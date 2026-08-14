Deviza
EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 -0,11% USD/HUF313,87 -0,38% GBP/HUF424,63 -0,08% CHF/HUF385,8 -0,31% PLN/HUF84,29 -0,02% RON/HUF69,33 -0,09% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bank
átutalás
Revolut

Akadoznak az utalások, késhet a pénz jóváírása a Revolutnál – több hibát is vizsgálnak a banknál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lassabban teljesülő vagy elutasított tranzakciókat is tapasztalhatnak az ügyfelek. A Revolut már tud a péntek délelőtt jelentkező problémákról, és dolgozik a hibák elhárításán.
VG
2026.08.14, 13:01
Frissítve: 2026.08.14, 13:44

Több fontos szolgáltatásnál is fennakadások jelentkeztek péntek délelőtt a Revolut rendszerében. A problémák az átutalásokat és a felhasználók közötti belső átutalásokat egyaránt érinthetik – írta közleményében a vállalat.

Revolut
A Revolut a Sziget egyik sátornévadó szponzora / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az ügyfelek hibaüzenettel találkozhatnak az alkalmazásban, de a tranzakciók teljesítése és a pénz jóváírása is a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe. Egyes esetekben az utalást el is utasíthatja a rendszer.

Revolut: a befektetési számláknál is lassulást tapasztaltak

A Revolut magyarországi felhasználói közösségében egy ügyfél arról számolt be, hogy a rugalmas pénzpiaci alapok befektetési számlájáról csak mintegy nyolc perc alatt tudott pénzt kivenni. A jóváírás máskor szinte azonnal megtörténik.

Hasonló lassulást tapasztalt akkor is, amikor pénzt helyezett el a befektetési számlán. A beszámolóból ugyanakkor nem derül ki, hogy a probléma minden felhasználót érint-e, illetve milyen gyakorisággal fordul elő.

Az utalások mellett a bankkártyák megrendelésénél is fennakadást jelzett a Revolut rendszere. A szolgáltató tud a hibákról, és megkezdte azok elhárítását. Arról egyelőre nincs információ, mikorra állhat teljesen helyre valamennyi érintett szolgáltatás.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu