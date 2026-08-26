Több húst értékesítenek a magyar állattartók, de a bevétel kevesebb: súlyos válságban a sertéspiac

Megjelentek az első jelei annak, hogy a magyar sertéspiacon legalább átmenetileg megtorpanhatott az árak hónapok óta tartó zuhanása. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb jelentése szerint a hazai sertés termelői ára a 33. héten kilogrammonként 565 forintra emelkedett hasított meleg súlyban, áfa és szállítási költség nélkül. Ez csaknem 7 százalékos heti drágulást jelentett.

Mélyül a sertéspiac válsága. Több terméket adnak el a gazdák jóval kevesebb pénzért. Fotó: Havrán Zoltán

Tartós fordulatról azonban korai lenne beszélni. A vágósertésért még ezzel együtt is 27 százalékkal kevesebbet kaptak a gazdák, mint 2025 azonos hetében. Az „E” minőségi kategóriában az ár 571 forint volt kilogrammonként, ami éves összevetésben csaknem 26 százalékos visszaesés.

A havi adatok még súlyosabb képet mutatnak. A hazai termelésű vágósertés átlagos termelői ára júliusban mindössze 510 forint volt kilogrammonként, 34,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Júniusban még 522 forintos átlagárat mértek, vagyis a piac havi alapon sem tudott stabilizálódni.

A legfrissebb számok pontosítják a Világgazdaság korábbi sertéspiaci elemzését, amely már arra figyelmeztetett, hogy az ágazatot egyszerre sújtja az európai túlkínálat, az exportbevételek csökkenése és az afrikai sertéspestis.

Több sertéshús ment külföldre, mégis kevesebb pénz érkezett

A külkereskedelmi adatok jól mutatják, hogy az ágazat problémája nem elsősorban az értékesített mennyiséggel, hanem az árakkal van. Magyarország 2026 első fél évében 75,8 ezer tonna sertéshúst exportált, 3,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A kivitel értéke azonban 18,2 százalékkal, 65,3 milliárd forintra zuhant.

Vagyis a magyar vállalkozások több húst adtak el külföldön, de közel 15 milliárd forinttal kevesebb bevételhez jutottak.

Az élősertés-kivitel ugyancsak bővült: mennyisége 18,7 százalékkal, 16 ezer tonnára emelkedett. Értéke ezzel szemben 7,1 százalékkal, 10,5 milliárd forintra csökkent. Ez arra utal, hogy az alacsony árak nemcsak a húsfeldolgozókat, hanem közvetlenül az állattartókat is sújtják.

A sertéshúsimport mennyisége eközben 1,9 százalékkal, 64,4 ezer tonnára, értéke pedig 19,2 százalékkal, 58,4 milliárd forintra esett. Az olcsóbb uniós sertéshús ugyanakkor továbbra is erős árversenyt támaszt a magyar piacon.