Kész, eddig bírta a magyar sertéságazat: összeomlottak az árak, de most jöhet csak az igazi baj az afrikai sertéspestissel – bezzeg a lengyel gazdáknak már készíti a támogatást a kormány

A magyar sertéstartók már az afrikai sertéspestis megjelenése előtt is súlyos árpiaci válsággal küzdöttek. Az újabb járványkitörések azonban nemcsak közvetlen veszteségekkel járnak: tovább szűkíthetik a sertés exportlehetőségét, növelhetik a járványvédelmi költségeket, és felgyorsíthatják a kisebb gazdaságok eltűnését.

Az áresés nem kizárólag magyar jelenség. Az afrikai sertéspestis viszont tovább rontja a magyar sertés piacra jutási lehetőségeit Fotó: Kiss Annamarie

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szerdán számolt be arról, hogy újabb magyarországi házisertés-állományban jelent meg az afrikai sertéspestis. A hivatal egy 27 sertést tartó kölkedi gazdaságban erősítette meg a vírus jelenlétét. Az állomány felszámolása megkezdődött, a telep pedig hatósági korlátozás alá került.

A Nébih közlése szerint a térség vaddisznóállományában jelentős a vírus jelenléte.

A kölkedi eset már nem tekinthető elszigetelt kitörésnek. Augusztus 12-én egy 34 sertést tartó drávafoki, illetve egy 19 mangalicából álló okorági gazdaságban igazolták a fertőzést. Néhány nappal korábban egy Somogy vármegyei, mintegy 1850 állatot tartó telepen jelent meg a vírus.

A járvány első hazai házisertéses gócát június elején azonosították a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállajon. Ott egy körülbelül háromezer sertést tartó gazdaság teljes állományát felszámolták. Bár a környéken megvizsgált mintegy 700 minta negatív lett, és júliusban enyhíteni lehetett a korlátozásokat, az augusztusi esetek azt mutatják, hogy a veszély nem múlt el, hanem új térségekben jelent meg.

Sertés: már a járvány előtt is harmadával zuhant az ára

Az újabb kitörések rendkívül rossz pillanatban érték az ágazatot. Az AKI adatai szerint a hazai termelésű vágósertés ára júniusban kilogrammonként 522 forint volt hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 37,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Július elején is csak 518 forint körül alakult az ár, miközben egy évvel korábban még 828 forintot kaptak a termelők.

Árak alakulása 2026-ban:

Január: 533 Ft/kg

Március: 605 Ft/kg

Április: 603 Ft/kg

Május: 553 Ft/kg

Június: 522 Ft/kg

Július: 515 Ft/kg

Az áresés nem kizárólag magyar jelenség. Az uniós E kategóriás vágósertés ára júniusban kilogrammonként 1,57 euróra süllyedt, éves összevetésben 26 százalékkal. A magyar piac számára meghatározó német jegyzés július elején 1,40 euró volt, Hollandiában és Dániában pedig ennél is alacsonyabb árak alakultak ki.