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Hervis
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kiskereskedelem

Fóliázzák és matricázzák a magyar áruházlánc boltjait: folyik a Sports Direct keltetése, különös véget ér a Hervis – ennyit a nagy átalakításról?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új tulajdonoshoz került a Hervis magyarországi és romániai sportáruházhálózata, a magyar üzletek pedig elvileg még az idén megkapják új arculatukat és új néven működnek tovább. A 29 hazai áruházból Sports Direct lesz, az arculatváltás azonban egyelőre meglehetősen szokatlan módon zajlik: a jelenlegi feliratokat fóliázzák, az új márkára utaló jelzéseket pedig matricákkal helyezik el.
Juhász Péter
2026.08.18, 14:43
Frissítve: 2026.08.18, 14:53

Mint korábban megírtuk, a brit Frasers Group 2026 júniusában zárta le a Hervis romániai és magyarországi sportáru-kiskereskedelmi tevékenységének felvásárlását, miután megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A tranzakció összesen 78 üzletet érintett, ebből 49 Romániában, 29 pedig Magyarországon található. A tulajdonosváltás után nem marad meg a Hervis márkanév: Sports Direct jön a helyébe. Az átalakítás első jelei már megjelentek a magyar üzleteknél, a munkálatok módja azonban meglehetősen sajátos. 

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Folyik a Hervis áruházak átalakítása Sports Direct-té, de egyelőre a fóliák és a matricák kerültek elsőbbségbe (képünk illusztráció)
Fotó: Alex Segre / Shutterstock

Folyik a magyarországi Sports Direct áruházak keltetése

Bár a részletes menetrend nem ismert, de annyi kiderült, hogy a tervek szerint a korábbi magyarországi Hervis üzleteket még 2026 végéig átalakítják, és Sports Direct néven nyitnak újra. A márka nem teljesen ismeretlen a magyar vásárlók számára, 2012-ben már piacra léptek, 2015-ben „bolt a boltban” üzletet nyitottak. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb sportáruház-láncaként Európában is kiterjedt hálózattal rendelkezik.

Az áruházak átalakítása pedig megkezdődött, még ha annak módja sajátos is:

egy, a közösségi médiában közzétett videó tanúsága szerint a korábbi Hervis-feliratokat és cégjelzéseket fóliával takarják el, miközben az új márkára utaló jelzéseket matricák felragasztásával helyezik el.

Mindez inkább ideiglenes vagy az átalakítást előkészítő megoldásnak tűnik, mint végleges arculatváltásnak. A teljes üzletbelsők, homlokzatok és egyéb arculati elemek cseréjének pontos menetrendjét a tulajdonos egyelőre nem részletezte. Az viszont ismert, hogy mind a 29 magyarországi egységet még az év végéig át kívánják alakítani.

A Frasers Group korábban közölte, hogy a Hervis felvásárlása illeszkedik a vállalat közép- és kelet-európai terjeszkedési stratégiájába. A cégcsoport az elmúlt években jelentős nemzetközi növekedést ért el, és több országban bővítette sport- és divatáruházi jelenlétét.

Videó az arculati átalakításról:

@dnora_87 Rebranding magyar módra. #rebranding #hungarian #eteleplaza #hervis #sportdirect ♬ original sound - Pauline

Erős évet zárt az új tulajdonos

A Fraser Group képében ugynaakkor ereje teljében lévő szereplő állt be a Sports Direct néven tovább működő kiskereskedelmi áruházak mögé. A vállalat a 2026. április 26-án lezárult üzleti évben 5,33 milliárd fontos éves bevételt ért el, ami 8,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

A nemzetközi piacokról származó bevétel ennél jóval gyorsabban, 59,2 százalékkal emelkedett, ami jól mutatja, hogy fontos szerepet kap a külföldi terjeszkedés a cég stratégiájában.

Az adózás előtti eredmény 527,8 millió font volt, 38,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A vállalat működési eredménye mintegy 1,37 milliárd dollárnak felelt meg, miközben a bruttó árrés 48,4 százalékra javult. A társaság szerint a kedvező eredményekhez a prémium márkákhoz való jobb hozzáférés és a kiskereskedelmi üzletág átalakítása is hozzájárult.

A cégcsoport több mint 30 ezer embert foglalkoztat világszerte, üzletei, logisztikai központjai és irodái révén pedig kiterjedt nemzetközi hálózatot működtet. A sportkereskedelem mellett 

  • prémium- és luxusdivattal, 
  • kerékpárokkal, fitnesszel, valamint
  • elektronikai és videojáték-kiskereskedelemmel is foglalkozik, továbbá több nemzetközi vállalatban rendelkezik jelentős részesedéssel.

A magyar Hervis-áruházak átalakításával így egy jelentős nemzetközi kiskereskedelmi csoport jelenléte erősödik a hazai piacon. Egyelőre azonban kérdés, hogy a matricákkal és fóliákkal megkezdett arculatváltást mikor követi a teljes körű üzletátalakítás.

A Világgazdaság megkereste a vállalatot az átalakítás részleteivel kapcsolatban. Amennyiben válasz érkezik, arról beszámolunk.

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