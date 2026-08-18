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energiaválság
aszód
szélerőmű

Megvan az első város, ahol nem kérnek a Tisza-kormány szélerőműveiből: a polgármester egyeztetést követel – „Nem fogom hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek!"

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Szembement a Tisza-kormány szélerőműprogramjával Aszód polgármestere. Győrfiné dr. Hajdú Szilvia elfogadhatatlannak tartja, hogy az aszódi járást a helyiek érdemi megkérdezése nélkül jelölték ki lehetséges szélerőmű-telepítési térségként, ezért társadalmi egyeztetést követel. Jelezte, nemcsak saját városa, hanem a járás valamennyi településének élhetőségéért és lakóinak nyugalmáért kiáll.
Lengyel Gabriella
2026.08.18, 08:00

A kormány augusztus végéig új szélerőmű-pályázatokat ír ki. Ahogy korábban megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek. Aszód polgármesterét meglepte a hír, hogy a településvezetők bevonása nélkül születnek a döntések, azt várja, hogy érdemben tájékoztassák a polgármestereket és a lakosságot is ilyen fontos kérdésekben. 

szélerőmű, Green Energy Drives Rural Revitalization in Sichuan
                                                                       A szélerőmű beruházásokról a helyi közösségek részletes tájékoztatást várnak/Fotó: Imaginechina via AFP

A kormány által kiadott rendelettervezet 25 járást jelölne ki úgynevezett könnyített térségként, ahol az átlagosnál kedvezőbb szélviszonyok miatt egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a szélerőművek engedélyezése. A listán az 

  • Aszódi járás mellett 
  • a Bácsalmási, Dunaújvárosi, Enyingi, Gyöngyösi, 
  • Győri, Kisbéri, Kiskunhalasi, Komáromi, 
  • Körmendi, Kőszegi, Monori, Mosonmagyaróvári, 
  • Nagykanizsai, Oroszlányi, Pécsi, 
  • Sárbogárdi, Sárvári, Soproni, Székesfehérvári, 
  • Szombathelyi, Várpalotai, Vasvári, Zalaegerszegi és Zalaszentgróti járás szerepel. 

A kijelölés önmagában még nem jelenti azt, hogy mindegyik térségben biztosan épülnek turbinák, de jelentősen megkönnyítheti a beruházások előkészítését. A kormány tervei szerint a MEKH augusztus 31-ig legalább 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitásra ír ki pályázatot.

Aszód tárgyalni akar a szélerőmű beruházásról

Aszód fideszes polgármestere, Győrfiné dr. Hajdú Szilvia vasárnap arról posztolt a Facebookon, hogy nem fogja hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése nélkül és részletes tájékoztatás nélkül ilyen fontos döntés szülessen. Úgy fogalmazott: „kiemelt figyelemmel és komoly aggodalommal értesültem arról, hogy a Tisza-kormány a 25 „könnyített térség” közül az Aszódi járást is kijelölte lehetséges szélerőmű-telepítési helyszínként, ráadásul az engedélyeztetést is gyorsított eljárásban tervezik lebonyolítani".  

Leszögezte, polgármesterként és aszódi polgárként a leghatározottabban tiltakozik ez ellen. „Nem fogom szó nélkül hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése és érdemi beleszólása nélkül döntsenek a fejünk felett" - fűzte hozzá.  A megújuló energia fontosságát senki sem vitatja, de a fejlesztések nem mehetnek a helyben élők érdekeinek és a helyi önrendelkezésnek a rovására. Polgármesterként minden lehetséges jogi és politikai eszközt fel fogok használni annak érdekében, hogy megvédjem Aszód és a járás településeinek érdekeit. Sem a városunk, sem a járás többi települése nem kísérleti terep! – írta a Facebookon. 

Az önkormányzatnak nincsen erre a célra ingatlanja

A Világgazdaság megkeresésére Győrfiné dr. Hajdú Szilvia elmondta, nincs vesztenivalója és nem fél, így vállalja a konfliktust. Elsődlegesen azt kifogásolja, hogy semmiféle érdemi egyeztetés nem történik egy ilyen jelentős beruházást illetően. Az országgyűlési képviselőjük álláspontját is szeretné ismerni, mert ez sem világos, van-e saját véleményük a kérdésről – mondta. Kiemelte, az aszódi önkormányzat tulajdonában nincsen erre a célra felhasználható terület, csak a külterületi szántók jöhetnek szóba, azok viszont magántulajdonban vannak. „A magántulajdon védelme mellett is kiállok" – mondta. Megemlítette, hogy felhívták a figyelmét arra is vasárnap, hogy 2006 körül már végeztek vizsgálatokat a szél erősségének tekintetében a Galga-mentén, és azt állapították meg, hogy a szél tekintetében nem kedvezőek az adottságok. A járásban vannak védelem alatt álló területek, mindenképpen szükséges tisztázni, hova tervezik a szélerőműveket. 

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A polgármester hangsúlyozta: „Ami jó a helyi lakosságnak, azt támogatom. De hiszek abban, hogy társadalmi egyeztetésre van szükség ebben a kérdésben. Az embereket erősen megosztja a szélerőművek telepítésének kérdése, tájékoztatni kell őket minden a környezetet és az életüket érintő aspektusáról a beruházásoknak, ez a minimum." Azt is elmondta, hogy a járás 11 településének vezetőivel egyeztetést fog kezdeményezni. 

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Energiabiztonság

Energiabiztonság
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