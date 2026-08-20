Döbbenetes videófelvételek: új sivatag jön létre Magyarországon a szemünk láttára – nem várt helyszínen indult be az erdők kiszáradása

Új sivatag a láthatáron a Dél-Alföldön? – tette fel a kérdést a Dalerd Délalföldi Erdészeti Zrt. a közösségi oldalán. Ez nem a semmiből jött, hanem az elmúlt időszak tapasztalatai támasztják alá.

Döbbenetes videófelvételek: új sivatag jön létre Magyarországon a szemünk láttára / Fotó: DALERD Délalföldi Erdészeti ZRt.

Ezek azt támasztják alá, hogy immáron Közép- és Észak-Békés is belépett a kiszáradó tájak sorába Magyarországon. A Homokhátság után most Békés vármegye középső és északi része is egyre látványosabban szembesül a klímaváltozás egyik legsúlyosabb következményével: az erdők kiszáradásával.

Az emelkedő hőmérséklet,

a tartós vízhiány

és a szélsőséges időjárás miatt

az erdők vízháztartása és mikroklímája is változik. Egyre több helyen látunk kiszáradt fákat, letört ágakat és elpusztult növényzetet. A korábban megszokott erdei állapot szemünk láttára változik meg.

És ez már nem csupán tájképi probléma. A felhalmozódó száraz faanyag egyszerre jelent fokozódó erdőtűz- és balesetveszélyt. Egyetlen figyelmetlenség is elegendő lehet ahhoz, hogy a kiszáradt erdő lángra kapjon, miközben az elhalt fák és letörő ágak az erdőben tartózkodó emberekre is veszélyt jelenthetnek. De mit kezdjünk a tömegesen elpusztult faanyaggal?

Döbbenetes videófelvételek: új sivatag jön létre Magyarországon a szemünk láttára

A holtfa természetes része az erdőnek, és megfelelő mennyiségben fontos az élővilág számára. A rendkívüli szárazság következtében azonban a természetes elhalás mértéke jelentősen megnőhet. Amikor már tömeges pusztulásról beszélünk, új kérdést kell feltennünk: hogyan kezeljük felelősen ezt a megváltozott helyzetet?

Az egyik lehetőség a már elpusztult, kiszáradt és veszélyessé vált faanyag szakszerű eltávolítása és hasznosítása. Fontos különbséget tenni, nem az élő, egészséges erdő kivágásáról van szó. Éppen ellenkezőleg: elsősorban azoknak a fáknak és faanyagoknak a kezeléséről beszélünk, amelyek már elpusztultak, kiszáradtak, illetve közvetlen tűz- vagy balesetveszélyt jelentenek – magyarázta az erdészeti társaság.

Ugyanakkor a holtfa minden elemét sem szabad automatikusan eltávolítani. Az élőhely szempontjából értékes, már elpusztult faanyagnak – az eddig megszokott nagyságrendhez igazodva (természetes mortalitás) akár 5–10 százalékának – célszerűen vissza kell maradnia az erdőben, hiszen ezek biztosítanak élőhelyet számos rovarnak, madárnak, gombának és más élőlénynek. A természetes erdő működéséhez ugyanis nemcsak az élő fák, hanem a megfelelő mennyiségű holtfa jelenléte is hozzátartozik.