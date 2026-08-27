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boltbezárás
Shein
körút
üzlet

Bezárja üzleteit a Shein-üzletről ismert magyar ruházati boltlánc: a tulajdonos elmondta, mi köze ehhez a kínaiaknak – végkiárusításra készülnek

Kivonul a ruházati kiskereskedelem fizikai szegmenséből a Dorothy & Aby, az a magyar ruhakereskedelmi vállalkozás, melynek neve néhány éve egy budapesti Shein-bolt és a körülötte támadt felfordulás miatt vált még ismertebbé. A kivonulás egyszerűen szólva a lánc még működő boltjainak bezárását jelenti, de a Világgazdaságnak a tulajdonos azt mondta, hogy az online értékesítés egyelőre megmarad. A visszavonulásnak nem a Shein-ügyhöz van köze, s bár a kínai ruházati óriások nyomulása is hozzájárult ahhoz, más okok állnak a láncfelszámolás mögött.
Juhász Péter
2026.08.27., 16:34
Fotó: Shuttertstock

Bezárja még működő boltjait az ország több pontján jelen lévő Dorothy & Aby ruházati kiskereskedő. A vállalkozás eredetileg még 2009-ben indult, az évek során több üzletet is nyitottak, amikben főként kedvező árazású ruhákat, outlet termékeket kínáltak. A pénzügyi nehézségek azonban a céget sem kímélték, és bár ezt számszerűsíteni nehéz, de alighanem a néhány éve egy rövid időre nagy érdeklődést felkeltő Shein-bolt ügye sem tett jót az üzletnek. Danika Johanna, a vállalkozás egyik tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta: a magyar vállalkozás térvesztése már a Shein és a Temu erősödése előtt megkezdődött, a 2024-es „Shein-bolt ügy” pedig szerinte a médiabeszámolók miatt zárult számukra kedvezőtlenül.

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Bezárja mindhárom üzletét a magyar ruházati outlet, a Dorothy & Aby (illusztráció)
Fotó: pixfly / Shuttertstock

Utolérte a magyar ruházati kiskereskedőt is a körútátok

Valószínűleg nagyon kell igyekeznie annak, aki még nyitva lévő fizikai Dorothy & Aby ruhaboltban szeretne egy „jóárasított” outlet darabot találni a nyár végére. Az egykor Győrben is működő kisebb lánc Budapesten több üzlettel volt jelen, ezek közül már csak a Teréz körúton található bolt működik, és a tulajdonos elmondása szerint az sem sokáig. Danika Johanna lapunknak elmondta: a vállalkozás pénzügyi nehézségei miatt (a 2025-ös üzleti évben 115 millió forintos mínusz az adózott eredmény oldalon, kétszerese a megelőző évnek) kénytelenek bezárni az üzleteket, miközben egyelőre online folytatják az árusítást, és a boltok készleteiből egy raklapos jellegű kiárusítást is tervbe vettek.

A tulajdonos szerint ugyanakkor a márka kálváriája a Temu és a Shein mindent borító erősödése előtt kezdődött. 

A Covid-járvány után megváltozott a vásárlók szokása, miközben párhuzamosan kiesett a körúti vásárlóforgalom

– mondta lapunknak Danika Johanna. 

Olvasói fotónkon a márka egyik bezárás alatti üzlete:

Fotó: VG / Olvasói fotó

Szerinte cégük is megszenvedte a korábban kiemelt kiskereskedelmi körzetnek számító körúti forgalom elapadását, amiben a külföldi vásárlók elmaradása is fontos mozzanatot jelent. Eközben a bérbeadók nem csökkentették az üzlethelyiségek bérleti díjat. Az pedig, hogy a főváros belső kerületeiben a közelmúltban szigorították az Airbnb szabályait, hozzájárult a külföldi vásárlók elmaradásához, ezáltal a bevétel mérséklődéséhez.

Nem úgy volt a Shein-bolt ügye, ahogy média beszámolt arról

A Dorothy & Aby annak ellenére sem tartozott az általában véve mindenki által ismert márkák közé, hogy több bolttal működtek a piacon, de 2024 decemberében ez az ún. Shein-bolt ügy kapcsán némileg megváltozott. A budapesti Sugár Üzletközpontban ugyanis „Shein pop-up store” néven nyílt üzlet, amelyről rövid időn belül kiderült, hogy nincs kapcsolatban a kínai Shein hivatalos magyarországi jelenlétével. A Shein hivatalosan elhatárolódott az üzlettől, miközben a sajtófeltárások szerint a pop-up bolt mögött a Dorothy & Aby csapata állt.

Danika szerint a Shein név használatára egy romániai partnertől kapott engedély jogosította a vállalkozást, de soha nem állították azt magukról, hogy outlet boltjukkal a kínai online márkát hivatalos üzletként képviselik. Úgy látja, hogy általában véve a szerinte téves médiatájékoztatások, és az azok nyomán kialakuló vásárlói értelmetlenség vezetett a bolt bukásához (példaként említi, hogy a bolt működése alatt a Shein-ruhák hamisításával vádolták meg őket, bár azok - nem pejoratív értelemben – eleve olcsó, nem a márkamezőnyben induló tucatáruk Danika Johanna szerint).

Marad belépő ebben a szegmensben

„Teljes mértékig igaz, hogy a körúti vásárlók kiesése, valamint az online vásárlás erősödésén belül a Shein és a Temu erősödése hozzájárult ahhoz, hogy fel kellett adni üzleteinket” – összegezte a Világgazdaságnak a cég tulajdonosa, aki ugyanakkor tapasztalja, hogy más vállalatok továbbra is fantáziát látnak a magyarországi outlet-piacban. Ezek közé tartozik – mint beszámoltunk arról – a Modivo platform egyik márkája is: a CCC-t is birtokló ernyőcég alá tartozó HalfPrice nemrég új üzletet nyitott Budapesten.

Így az a kérdés, hogy más vállalatok miért próbálkoznak abban a szegmensben, ahonnan többek között magyar cégek is visszahúzódnak. Danika Johanna szerint erre nehéz válaszolni, de valószínűleg ehhez 

  • a nagyobb és potenciálisan gyorsabban forgó raktárkészlet, 
  • a nagyobb mozgásteret biztosító pénzügyi háttér is hozzájárulhat.

A cégtulajdonos azt mondja, maga is látja ennek a szereplőnek a boltnyitásait az outlet ruházati szegmensben. Hozzátette: szerinte 

minden nagyobb vállalat elmozdult az outlet üzletek felé.

Ennek viszont – s ezt más lapunk teszi hozzá – alighanem oka lehet a fogyasztói szokások megváltozása mellett a jelentős ruházati túltermelés, egyes fenntarthatósági törekvések terjedése, és rengeteg más együttható.

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