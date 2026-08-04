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VaasaETT
áram
rezsi
gáz
MEKH

Rezsi: az önmérséklet segíti az áramfogyasztás csökkentését, a hazai árképzés alig

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A forróság mellett legalább az áram- és gáztarifák nem sokkolták az európai lakosokat, de ettől a számlák végösszege lehetett magas, ha túl sokat légkondiztak. Budapesten a háztartási rezsi jelenlegi szabályozása alig bünteti az áram túlfogyasztását.
B. H. L.
2026.08.04, 17:34
Frissítve: 2026.08.04, 17:34

Júliusban folytatódott a villamos energia bruttó végfelhasználói árának mérsékelt emelkedése az európai lakosság számára, de a rezsi kifizethető maradt. A földgáz alapú áramtermelés árát értelmeszerűen befolyásolta a földgáz ára, a közel-keleti feszültség fennmaradása kissé emelte is. 

rezsi
A lakossági alaptarifa nem ösztönöz takarékoskodásra, az áram esetében még a nem rezsivédett tarifa sem/Fotó: Mavir / Facebook

Csak lassan kúszik felfelé a tarifa

A finnországi VaasaETT által vizsgált 33 fővárosból júliusban

  • 14-ből jelentettek drágulást,
  • négyből csökkenést,
  • máshol nem volt változás.

Legjobban, 16 százalékkal Oslóban emelkedett a háztartási áram ára. Ennek az az oka, hogy a kemény tél után szűkös kapacitással indulhattak Norvégia vízerőművei, aminek még most is érezhető a hatása. Az oslói tarifákon belül ráadásul az elosztói díj is nőtt 16 százalékkal. Az oslói lakossági áram ezzel együtt is bőven az európai alatt van, és a magyarországi, kilowattóránként 10,26 eurócentnek is csak a másfélszerese. Az Európai Unión belül a magyarországi (budapesti) áramtarifa volt júliusban is a legacsonyabb. A teljes európai listát továbbra is Kijev vezette, ott nagyjából az ötödével volt olcsóbb az áram, mint Budapesten.

A VaasaETT áramár-diagramjának a másik végén Brüsszel, Dublin és Berlin áll a magyarországi bruttó végfelhasználói ár mintegy négyszeresével. Azonban a magyarországi átlagár sem volt olyan alacsony azoknak a háztartásoknak, amelyek kiléptek a rezsivédett sávból. Húsz százalékos fogyasztás-túllépés esetén (a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal erre az esetre számol ki minden hónapban egy másik átlagárat) már 11,82 eurócent lett a hazai tarifa.

A gázrezsi most nem volt vészes

Nagyon szerényen nőtt júliusban a földgáz bruttó lakossági végfelhasználói átlagára. A VaasaETT által vizsgált 27 fővárosból

  • 12-ben nem is volt változás,
  • 9-ben szerény
  • drágulás, 6-ban némi csökkenés történt.

Budapest továbbra is negatív uniós rekorder volt a kilowattóránkénti 2,82 eurócentes tarifájával. Ez az egységár a lista rosszabbik végét kibérelt stockholminak az egytizenketted része. A svéd főváros lakossági gázárának azért van állandósult helye a legkedvezőtlenebb pozícióban, mert Stockholmban a szolgáltató viszonylag kevés háztartást lát el, így a fajlagos költsége kiemelkedően magas. Emiatt belátható időn belül nem is várható a 35,21 eurócentes ár érdemi esése. Európai összevetésben Kijevben volt a legolcsóbb a lakossági gáz: kilowattóránként 1,53 eurócentbe került.

Magyarországon továbbra is kockázatos kilépni a rezsivédett sávból, és több gázt használni az átlagfogyasztásként 2022-ben megszabott mennyiségnél, hiszen az erre vonatkozó szabályozás nem változott. Igaz, a kilépés esélye most nem is fenyegetett, hiszen éppen a lehető legtávolabb vagyunk a gázt égető fűtési idénytől. Mindazonáltal, aki mégis 20 százalékkal több gázt vételezett annál, mint amennyit a rezsicsökkentett tarifával még beszerezhet, 

annak az átlagár több mint a kétszeresére, 5,73 eurócentre emelkedett.

Egy átlagos jövedelmű, kétfős, átlagos mennyiségű áramot és gázt használó budapesti háztartás számára az áram- és a gázszámla kifizetése júliusban a jövedelme 1,8 százalékát vitte el a MEKH számítása szerint. Ennél csak az 1,3 százalékos luxembourgi adat volt jobb. A legnagyobb arány Szófiára jött ki, 9,1 százalék. Mindazonáltal egy háztartás rezsije az áramon és a gázon túl további tételeket is tartalmaz. Például télen a tűzifa árát, amelynek épp most lett kisebb az áfája.

Visszafogják magukat a magyarok az energiakrízisben

Hétfőn, akárcsak vásárnap 6-700 megawattal volt a tervezettnél kevesebb a fogyasztás a lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentésének köszönhetően, jelentette be kedden, Pakson tett látogatásán a miniszterelnök. Utalva az energiafogyasztás szempontjából kritikus időszakra kiemelte: 17 és 22 óra között számítanak mindenkire. „Biztos vagyok benne, hogy közösen megcsináljuk, és még erősebben jövünk ki ebből a válságból, mint ahogy belementünk" – mondta Magyar Péter. Ismertette, hogy a MAVIR és az Energiahivatal tájékoztatása szerint Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is stabil, valamennyi rendelkezésre álló erőmű megfelelően működik. Hozzátette, hogy a lakosság és a nagy energiafelhasználók önkéntes fogyasztáscsökkentésének köszönhetően az elmúlt napokban a villamosenergia-igény jóval a szakértők előzetes várakozásai alatt alakult.

   

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