Megvan az első város, ahol nem kérnek a Tisza-kormány szélerőműveiből: a polgármester egyeztetést követel – „Nem fogom hagyni, hogy a fejünk felett döntsenek!"

A kormány augusztus végéig új szélerőmű-pályázatokat ír ki. Ahogy korábban megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök szerint az új rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy kötelező állami részesedést vezetnek be a projektekben, így a fejlesztésekből származó bevételek nemcsak a beruházóknál, hanem a költségvetésnél és a helyi önkormányzatoknál is megjelennek. Aszód polgármesterét meglepte a hír, hogy a településvezetők bevonása nélkül születnek a döntések, azt várja, hogy érdemben tájékoztassák a polgármestereket és a lakosságot is ilyen fontos kérdésekben.

A szélerőmű beruházásokról a helyi közösségek részletes tájékoztatást várnak/Fotó: Imaginechina via AFP

A kormány által kiadott rendelettervezet 25 járást jelölne ki úgynevezett könnyített térségként, ahol az átlagosnál kedvezőbb szélviszonyok miatt egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a szélerőművek engedélyezése. A listán az

Aszódi járás mellett

a Bácsalmási, Dunaújvárosi, Enyingi, Gyöngyösi,

Győri, Kisbéri, Kiskunhalasi, Komáromi,

Körmendi, Kőszegi, Monori, Mosonmagyaróvári,

Nagykanizsai, Oroszlányi, Pécsi,

Sárbogárdi, Sárvári, Soproni, Székesfehérvári,

Szombathelyi, Várpalotai, Vasvári, Zalaegerszegi és Zalaszentgróti járás szerepel.

A kijelölés önmagában még nem jelenti azt, hogy mindegyik térségben biztosan épülnek turbinák, de jelentősen megkönnyítheti a beruházások előkészítését. A kormány tervei szerint a MEKH augusztus 31-ig legalább 700 megawattnyi új szélerőművi hálózati csatlakozási kapacitásra ír ki pályázatot.

Aszód tárgyalni akar a szélerőmű beruházásról

Aszód fideszes polgármestere, Győrfiné dr. Hajdú Szilvia vasárnap arról posztolt a Facebookon, hogy nem fogja hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése nélkül és részletes tájékoztatás nélkül ilyen fontos döntés szülessen. Úgy fogalmazott: „kiemelt figyelemmel és komoly aggodalommal értesültem arról, hogy a Tisza-kormány a 25 „könnyített térség” közül az Aszódi járást is kijelölte lehetséges szélerőmű-telepítési helyszínként, ráadásul az engedélyeztetést is gyorsított eljárásban tervezik lebonyolítani".

Leszögezte, polgármesterként és aszódi polgárként a leghatározottabban tiltakozik ez ellen. „Nem fogom szó nélkül hagyni, hogy a helyi közösség megkérdezése és érdemi beleszólása nélkül döntsenek a fejünk felett" - fűzte hozzá. A megújuló energia fontosságát senki sem vitatja, de a fejlesztések nem mehetnek a helyben élők érdekeinek és a helyi önrendelkezésnek a rovására. Polgármesterként minden lehetséges jogi és politikai eszközt fel fogok használni annak érdekében, hogy megvédjem Aszód és a járás településeinek érdekeit. Sem a városunk, sem a járás többi települése nem kísérleti terep! – írta a Facebookon.