Fóliázzák és matricázzák a magyar áruházlánc boltjait: folyik a Sports Direct keltetése, különös véget ér a Hervis – ennyit a nagy átalakításról?

Mint korábban megírtuk, a brit Frasers Group 2026 júniusában zárta le a Hervis romániai és magyarországi sportáru-kiskereskedelmi tevékenységének felvásárlását, miután megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A tranzakció összesen 78 üzletet érintett, ebből 49 Romániában, 29 pedig Magyarországon található. A tulajdonosváltás után nem marad meg a Hervis márkanév: Sports Direct jön a helyébe. Az átalakítás első jelei már megjelentek a magyar üzleteknél, a munkálatok módja azonban meglehetősen sajátos.

Folyik a Hervis áruházak átalakítása Sports Direct-té, de egyelőre a fóliák és a matricák kerültek elsőbbségbe (képünk illusztráció)

Fotó: Alex Segre / Shutterstock

Folyik a magyarországi Sports Direct áruházak keltetése

Bár a részletes menetrend nem ismert, de annyi kiderült, hogy a tervek szerint a korábbi magyarországi Hervis üzleteket még 2026 végéig átalakítják, és Sports Direct néven nyitnak újra. A márka nem teljesen ismeretlen a magyar vásárlók számára, 2012-ben már piacra léptek, 2015-ben „bolt a boltban” üzletet nyitottak. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb sportáruház-láncaként Európában is kiterjedt hálózattal rendelkezik.

Az áruházak átalakítása pedig megkezdődött, még ha annak módja sajátos is:

egy, a közösségi médiában közzétett videó tanúsága szerint a korábbi Hervis-feliratokat és cégjelzéseket fóliával takarják el, miközben az új márkára utaló jelzéseket matricák felragasztásával helyezik el.

Mindez inkább ideiglenes vagy az átalakítást előkészítő megoldásnak tűnik, mint végleges arculatváltásnak. A teljes üzletbelsők, homlokzatok és egyéb arculati elemek cseréjének pontos menetrendjét a tulajdonos egyelőre nem részletezte. Az viszont ismert, hogy mind a 29 magyarországi egységet még az év végéig át kívánják alakítani.

A Frasers Group korábban közölte, hogy a Hervis felvásárlása illeszkedik a vállalat közép- és kelet-európai terjeszkedési stratégiájába. A cégcsoport az elmúlt években jelentős nemzetközi növekedést ért el, és több országban bővítette sport- és divatáruházi jelenlétét.

Videó az arculati átalakításról:

Erős évet zárt az új tulajdonos

A Fraser Group képében ugynaakkor ereje teljében lévő szereplő állt be a Sports Direct néven tovább működő kiskereskedelmi áruházak mögé. A vállalat a 2026. április 26-án lezárult üzleti évben 5,33 milliárd fontos éves bevételt ért el, ami 8,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A nemzetközi piacokról származó bevétel ennél jóval gyorsabban, 59,2 százalékkal emelkedett, ami jól mutatja, hogy fontos szerepet kap a külföldi terjeszkedés a cég stratégiájában.

Az adózás előtti eredmény 527,8 millió font volt, 38,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A vállalat működési eredménye mintegy 1,37 milliárd dollárnak felelt meg, miközben a bruttó árrés 48,4 százalékra javult. A társaság szerint a kedvező eredményekhez a prémium márkákhoz való jobb hozzáférés és a kiskereskedelmi üzletág átalakítása is hozzájárult.