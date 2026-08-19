Hiába a szigorú intézkedések, terjed a pestis – ez nagyon rossz hír a sertéstartóknak

Egy Baranya vármegyei Kölkeden található, 27 sertést tartó gazdaságban erősítette meg a Nébih laboratóriuma az afrikai sertéspestis vírus (ASP) jelenlétét augusztus 18-án. Az elfekvő, étvágytalan állatok és az elhullás a betegség megjelenésére utalt, ezért haladéktalanul megkezdték a mintavételt. Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a sertéspestis vírussal érintett gazdaság lezárását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. Az állomány felszámolása jelenleg folyamatban van.

Tovább terjed Magyarországon a sertéspestis (a kép illusztráció) Fotó: Kállai Márton

A gazdaság ASP szempontjából korlátozás alatt álló területen található. A térségben a vaddisznóállományban a vírus jelenléte jelentős, ezért a járványvédelmi szabályok betartása különösen fontos. A Nébih felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy állományaik védelme érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások maradéktalan betartására.

Más megyében is megjelent a sertéspestis a háziállományban

Korábban két Baranya vármegyei sertéstartó gazdaságban is igazolták a vírus jelenlétét, ezért a hatóság azonnal lezárta a telepeket és megkezdte a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az afrikai sertéspestis Drávafokon egy 34 sertést tartó gazdaságban, Okorágon pedig egy 19 mangalicából álló állományban jelent meg.

A baranyai eseteket néhány nappal megelőzte egy jóval nagyobb somogyi kitörés, ahol a Nébih egy mintegy 1850 sertést tartó lakócsai telepen igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét.

Mire kell figyeljenek a gazdák?

A Nébih tájékoztatása szeirnt, kiemelten fontos

a gabona alaptakarmányok minimum 30,

míg a szalma 90 napos külön tárolása, pihentetése.

Almozásra, illetve a sertések etetésére csak ezt követően használhatók. Az állományok védelmét szolgálja a telepek zártan tartása, a fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása és a vaddisznókkal való akár közvetett érintkezés megakadályozása is. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség megjelenése jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára. Az üzletekben kapható magyar sertéshús és húskészítmények biztonságosak, azokat a hatósági állatorvosok ellenőrzik. Vásárolják és fogyasszák bátran!