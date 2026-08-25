Ez már a románoknak is feltűnt: agyonbírságolják Magyarországon az egyik legnagyobb vállalatukat és ez nem véletlen – már kétmillió eurónál jár a csekk

Az eMAG 2021-ben egy közel 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program létrehozását vállalta egy GVH-vizsgálatot követően. A versenyhatóság most ennek az eljárásnak az utóvizsgálatát folytatta le a román cég magyarországi üzemeltetőivel szemben, az intézkedéscsomag eredményei pedig elmaradtak a várakozásoktól.

A román vállalat dunakeszi raktára / Fotó: Baupartner

A sorozatos bírságok ellenére az eMAG továbbra is folytatja magyarországi tevékenységét, de az esetnek egyre nagyobb sajtóvisszhangja van Romániában.

Több román lap is megírta a hírt

A sorozatos bírságokat követően a Profit.ro újságírója felkereste a vállalatot a hírrel kapcsolatban. A válaszból kiderült, hogy a cég tudomásul vette a vizsgálat eredményét, illetve teljes mértékben együttműködött a magyar hatóságokkal.

A vállalat a továbbiakban is eleget tesz a kötelezettségeinek, anélkül, hogy ez fennakadást okozna tevékenységében

− olvasható a nyilatkozatban, amiben az eMAG a magyar piac iránti elkötelezettségéről és a koncepciójának további fejlesztéséről is beszámol.

A hírt később több román lap is átvette, így a történet egyre nagyobb figyelmet kap a szomszédos ország közbeszédében.

A vizsgálat előzményeiről

A GVH 2021 májusában számos szabálytalanságot tárt fel az eMAG webáruház üzemeltetőivel – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – szemben folytatott eljárásában. A GVH akkor 200 millió forint bírságot szabott ki a cégekre, amelyek az eljárás eredményeként összességében mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot is vállaltak. Ennek utóvizsgálatát részben 2023-ban elvégezte a versenyhatóság, megállapítva, hogy a cégek hiányosan teljesítették a saját vállalásaikat, amiért az eMAG újabb 50 millió forintos bírságot kapott.

A 2021-ben lezárt eljárást követően

az eMAG egy közel 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta.

Ennek a vállalásnak az utóvizsgálata 2025 februárjában kezdődött meg és az eljárás lezárását követően a GVH megállapította, hogy az eMAG-ot üzemeltető cégek ígéreteiknek nem tettek eleget. Az online webáruház működtetői az eljárás során elismerték a mulasztásokat és lemondtak a jogorvoslati jogukról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa egy 225 millió forintos bírságot szabott ki.