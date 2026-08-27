Eltakarta az abszolút filmszínház: 16 milliárd eurót bukhat el Magyarország, Magyar Péter legjobb barátai rástartoltak az uniós pénzre – Ursula von der Leyenék kezében vagyunk

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Újabb milliárdokra pályázhat Lengyelország az Európai Unió védelmi SAFE-programjában, miután Brüsszel új pályázati kört készít elő a fel nem használt forrásokra. A SAFE-pénzekből Magyarországnak 16,2 milliárd eurót szántak, de Budapest megállapodása továbbra sem született meg.
Újabb milliárdokért indulhat Lengyelország az Európai Unió SAFE-programjának második pályázati körében. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője kedden közölte, hogy
Brüsszel még idén meghirdeti az új felhívást, amelybe a más tagállamok által fel nem használt forrásokat csoportosítják át.
Paweł Zalewski lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a bankier.pl-nek megerősítette: Varsó érdeklődik a második kör iránt. „Ez egy újabb esély Lengyelország számára” - fogalmazott a politikus.
A tét hatalmas. A SAFE-program teljes kerete 150 milliárd euró, amelyet az uniós tagállamok védelmi képességeinek fejlesztésére és az európai hadiipar megerősítésére szánnak. Az első körben Lengyelország kapta a legnagyobb összeget: 43,7 milliárd eurót a programban részt vevő 18 ország közül.
Varsó most azért is lehet különösen jó helyzetben, mert Olaszország várhatóan nem használja fel a számára eredetileg elkülönített teljes összeget. Brüsszel korábban 14,9 milliárd eurós keretet javasolt Rómának, Antonio Tajani olasz külügyminiszter azonban már 6-9 milliárd eurós igényről beszélt. Giorgia Meloni miniszterelnök korábban ennél is kevesebb, 4-5 milliárd euróról beszélt.
Regnier szerint az Európai Bizottság még tárgyal Olaszországgal a végleges hitelmegállapodásról, de már biztos, hogy lesznek második körben kiosztható pénzek. Ha Olaszország valóban jelentősen csökkenti az igényét, akár több mint 10 milliárd euró is felszabadulhat.
Magyarországnak nem kellene lemaradnia a SAFE-milliárdokról
Magyarország helyzete ennél jóval bizonytalanabb. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót különített el Budapest számára, amivel az ország a program harmadik legnagyobb kedvezményezettje lehetett volna Lengyelország és Románia után. A megállapodást azonban mindeddig nem írták alá.
A korábbi magyar kormány 17,4 milliárd eurót szeretett volna, miközben a SAFE-forrásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat a korrupciós aggályok és a jogállamisággal kapcsolatos viták is nehezítették. Az új magyar kormány hivatalba lépése után a beruházási terv átalakítását jelentette be, így egyelőre az sem biztos, hogy Budapest hozzájut-e a teljes eredetileg elkülönített összeghez.
Lengyelország közben már konkrét célokra készül: az első körből származó forrásokat az úgynevezett Keleti Pajzs programra, drónelhárító rendszerekre, légvédelemre, tüzérségre és katonai szállítási infrastruktúrára fordítaná.
A lengyel kormány szerint a pénzek 89 százaléka a hazai ipart és a lengyel gazdaságot erősítheti.
A második kör így újabb versenyt indíthat az uniós védelmi milliárdokért. Ha Budapest nem tudja időben rendezni a SAFE-programhoz kapcsolódó megállapodást, a felszabaduló forrásokra más tagállamok - köztük Lengyelország - csaphatnak le.
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