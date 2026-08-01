Nyugdíjreformok jöhetnek, buktuk az olcsó gyógyszereket és vinnék a MiG-29-eseket – ez történt a héten

Az OECD országjelentése szerint azért lehet szükség reformokra, mert a magyar gazdaság a koronavírus-járvány utáni erős fellendülést követően nem növekedett megfelelő ütemben, azonban 2026-tól fokozatos fellendülés várható, amit bizonyos intézkedések erősítenének. A héten az is kiderült, hogy a vényköteles gyógyszerek áfáját a kormány eltörli, azonban az intézkedés nem minden készítménynél okoz majd látványos áresést, a kampányban pedig Magyar Péter egészen mást ígért.

A hét hírei: adó- és nyugdíjreform, gyógyszerárak, vadászgépüzlet, magyar energiapiac, valamint egy afrikai projekt / Fotó: Bohbeh creations

Miközben a Paksi Atomerőmű hamarosan teljesen leállhat és Európa az aszályos időjárással küzd, addig a görög PPC Group felvásárolta a Királyegyháza közelében található naperőművet, mivel a vállalat szerint a magyar piacban nagy növekedési potenciál van. Mindeközben Bulgária váratlan ötlettel rukkolt elő es közölte, hogy Magyarországtól és Lengyelországtól vásárolna MiG-29-es alkatrészeket, hogy biztosítani tudja légterét. A Duna Aszfalt afrikai infrastruktúra projektjét pedig az Orbán-kormányok ismert kritikusa, a Tisza-kormányt támogató Afrika-szakértő és volt diplomata Suha György vette védelmébe.

Az OECD nyugdíj- és adóreformot sürget

Az OECD friss országjelentése szerint a magyar gazdaság 2022 második felében megtorpant, és azóta is gyengén teljesít.

Az inflációs sokk, a magas kamatok és a bizonytalan nemzetközi környezet visszavetette a beruházásokat.

2024 óta a háztartások fogyasztása húzza a növekedést, miközben a vállalati beruházások továbbra is alulteljesítenek. A szervezet a 2025-ös 0,5 százalékos növekedés után 2026-ra 1,9, 2027-re 2,2 százalékos GDP-bővülést vár.

Ezt a reálbérek emelkedése, az szja-csökkentése, a fogyasztás és 2026 végétől az uniós források felszabadítása támogathatja, az ipari kapacitások kihasználásához azonban a külső kereslet érdemi erősödése is szükséges.

Az OECD szerint az idősödő társadalom és a klímaváltozás miatt 2070-ig a GDP mintegy 8 százalékának megfelelő új költségvetési mozgásteret kellene teremteni.

Rövid távon a kevésbé hatékony adókedvezmények és támogatások leépítése, középtávon pedig a nyugdíjrendszer és az állami kiadások reformja segíthetne

− olvasható a jelentésben, ami

a nyugdíjkorhatárt és a nők kedvezményes nyugdíjazásának feltételeit a várható élettartamhoz kötné, valamint korlátozná a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Az adórendszerben az OECD szélesebb adóalapot, nagyobb vagyon-, ingatlan- és tőkejövedelem-adóztatást, egyes kedvezményes áfakulcsok felülvizsgálatát és progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolja.

Ezenkívül fokozatosan kivezetné a különadókat, a forgalmi típusú terheket, valamint az ár- és árrésszabályozásokat.

A jelentés emellett a kkv-k termelékenységének javítását, különösen a nők munkaerőpiaci részvételének növelését, továbbá a klímakockázati biztosítások, a területhasználati szabályok és az önkormányzati kockázatmegelőzési tervek megerősítését sürgeti.