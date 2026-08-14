Akadoznak az utalások, késhet a pénz jóváírása a Revolutnál – több hibát is vizsgálnak a banknál

Több fontos szolgáltatásnál is fennakadások jelentkeztek péntek délelőtt a Revolut rendszerében. A problémák az átutalásokat és a felhasználók közötti belső átutalásokat egyaránt érinthetik – írta közleményében a vállalat.

A Revolut a Sziget egyik sátornévadó szponzora / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ügyfelek hibaüzenettel találkozhatnak az alkalmazásban, de a tranzakciók teljesítése és a pénz jóváírása is a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Egyes esetekben az utalást el is utasíthatja a rendszer.

Revolut: a befektetési számláknál is lassulást tapasztaltak

A Revolut magyarországi felhasználói közösségében egy ügyfél arról számolt be, hogy a rugalmas pénzpiaci alapok befektetési számlájáról csak mintegy nyolc perc alatt tudott pénzt kivenni. A jóváírás máskor szinte azonnal megtörténik.

Hasonló lassulást tapasztalt akkor is, amikor pénzt helyezett el a befektetési számlán. A beszámolóból ugyanakkor nem derül ki, hogy a probléma minden felhasználót érint-e, illetve milyen gyakorisággal fordul elő.

Az utalások mellett a bankkártyák megrendelésénél is fennakadást jelzett a Revolut rendszere. A szolgáltató tud a hibákról, és megkezdte azok elhárítását. Arról egyelőre nincs információ, mikorra állhat teljesen helyre valamennyi érintett szolgáltatás.