Megvan az első város, ahol nem kérnek a Tisza-kormány szélerőműveiből: a polgármester egyeztetést követel – „Nem fogom hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek!"
A kormány augusztus végéig új szélerőmű-pályázatokat ír ki. Ahogy korábban megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek. Aszód polgármesterét meglepte a hír, hogy a településvezetők bevonása nélkül születnek a döntések, azt várja, hogy érdemben tájékoztassák a polgármestereket és a lakosságot is ilyen fontos kérdésekben.
A kormány által kiadott rendelettervezet 25 járást jelölne ki úgynevezett könnyített térségként, ahol az átlagosnál kedvezőbb szélviszonyok miatt egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a szélerőművek engedélyezése. A listán az
- Aszódi járás mellett
- a Bácsalmási, Dunaújvárosi, Enyingi, Gyöngyösi,
- Győri, Kisbéri, Kiskunhalasi, Komáromi,
- Körmendi, Kőszegi, Monori, Mosonmagyaróvári,
- Nagykanizsai, Oroszlányi, Pécsi,
- Sárbogárdi, Sárvári, Soproni, Székesfehérvári,
- Szombathelyi, Várpalotai, Vasvári, Zalaegerszegi és Zalaszentgróti járás szerepel.
A kijelölés önmagában még nem jelenti azt, hogy mindegyik térségben biztosan épülnek turbinák, de jelentősen megkönnyítheti a beruházások előkészítését. A kormány tervei szerint a MEKH augusztus 31-ig legalább 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitásra ír ki pályázatot.
Aszód tárgyalni akar a szélerőmű beruházásról
Aszód fideszes polgármestere, Győrfiné dr. Hajdú Szilvia vasárnap arról posztolt a Facebookon, hogy nem fogja hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése nélkül és részletes tájékoztatás nélkül ilyen fontos döntés szülessen. Úgy fogalmazott: „kiemelt figyelemmel és komoly aggodalommal értesültem arról, hogy a Tisza-kormány a 25 „könnyített térség” közül az Aszódi járást is kijelölte lehetséges szélerőmű-telepítési helyszínként, ráadásul az engedélyeztetést is gyorsított eljárásban tervezik lebonyolítani".
Leszögezte, polgármesterként és aszódi polgárként a leghatározottabban tiltakozik ez ellen. „Nem fogom szó nélkül hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése és érdemi beleszólása nélkül döntsenek a fejünk felett" - fűzte hozzá. A megújuló energia fontosságát senki sem vitatja, de a fejlesztések nem mehetnek a helyben élők érdekeinek és a helyi önrendelkezésnek a rovására. Polgármesterként minden lehetséges jogi és politikai eszközt fel fogok használni annak érdekében, hogy megvédjem Aszód és a járás településeinek érdekeit. Sem a városunk, sem a járás többi települése nem kísérleti terep! – írta a Facebookon.
Az önkormányzatnak nincsen erre a célra ingatlanja
A Világgazdaság megkeresésére Győrfiné dr. Hajdú Szilvia elmondta, nincs vesztenivalója és nem fél, így vállalja a konfliktust. Elsődlegesen azt kifogásolja, hogy semmiféle érdemi egyeztetés nem történik egy ilyen jelentős beruházást illetően. Az országgyűlési képviselőjük álláspontját is szeretné ismerni, mert ez sem világos, van-e saját véleményük a kérdésről – mondta. Kiemelte, az aszódi önkormányzat tulajdonában nincsen erre a célra felhasználható terület, csak a külterületi szántók jöhetnek szóba, azok viszont magántulajdonban vannak. „A magántulajdon védelme mellett is kiállok" – mondta. Megemlítette, hogy felhívták a figyelmét arra is vasárnap, hogy 2006 körül már végeztek vizsgálatokat a szél erősségének tekintetében a Galga-mentén, és azt állapították meg, hogy a szél tekintetében nem kedvezőek az adottságok. A járásban vannak védelem alatt álló területek, mindenképpen szükséges tisztázni, hova tervezik a szélerőműveket.
A polgármester hangsúlyozta: „Ami jó a helyi lakosságnak, azt támogatom. De hiszek abban, hogy társadalmi egyeztetésre van szükség ebben a kérdésben. Az embereket erősen megosztja a szélerőművek telepítésének kérdése, tájékoztatni kell őket minden a környezetet és az életüket érintő aspektusáról a beruházásoknak, ez a minimum." Azt is elmondta, hogy a járás 11 településének vezetőivel egyeztetést fog kezdeményezni.