Deviza
EUR/HUF365,36 +0,91% USD/HUF313,58 +0,94% GBP/HUF426,26 +0,94% CHF/HUF390,02 +1,09% PLN/HUF84,25 +0,3% RON/HUF69,49 +0,9% CZK/HUF15,13 +0,83% EUR/HUF365,36 +0,91% USD/HUF313,58 +0,94% GBP/HUF426,26 +0,94% CHF/HUF390,02 +1,09% PLN/HUF84,25 +0,3% RON/HUF69,49 +0,9% CZK/HUF15,13 +0,83%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 646,52 -0,74% MTELEKOM2 530 -0,16% MOL4 958 -0,84% OTP45 620 -1,51% RICHTER13 360 +0,45% OPUS323 +1,89% ANY6 710 +0,75% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 601,19 +0,5% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 219,37 -1,7% BUX149 646,52 -0,74% MTELEKOM2 530 -0,16% MOL4 958 -0,84% OTP45 620 -1,51% RICHTER13 360 +0,45% OPUS323 +1,89% ANY6 710 +0,75% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 601,19 +0,5% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 219,37 -1,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Tisza-kormány
Lengyelország
uniós pénzek

Eltakarta az abszolút filmszínház: 16 milliárd eurót bukhat el Magyarország, Magyar Péter legjobb barátai rástartoltak az uniós pénzre – Ursula von der Leyenék kezében vagyunk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb uniós védelmi milliárdokért indulhat Lengyelország, miközben több tagállam nem használja fel teljes keretét. Magyarország helyzete sem rendeződött, a kormány és az Európai Bizottság között ugyanis még mindig nincs aláírt SAFE-megállapodás.
VG
2026.08.27, 20:50
Frissítve: 2026.08.27, 20:54

Újabb milliárdokra pályázhat Lengyelország az Európai Unió védelmi SAFE-programjában, miután Brüsszel új pályázati kört készít elő a fel nem használt forrásokra. A SAFE-pénzekből Magyarországnak 16,2 milliárd eurót szántak, de Budapest megállapodása továbbra sem született meg.

Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels safe
Brüsszel újraoszthatja a SAFE-program fel nem használt pénzeit, a magyar kormány azonban nem áll sorba a hazánknak járó 16,2 milliárd euróért / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb milliárdokért indulhat Lengyelország az Európai Unió SAFE-programjának második pályázati körében. Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője kedden közölte, hogy 

Brüsszel még idén meghirdeti az új felhívást, amelybe a más tagállamok által fel nem használt forrásokat csoportosítják át.

Paweł Zalewski lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes a bankier.pl-nek megerősítette: Varsó érdeklődik a második kör iránt. „Ez egy újabb esély Lengyelország számára” - fogalmazott a politikus.

A tét hatalmas. A SAFE-program teljes kerete 150 milliárd euró, amelyet az uniós tagállamok védelmi képességeinek fejlesztésére és az európai hadiipar megerősítésére szánnak. Az első körben Lengyelország kapta a legnagyobb összeget: 43,7 milliárd eurót a programban részt vevő 18 ország közül.

Varsó most azért is lehet különösen jó helyzetben, mert Olaszország várhatóan nem használja fel a számára eredetileg elkülönített teljes összeget. Brüsszel korábban 14,9 milliárd eurós keretet javasolt Rómának, Antonio Tajani olasz külügyminiszter azonban már 6-9 milliárd eurós igényről beszélt. Giorgia Meloni miniszterelnök korábban ennél is kevesebb, 4-5 milliárd euróról beszélt.

Regnier szerint az Európai Bizottság még tárgyal Olaszországgal a végleges hitelmegállapodásról, de már biztos, hogy lesznek második körben kiosztható pénzek. Ha Olaszország valóban jelentősen csökkenti az igényét, akár több mint 10 milliárd euró is felszabadulhat.

Magyarországnak nem kellene lemaradnia a SAFE-milliárdokról

Magyarország helyzete ennél jóval bizonytalanabb. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurót különített el Budapest számára, amivel az ország a program harmadik legnagyobb kedvezményezettje lehetett volna Lengyelország és Románia után. A megállapodást azonban mindeddig nem írták alá.

A korábbi magyar kormány 17,4 milliárd eurót szeretett volna, miközben a SAFE-forrásokhoz kapcsolódó tárgyalásokat a korrupciós aggályok és a jogállamisággal kapcsolatos viták is nehezítették. Az új magyar kormány hivatalba lépése után a beruházási terv átalakítását jelentette be, így egyelőre az sem biztos, hogy Budapest hozzájut-e a teljes eredetileg elkülönített összeghez.

Lengyelország közben már konkrét célokra készül: az első körből származó forrásokat az úgynevezett Keleti Pajzs programra, drónelhárító rendszerekre, légvédelemre, tüzérségre és katonai szállítási infrastruktúrára fordítaná. 

A lengyel kormány szerint a pénzek 89 százaléka a hazai ipart és a lengyel gazdaságot erősítheti.

A második kör így újabb versenyt indíthat az uniós védelmi milliárdokért. Ha Budapest nem tudja időben rendezni a SAFE-programhoz kapcsolódó megállapodást, a felszabaduló forrásokra más tagállamok - köztük Lengyelország - csaphatnak le.

Most indul csak be igazán Magyarország felfegyverzése: annyi uniós pénzt kapunk rá, mint szinte senki Európában – Brüsszel várja a tervet

A hazai hadiipar pezsgőt bonthat, óriási fejlesztési pénzeket küld Brüsszel. A SAFE-források elosztásában Magyarországnak juthat a harmadik legnagyobb összeg.

 

Uniós pénzek

Uniós pénzek
131 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu