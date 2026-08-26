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vízgazdálkodás
kormány
RRF

Azonnal kiosztotta a feladatokat Magyar Péter, ilyen szoros határidőket rég nem láttunk, megvannak a kulcsminisztériumok – rajtuk múlhat az ország vízgazdálkodása

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Négy minisztérium között osztja meg a kormány a vízgazdálkodás átalakításával járó feladatokat és felelősséget – derül ki egy tegnap éjjel közzétett kormányhatározatból. Az RRF-forrásokhoz kapcsolódó program végrehajtására az Európai Bizottság igen szűk határidőket szabott, így már az idén ősszel is több jogszabály-módosításnak és intézkedésnek meg kell történnie, ha nem akarják kockáztatni, hogy további forrásoktól essen el az ország.
Lehoczky Milán
2026.08.26, 14:00

Kedd este jelent meg a Magyar Közlöny ben az a kormányhatározat, amely elfogadja a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, és kijelöli a végrehajtásért felelős tárcákat. A terv elfogadása az Európai Unió helyreállítási alapjából, az RRF-ből rendelkezésre álló források lehívhatóságához szükséges feltétel. 

RRF
Szorít az idő: a kormányzati intézkedésekhez konkrét, az RRF-hez kapcsolódó határidők vannak rendelve. / Fotó: Pannon Egyetem

Négy tárca osztozik az RRF-ből finanszírozott vízgazdálkodási terv végrehajtásán

A határozat négy minisztérium között osztja fel a végrehajtási feladatokat, melyek a következők: 

  • a vízhasználat és a rendelkezésre álló vízkészletekkel való gazdálkodás összehangolása, 
  • a víz visszatartási startégia megalkotása, 
  • a víziközművek veszteségeinek mérséklése, 
  • valamint a vízgazdálkodási tervezés átalakítása. 

A kormányzati intézkedésekhez konkrét, az RRF-hez kapcsolódó határidők vannak rendelve.

Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek gondoskodnia kell arról, hogy a vízhasználat szabályozása igazodjon a rendelkezésre álló vízkészletekhez és az éghajlatváltozási előrejelzésekhez.

Ehhez a tárcának szakmai és társadalmi szereplők bevonásával kell előkészítenie a szükséges jogszabályokat, melyek határideje 2026. október 31.

Az élő környezetért felelős miniszter kapta a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésének és végrehajtásának felgyorsítását. A terveknek össze kell kapcsolódniuk az árvízkockázat-kezelési és aszálykezelési tervekkel. A vízmegtartásra alkalmas területek lehatárolásának határideje 2026. december 31., a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésére és összehangolására pedig 2027. december 31-ig kell sort keríteni.

Lőrincz Viktória és Kapitány István feladata lesz a pénzügyi és strukturális alapok megteremtése

Kiemelt elem a természetes vízmegtartás szerepének növelése, így a kormányhatározat szerint a természetalapú megoldásokat és a természetes vízvisszatartási intézkedéseket be kell építeni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe és a területhasználat-tervezési eljárásokba is. 

Ezek alkalmazását a vízgazdálkodási és mezőgazdasági beruházásoknál, valamint az agrártámogatási rendszer átalakításánál is ösztönözni kell a normaszöveg szerint. 

A fenntartható vízgazdálkodási cselekvési terv korábbi RRF-vállalásai között legalább 18 ezer hektár mezőgazdasági terület bevonása is szerepel a „Vizet a tájba” programban.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium, valamint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium megosztott felelőssége lesz véglegesíteni a hálózati vízveszteségek csökkentését célzó, állami és RRF-forrásokra épülő fejlesztési program pénzügyi és strukturális alapjait. A kapcsolódó projektek indításának határideje 2027. december 31.

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