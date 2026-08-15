Olyan nagy a szárazság, hogy autók süllyednek el a kecskeméti homokban
Az ott élők szerint az elmúlt időszakban mindennapossá váltak az elakadások a homokban. Próbálták jelezni a közösségi médiában, hogy bizonyos utcákban a hatalmas szárazság miatt olyannyira futóhomokossá vált, hogy az autók konkrétan elsüllyednek benne, így más útvonalat javasolt választani, mégis vannak sofőrök, akik addig mennek, amíg el nem akadnak.
A kecskeméti lap szerint csak péntek délután két autó is elakadt a homokban. Az egyik ráadásul meglepetésre egy futárszolgálatos teherautó volt, míg a másik egy fekete Toyota személygépjármű. Arrafelé lakik egy férfi, aki traktorral mindkét járművet kihúzta.
Elmondása szerint csak ő az elmúlt két napban öt elsüllyedt autónak segített, de ennél többen akadtak el, akiket más mentett ki a szorult helyzetből.
Mi köze van a szárazságnak a homokban való elakadásokhoz?
Egyszerű erre a magyarázat: a hatalmas aszály és miatt a homokban a szemcsék lazává válnak, nem tapadnak össze, így a kerék alatt a homok könnyen elmozdul. Ha a sofőr balszerencsés, akkor be is ássa magát. Ha elég mélyre süllyed, romlik az amúgy sem jó tapadás, a kerék kipörög, miközben az autó nem halad és már meg is történt a baj. Ebből a helyzetből nehezen van menekvés külső segítség nélkül.
Az aszály nem csak a lakosságnak probléma - szenved a mezőgazdaság is
A hazai aszályhelyzetet már több szempont alapján elemezték a szakemberek, és mostanra már milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett az azány miatt a a Groupama Biztosítónál is. Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A legtöbb kárt
- Hajdú-Bihar,
- Jász-Nagykun-Szolnok és
- Békés megyékből jelentették eddig.
Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.
A biztosító a héten kiadott közleményében felidézte, hogy a szomorú rekordokat jelentő
- 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a Groupama az aszálykárt szenvedett gazdáknak.
- Azonban akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített.
- Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés.
- A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –,
- július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.