Eltakarta az abszolút filmszínház: 16 milliárd eurót bukhat el Magyarország, Magyar Péter legjobb barátai rástartoltak az uniós pénzre – Ursula von der Leyenék kezében vagyunk

Újabb milliárdokra pályázhat Lengyelország az Európai Unió védelmi SAFE-programjában, miután Brüsszel új pályázati kört készít elő a fel nem használt forrásokra. A SAFE-pénzekből Magyarországnak 16,2 milliárd eurót szántak, de Budapest megállapodása továbbra sem született meg.

Brüsszel újraoszthatja a SAFE-program fel nem használt pénzeit, a magyar kormány azonban nem áll sorba a hazánknak járó 16,2 milliárd euróért / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb milliárdokért indulhat Lengyelország az Európai Unió SAFE-programjának második pályázati körében. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője kedden közölte, hogy

Brüsszel még idén meghirdeti az új felhívást, amelybe a más tagállamok által fel nem használt forrásokat csoportosítják át.

Paweł Zalewski lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a bankier.pl-nek megerősítette: Varsó érdeklődik a második kör iránt. „Ez egy újabb esély Lengyelország számára” - fogalmazott a politikus.

A tét hatalmas. A SAFE-program teljes kerete 150 milliárd euró, amelyet az uniós tagállamok védelmi képességeinek fejlesztésére és az európai hadiipar megerősítésére szánnak. Az első körben Lengyelország kapta a legnagyobb összeget: 43,7 milliárd eurót a programban részt vevő 18 ország közül.

Varsó most azért is lehet különösen jó helyzetben, mert Olaszország várhatóan nem használja fel a számára eredetileg elkülönített teljes összeget. Brüsszel korábban 14,9 milliárd eurós keretet javasolt Rómának, Antonio Tajani olasz külügyminiszter azonban már 6-9 milliárd eurós igényről beszélt. Giorgia Meloni miniszterelnök korábban ennél is kevesebb, 4-5 milliárd euróról beszélt.

Regnier szerint az Európai Bizottság még tárgyal Olaszországgal a végleges hitelmegállapodásról, de már biztos, hogy lesznek második körben kiosztható pénzek. Ha Olaszország valóban jelentősen csökkenti az igényét, akár több mint 10 milliárd euró is felszabadulhat.

Magyarországnak nem kellene lemaradnia a SAFE-milliárdokról

Magyarország helyzete ennél jóval bizonytalanabb. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót különített el Budapest számára, amivel az ország a program harmadik legnagyobb kedvezményezettje lehetett volna Lengyelország és Románia után. A megállapodást azonban mindeddig nem írták alá.