátozná a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Az adórendszerben az OECD szélesebb adóalapot, nagyobb vagyon-, ingatlan- és tőkejövedelem-adóztatást, egyes kedvezményes áfakulcsok felülvizsgálatát és progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolja. 

Ezenkívül fokozatosan kivezetné a különadókat, a forgalmi típusú terheket, valamint az ár- és árrésszabályozásokat.

A jelentés emellett a kkv-k termelékenységének javítását, különösen a nők munkaerőpiaci részvételének növelését, továbbá a klímakockázati biztosítások, a területhasználati szabályok és az önkormányzati kockázatmegelőzési tervek megerősítését sürgeti.

Mégsem lesznek sokkal olcsóbbak a gyógyszerek

Szeptember 1-jétől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, a betegek többsége azonban nem számíthat látványos áresésre.

Dr. Zsikla Kincső gyógyszerész szerint külön kell kezelni a társadalombiztosítás által támogatott, hatósági áras készítményeket és a vényköteles, de szabadáras gyógyszereket. Előbbiek minden patikában ugyanannyiba kerülnek: egy jelenleg 659 forintos vérnyomáscsökkentő ára például 628 forintra csökkenhet, ami mindössze 31 forintos megtakarítás.

A szabadáras készítményeknél nagyobb lehet a különbség.

Egy 4259 forintos fájdalomcsillapító por ára elvileg 4056 forintra mérséklődhet, vagyis 203 forinttal lehet olcsóbb. A végső fogyasztói árat azonban továbbra is a patikák határozzák meg, és a nagykereskedők is módosíthatják áraikat, ezért nem biztos, hogy az áfacsökkentés teljes összege eljut a vásárlókhoz.

A gyógyszerész számítása szerint aki havonta 20 ezer forintot költ vényköteles gyógyszerekre, szeptembertől nagyjából 19 ezer forintos kiadással számolhat.

Dr. Kurucz Dóra gyógyszerész arra hívta fel a figyelmet, hogy a tb-támogatott gyógyszereknél a beteg csak a térítési díjat fizeti, a fennmaradó részt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állja. Emiatt az áfamentesség előnyéből a NEAK is részesül.

Egy 1857 forintos, rilmenidin hatóanyagú vérnyomáscsökkentő fogyasztói ára 1769 forintra csökkenhet, miközben a beteg által fizetett összeg 887-ről körülbelül 845 forintra mérséklődhet, vagyis 42 forinttal lesz alacsonyabb.

A legtöbb támogatott készítménynél így csak néhány tíz forintos megtakarítás várható. Az intézkedés a vény nélküli gyógyszerekre nem terjed ki: ezek áfája továbbra is 5 százalék marad, bár Magyar Péter a kampányban többször is arról beszélt, hogy győzelem esetén a Tisza-kormány minden gyógyszer áfáját megszünteti.

Görög energiaóriás lépett be a magyar piacra

A görög PPC Group egy 57,5 megawattos naperőmű-portfólió felvásárlásával belépett a magyar energiapiacra. A társaság 100 százalékos tulajdonában álló PPC Renewables a Greenvolt Grouppal állapodott meg a Baranya vármegyei Királyegyháza közelében működő fotovoltaikus erőmű átvételéről.

A létesítmény 2024 júliusában kezdte meg a termelést, várható élettartama meghaladja a harminc évet.

A megállapodás egy ugyanebben a térségben fejlesztett, 49 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszer későbbi megszerzésének jogát is tartalmazza.

A naperőmű bevételeit egy 25 éves, államilag támogatott, rögzített árú villamosenergia-értékesítési szerződés védi a piaci árak ingadozásától. 

A magyarországi belépés a PPC 2026–2030-as növekedési stratégiájának része, amely 24 milliárd eurós beruházási programmal a csoport beépített kapacitásának megduplázását célozza.

A vállalat Görögországtól Közép- és Délkelet-Európáig egységes regionális tisztaenergia-platformot akar létrehozni.

A PPC Magyarországot Európa egyik legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező tisztaenergia-piacának tartja. A vállalat kiemelte, hogy a hazai stratégia 2030-ra 12 gigawattra emelné a telepített napelemes kapacitást, miközben a szabályozási környezetet stabilnak és kiszámíthatónak minősítette.

A csoport Magyarország mellett Lengyelországban és Szlovákiában is terjeszkedik: a három új piacon összesen 2,2 gigawatt megújulóenergia-termelő és energiatároló kapacitást fejlesztene. Konstantinos Mavros vezérigazgató-helyettes szerint a királyegyházi projekt egyszerre bővíti a földrajzi jelenlétet és erősíti a regionális portfóliót.

A tervek szerint 2030-ra a PPC beépített kapacitásának 45 százaléka Görögországon kívül működik majd, nap-, szél- és vízerőművekkel, földgázos termeléssel és energiatárolókkal.

Bulgária magyar MiG-29-es alkatrészeket vásárolna

Dimitar Sztojanov bolgár védelmi miniszter levélben érdeklődött arról, hogy Magyarországnak és Lengyelországnak milyen tervei vannak leszerelt MiG-29-eseikkel. Amennyiben valamelyik ország nyitott az együttműködésre, Szófia szakértőket küldene az eszközök állapotának és felhasználhatóságának felmérésére. 

Bulgáriának azért van szüksége pótalkatrészekre, hogy MiG–29-eseivel továbbra is fenntarthassa a Graf Ignatievo légibázisról 1952 óta ellátott fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot.

Sztojanov ezzel párhuzamosan használt F-16-osok beszerzéséről is tárgyal, mivel az ország saját gépekkel és pilótákkal akarja biztosítani légterét.

A bolgár légierő jelenleg nyolc F-16 Block 70-es vadászgéppel, tizenkét MiG-29-essel és hét Szu-25-ös csatarepülőgéppel rendelkezik.

Magyarország 2010. december 31-én vonta ki hivatalosan a MiG-29-eseket, az utolsó kiképzőrepülést december 7-én hajtották végre Kecskeméten.

A légierő azóta kizárólag Saab JAS 39 Gripeneket használ: a flotta tizenhat együléses Gripen C-ből és két kétüléses Gripen D-ből áll.

A legújabb gépek június 18-án érkeztek a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz. Az eseményen a svéd-magyar katonai együttműködés húszéves évfordulójáról és Raoul Wallenberg embermentő tevékenységéről is megemlékeztek.

A bolgár érdeklődés azért különösen érdekes, mert a 2026-os választási kampányban a Tisza Párt politikusai a kecskeméti bázison tárolt MiG-29-es alkatrészek ellopásáról beszéltek. 

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint ismeretlenek átvágták a kerítést, és minősített lokátoralkatrészekhez fértek hozzá.

A politikus szerint az eset egyenesen a honvédelem összeomlására utalt.

A rendőrségi és minisztériumi vizsgálat később megállapította, hogy nem történt lopás: az alkatrészeket a Honvédség szabályosan értékesítette, az „eltűnésüket” adminisztrációs hiba okozta. Ruszin-Szendi ezután azt kifogásolta, hogy az előző kormány ezt nem közölte időben a nyilvánossággal.

Orbán Viktor régi kritikusa vette védelmébe a Duna Aszfalt beruházását

Suha György Afrika-szakértő, az Orbán-kormány régi kritikusa és a Tisza Párt ismert támogatója védelmébe vette a Duna Aszfalt Kasomeno-Mwenda Corridor Projectjét. A volt gambiai tiszteletbeli konzul, bécsi ENSZ-képviseletvezető és korábbi miniszteri biztos a beruházáshoz kapcsolódó 101 milliárd forintos állami kötelezettségvállalás ügyében szólalt meg.

A Külügyminisztérium az Eximbank négy, összesen mintegy ezermilliárd forintos finanszírozási ügylete miatt tett feljelentést.

Suha elismerte, hogy a kötvényjegyzés tulajdonosi jóváhagyása – az Eximbank igazgatósága helyett, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) részvételével – nem a banki jó kormányzás mintapéldája, de

a projektet nem tartja „kamuprojektnek” és a két érintett ország „legmagasabb kockázati kategóriája” is jól hangzik, csak az afrikai üzleti valósághoz nem sok köze van.

A beruházás 184 kilométer gyorsforgalmi út, a Luapula folyón egy 345 méteres határhíd, új határállomás, raktárak, parkolók és útdíjrendszer kivitelezését foglalja magába Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság területén. Az út mintegy 500 kilométerrel rövidítené le a réz-, kobalt- és koltánbányák kapcsolatát Tanzánia indiai-óceáni kikötőivel.

Katanga adja a világ kobalttermelésének több mint 70 százalékát, és a rézkitermelésben is meghatározó szereplő.

Suha szerint az útdíjat multinacionális bányászati és logisztikai cégek fizetnék, a kamiononként több száz dolláros díjat pedig bőven ellensúlyozná a többnapos határvárakozás kiváltása. A projekt elkülönített cégekre épül, ezért szerinte az országkockázat nem azonos a projektkockázattal. 

Nyersanyag alapú hitelezés, kötetlen finanszírozás, úgynevezett gyűrűzött projektfinanszírozás: ezek mind létező, működő, sikeres pénzügyi modellek 

− mutatott rá Suha.

A szakértő úgy véli, ez az egyetlen magyar afrikai beruházás, amely valódi sikerrel kecsegtet, az építkezés pedig már megkezdődött, így a bukás nemzetközi visszhangot keltene.

A pénzügyi kockázatot a cégcsoport viseli, a kötvényfinanszírozást pedig három év sikertelen bankkeresés után az Eximbank és az MFB hagyta jóvá − közölte a Duna Aszfalt közölte.

Energiaválság

Energiaválság
1754 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu