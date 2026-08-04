Rezsi: az önmérséklet segíti az áramfogyasztás csökkentését, a hazai árképzés alig

Júliusban folytatódott a villamos energia bruttó végfelhasználói árának mérsékelt emelkedése az európai lakosság számára, de a rezsi kifizethető maradt. A földgáz alapú áramtermelés árát értelmeszerűen befolyásolta a földgáz ára, a közel-keleti feszültség fennmaradása kissé emelte is.

A lakossági alaptarifa nem ösztönöz takarékoskodásra, az áram esetében még a nem rezsivédett tarifa sem/Fotó: Mavir / Facebook

Csak lassan kúszik felfelé a tarifa

A finnországi VaasaETT által vizsgált 33 fővárosból júliusban

14-ből jelentettek drágulást,

négyből csökkenést,

máshol nem volt változás.

Legjobban, 16 százalékkal Oslóban emelkedett a háztartási áram ára. Ennek az az oka, hogy a kemény tél után szűkös kapacitással indulhattak Norvégia vízerőművei, aminek még most is érezhető a hatása. Az oslói tarifákon belül ráadásul az elosztói díj is nőtt 16 százalékkal. Az oslói lakossági áram ezzel együtt is bőven az európai alatt van, és a magyarországi, kilowattóránként 10,26 eurócentnek is csak a másfélszerese. Az Európai Unión belül a magyarországi (budapesti) áramtarifa volt júliusban is a legacsonyabb. A teljes európai listát továbbra is Kijev vezette, ott nagyjából az ötödével volt olcsóbb az áram, mint Budapesten.

A VaasaETT áramár-diagramjának a másik végén Brüsszel, Dublin és Berlin áll a magyarországi bruttó végfelhasználói ár mintegy négyszeresével. Azonban a magyarországi átlagár sem volt olyan alacsony azoknak a háztartásoknak, amelyek kiléptek a rezsivédett sávból. Húsz százalékos fogyasztás-túllépés esetén (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal erre az esetre számol ki minden hónapban egy másik átlagárat) már 11,82 eurócent lett a hazai tarifa.

A gázrezsi most nem volt vészes

Nagyon szerényen nőtt júliusban a földgáz bruttó lakossági végfelhasználói átlagára. A VaasaETT által vizsgált 27 fővárosból

12-ben nem is volt változás,

9-ben szerény

drágulás, 6-ban némi csökkenés történt.

Budapest továbbra is negatív uniós rekorder volt a kilowattóránkénti 2,82 eurócentes tarifájával. Ez az egységár a lista rosszabbik végét kibérelt stockholminak az egytizenketted része. A svéd főváros lakossági gázárának azért van állandósult helye a legkedvezőtlenebb pozícióban, mert Stockholmban a szolgáltató viszonylag kevés háztartást lát el, így a fajlagos költsége kiemelkedően magas. Emiatt belátható időn belül nem is várható a 35,21 eurócentes ár érdemi esése. Európai összevetésben Kijevben volt a legolcsóbb a lakossági gáz: kilowattóránként 1,53 eurócentbe került.