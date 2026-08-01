Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előrehozhatják a paksi atomerőmű leállítását, új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról – alapjaiban változik meg az eddig sorrend

Rendkívüli miniszterelnöki bejelentéssel fordulok a nemzethez – így kezdte Magyar Péter szombat délelőtti rendkívüli bejelentését. leszögezte, hogy Magyarország rendkívüli helyzettel néz szembe, miután tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawathoz képest. Várhatóan a paksi atomerőmű teljes leállításra is korábban,

akár már a hétvégén sor kerülhet.

A magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR, mint a villamosenergia-rendszer irányítója, életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt.

A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. "A feladatunk egyértelmű. Megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia és ivóvíz ellátását, és minden szükséges intézkedést időben meghozni." Éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport.

Áttekintették minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást,

tovább az import lehetőségeket,

a rendszer várható napi csústerhelését,

a vállalt önkéntes fogyasztás csökkentéseket,

a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról

Több azonnali döntést hozott a Tisza-kormány. Magyarország valamennyi rendelkezése álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. A MAVIR óráról-órára hangolja össze a hazai termelést és az importot. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét.

Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról.

Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek. Ezért a mai napon új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.

A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat. Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság.

Előbb tehát az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszerirányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Magyar Péter szerint az előző kormány által kialakított automatizmus súlyos energia hiány esetén a lakosság ellátását kellett volna korlátozni.