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Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

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szolidaritás
paksi atomerőmű
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Szlovákia
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Robert Fico

Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy igazságra hívta fel a figyelmet a szlovák miniszterelnök. Robert Fico kiemelt figyelemmel követi a magyarországi eseményeket, azonnal össze is ült Szlovákia energetikai vezetésével. Megállapítottak egy fontos különbséget a két ország atomerőművei között.
Hecker Flórián
2026.08.01, 17:12
Frissítve: 2026.08.01, 17:39

A szlovák köztársaság miniszterelnökének nyilatkozata – így kezdődik Robert Fico friss Facebook-posztja, amit szombaton késő délután adott ki. Szlovákia miniszterelnöke ebben a magyar energiaválsággal foglalkozik.

Robert Fico, V4
Robert Fico üzent Magyarországnak: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A szlovák kormányfő egészen pontosan azt írta, hogy nagyon figyelmesen követi a magyarországi energiakrízist, és kifejezem teljes szolidaritásunkat,

valamint segítségnyújtási készségünket szomszédunk felé.

Annak a valószínűsége, hogy a teljes paksi atomerőművet le kell állítani a Duna hűtésre szolgáló vizének hiánya miatt, példátlan energetikai válsághelyzetnek teszi ki Magyarországot – szögezte le.

Robert Fico üzent Magyarországnak: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi

Ugyanakkor figyelemreméltó megállapítással folytatta a posztját. Elmondta, hogy a mai nap folyamán megbeszélést folytatott

  1. Denisa Sakovával, a szlovák kormány miniszterelnök-helyettesével és gazdasági miniszterével,
  2. valamint Branislav Strýčekkel, a Slovenská elektrárne, a.s. vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével.

Mindebből pedig azt a következtetést vonta le és osztotta meg, hogy a mochovce-i (mohi) és jaslovské bohunice-i (jászlói) szlovák atomerőműveket

a reaktorok hűtésének eltérő műszaki megoldása miatt nem fenyegeti semmilyen válsághelyzet,

és a tervezett kapacitás szerint üzemelnek. Szlovákiában tehát nem okoz energiakrízist a Duna valóban döbbenetesen alacsony vízállása, ahogy egyébként nincs nyoma ennek Ausztriában és Németországban sem. Természetesen a vízhiány ezekben az országokban is látványos.

Románia nehezebb helyzetben van, erről a Világgazdaság is írt. Miközben Magyarországon annyira kritikus a paksi atomerőmű helyzete, hogy a bizonyosra mondható totálleállítása miatt már Brüsszel is aktívan követi az eseményeket, addig Romániában egészen más megoldási tervet dolgozott ki a kormány.

Pénteken ugyanis egészen zseniális tervet tett le az asztalra, amelynek segítségével elkerülhető lehet a cernavodai atomerőmű leállítása.

A stratégia szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

A román kormány 7 millió lejt különített el a dunai munkálatok kivitelezésére, amely összeget kizárólag a sürgős beavatkozások végrehajtására lehet felhasználni − derült ki a kormányfőtitkárság által közzétett határozatból. A forrásokat a munkálatokhoz szükséges

  • berendezések, anyagok és műszaki eszközök beszerzésére,
  • bérlésére, szállítására
  • és üzembe helyezésére lehet fordítani.

A pénzből továbbá jelzőrendszerek telepítése, valamint mérési munkálatok végrehajtása is engedélyezett, és később majd a helyreállítás költségeire is költhető.

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