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aszály
Kecskemét
homok
szárazság

Olyan nagy a szárazság, hogy autók süllyednek el a kecskeméti homokban

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A klímaválságról régóta hallunk, de amikor az ember a saját bőrén tapasztalja, az teljesen más élmény. Kecskemét külső városrészeiben olyan nagy a szárazság, hogy autók akadnak el a homokban.
VG
2026.08.15, 13:04

Az ott élők szerint az elmúlt időszakban mindennapossá váltak az elakadások a homokban. Próbálták jelezni a közösségi médiában, hogy bizonyos utcákban a hatalmas szárazság miatt olyannyira futóhomokossá vált, hogy az autók konkrétan elsüllyednek benne, így más útvonalat javasolt választani, mégis vannak sofőrök, akik addig mennek, amíg el nem akadnak.

szárazság
A szárazság miatt autók akadnak el a kecskeméti homokban / Fotó: Vizi Zalán, baon.hu

A kecskeméti lap szerint csak péntek délután két autó is elakadt a homokban. Az egyik ráadásul meglepetésre egy futárszolgálatos teherautó volt, míg a másik egy fekete Toyota személygépjármű. Arrafelé lakik egy férfi, aki traktorral mindkét járművet kihúzta. 

Elmondása szerint csak ő az elmúlt két napban öt elsüllyedt autónak segített, de ennél többen akadtak el, akiket más mentett ki a szorult helyzetből.

- áll a Baon riportjában. 

Mi köze van a szárazságnak a homokban való elakadásokhoz?

Egyszerű erre a magyarázat: a hatalmas aszály és miatt a homokban a szemcsék lazává válnak, nem tapadnak össze, így a kerék alatt a homok könnyen elmozdul. Ha a sofőr balszerencsés, akkor be is ássa magát. Ha elég mélyre süllyed, romlik az amúgy sem jó tapadás, a kerék kipörög, miközben az autó nem halad és már meg is történt a baj. Ebből a helyzetből nehezen van menekvés külső segítség nélkül. 

Az aszály nem csak a lakosságnak probléma - szenved a mezőgazdaság is

A hazai aszályhelyzetet már több szempont alapján elemezték a szakemberek, és mostanra már milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett az azány miatt a a Groupama Biztosítónál is. Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A legtöbb kárt 

  • Hajdú-Bihar, 
  • Jász-Nagykun-Szolnok és 
  • Békés megyékből jelentették eddig. 

Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.
 A biztosító a héten kiadott közleményében felidézte, hogy a szomorú rekordokat jelentő 

  • 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a Groupama az aszálykárt szenvedett gazdáknak. 
  • Azonban akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. 
  • Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. 
  • A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, 
  • július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.
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