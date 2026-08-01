Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előrehozhatják a paksi atomerőmű leállítását, új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról – alapjaiban változik meg az eddig sorrend
Rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordulok a nemzethez – így kezdte Magyar Péter szombat délelőtti rendkívüli bejelentését. leszögezte, hogy Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe, miután tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson.
Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawathoz képest. Várhatóan a paksi atomerőmű teljes leállításra is korábban,
akár már a hétvégén sor kerülhet.
A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR, mint a villamosenergia-rendszer irányítója, életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt.
A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. "A feladatunk egyértelmű. Megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia és ivóvíz ellátását, és minden szükséges intézkedést időben meghozni." Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport.
- Áttekintették minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást,
- tovább az import lehetőségeket,
- a rendszer várható napi csústerhelését,
- a vállalt önkéntes fogyasztás csökkentéseket,
- a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról
Több azonnali döntést hozott a Tisza-kormány. Magyarország valamennyi rendelkezése álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A MAVIR óráról-órára hangolja össze a hazai termelést és az importot. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.
Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.
Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek. Ezért a mai napon új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.
- A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat.
- Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.
- A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság.
Előbb tehát az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszerirányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Magyar Péter szerint az előző kormány által kialakított automatizmus súlyos energia hiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni.
Az új rendelet átmeneti jelleggel megnyitja a lehetőséget arra, hogy ilyen helyzetben a visszatáplálása alkalmas erőművek, mint például a háztartási napelemes rendszerek a jövőben szélesebb körben termelhessenek vissza a villamosenergia-hálózatba az import csökkentése érdekében.
Ezzel több Magyarországon megtermelt energiát tudunk felhasználni, és kevesebb áramot kell külföldről vásárolnunk.
Hétfőtől leáll az esti vasúti teherfogalom Magyarországon
További fontos döntést is hozott a Tisza-kormány.
Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban elrendelik a vasúti teherforgalom leállítását.
Ezzel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel.
Továbbá a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.
A kormány arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető. Ennek az az értelme, hogy csökkentsék a lehetséges minimumra az irodai épületek energiafelhasználását.
Minden állami intézmény diszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el hazánk minden önkormányzatától.
Már nem csak az áram, a víz is elfogyhat
Megtörténik a helyzet esetleg egy súlyosabbá vállása esetén szükséges döntések előkészítése is. A védelmi munkacsoport ülésén a vízbiztonság megőrzéséről is döntöttünk
Folyamatos kapcsolatban vagyunk az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal. Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Magyarország felé érkező Dunai vízmennyiséget. A Duna vízszállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.
Felkérték a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvíz ellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell.
Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban is. Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít. Magyar Péter ennek szigorú betartását kéri minden magyar embertől.
Szerinte egy olyan vízügyi rendszert örököltek, amely nem tartja meg az érkező vizet, hagyta eltűnni és beszántani az öntöző és egyéb csatornák jelentős részét. Paks működését, az ivóvizellátást és az energiabiztonságot szolgáló beruházások elmaradtak vagy éveket késtek. Ezt a rendszert kell most egyszerre működésben tartaniuk, megvédeniük és alapjaiban újjáépíteniük.
Továbbra is arra kérik a nagyfogyasztókat, az önkormányzatokat, az intézményeket, a munkáltatókat és minden magyar embert, hogy lehetőségeik szerint csökkentsék az áramfogyasztást a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban. Végül megüzente, hogy
akik ilyen válsághelyzetben félrevezetik a honfitársaikat és akadályozzák a védekezés sikerességét, felelni fognak a tetteikért.
Megköszönte a paksi atomerőmű, a MAVIR, az MVM, az Országos Atomenergia Hivatal, a vízügyi szervek, a katasztrófavédelem, a honvédség, az egészségügyi és szociális intézmények dolgozóinak, a vállalatoknak, az önkormányzatoknak és minden állampolgárnak, hogy ebben a rendkívüli nehéz helyzetben részt vállalnak Magyarország biztonságának megőrzésében.