Rendkívüli, Robert Fico felajánlotta a segítségét Magyarországnak, de leszögezte: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi – "Példátlan válsághelyzet"

A szlovák köztársaság miniszterelnökének nyilatkozata – így kezdődik Robert Fico friss Facebook-posztja, amit szombaton késő délután adott ki. Szlovákia miniszterelnöke ebben a magyar energiaválsággal foglalkozik.

Robert Fico üzent Magyarországnak: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A szlovák kormányfő egészen pontosan azt írta, hogy nagyon figyelmesen követi a magyarországi energiakrízist, és kifejezem teljes szolidaritásunkat,

valamint segítségnyújtási készségünket szomszédunk felé.

Annak a valószínűsége, hogy a teljes paksi atomerőművet le kell állítani a Duna hűtésre szolgáló vizének hiánya miatt, példátlan energetikai válsághelyzetnek teszi ki Magyarországot – szögezte le.

Robert Fico üzent Magyarországnak: a szlovák atomerőművek sose járhatnak úgy, mint a paksi

Ugyanakkor figyelemreméltó megállapítással folytatta a posztját. Elmondta, hogy a mai nap folyamán megbeszélést folytatott

Denisa Sakovával, a szlovák kormány miniszterelnök-helyettesével és gazdasági miniszterével, valamint Branislav Strýčekkel, a Slovenská elektrárne, a.s. vezérigazgatójával és igazgatósági elnökével.

Mindebből pedig azt a következtetést vonta le és osztotta meg, hogy a mochovce-i (mohi) és jaslovské bohunice-i (jászlói) szlovák atomerőműveket

a reaktorok hűtésének eltérő műszaki megoldása miatt nem fenyegeti semmilyen válsághelyzet,

és a tervezett kapacitás szerint üzemelnek. Szlovákiában tehát nem okoz energiakrízist a Duna valóban döbbenetesen alacsony vízállása, ahogy egyébként nincs nyoma ennek Ausztriában és Németországban sem. Természetesen a vízhiány ezekben az országokban is látványos.

Románia nehezebb helyzetben van, erről a Világgazdaság is írt. Miközben Magyarországon annyira kritikus a paksi atomerőmű helyzete, hogy a bizonyosra mondható totálleállítása miatt már Brüsszel is aktívan követi az eseményeket, addig Romániában egészen más megoldási tervet dolgozott ki a kormány.

Pénteken ugyanis egészen zseniális tervet tett le az asztalra, amelynek segítségével elkerülhető lehet a cernavodai atomerőmű leállítása.

A stratégia szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

A román kormány 7 millió lejt különített el a dunai munkálatok kivitelezésére, amely összeget kizárólag a sürgős beavatkozások végrehajtására lehet felhasználni − derült ki a kormányfőtitkárság által közzétett határozatból. A forrásokat a munkálatokhoz szükséges

berendezések, anyagok és műszaki eszközök beszerzésére,

bérlésére, szállítására

és üzembe helyezésére lehet fordítani.

A pénzből továbbá jelzőrendszerek telepítése, valamint mérési munkálatok végrehajtása is engedélyezett, és később majd a helyreállítás költségeire is költhető.