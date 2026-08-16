Németország legnagyobb tengeri szélerőműparkjában augusztusra mind a 64 turbinát felállították. A He Dreiht névleges teljesítménye 960 megawatt, ami önmagában közel háromszorosa a legutóbbi részletes magyar rendszerstatisztikában szereplő 323,3 megawattos teljes hazai szélerőművi kapacitásnak. Ezt az összevetést nem érdemes német–magyar hatékonysági versenyként értelmezni: egy északi-tengeri offshore park és a magyar szárazföldi szélerőművek műszaki, széljárási és költségviszonyai alapvetően eltérnek. A két szám elsősorban azt érzékelteti, milyen kicsi maradt a magyar szélerőmű-állomány, miközben 2026-ban már láthatóan megindult a hazai piac újraépítése.

Egyetlen szám mutatja meg, mekkora lemaradást kell behoznia a magyar szélerőműveknek– a német példa előttünk van, ekkora lehet a fejlődés / Fotó: Hegedus Márta

Magyarországon az első konkrét lépés Banán történt meg. A Green Energy Investhor négy, egyenként 7,2 megawattos turbinára kapott jogerős építési engedélyt, így összesen 28,8 megawattnyi új kapacitás létesülhet. Ez a jelenlegi magyar állomány mintegy 8,9 százalékának felel meg. Fontos korlát ugyanakkor, hogy az engedély a szélerőművek megépítésére vonatkozik, a hálózati csatlakozáshoz külön eljárás szükséges, vagyis a 28,8 megawatt még nem tekinthető működő új kapacitásnak.

A banai négy turbina csak a kezdet lehet

A magyar szélenergia szempontjából nem önmagában a banai 28,8 megawatt a nagy szám. A Green Energy Investhor Vadosfa térségére kidolgozott programja 70 turbinával összesen 499 megawatt új szélerőművi kapacitással számol. Ha ez teljes egészében megvalósul, önmagában a jelenlegi magyar kapacitás mintegy 154 százalékával növelné az állományt, a meglévő erőművekkel együtt pedig körülbelül 822 megawattra emelné a hazai szélkapacitást. A vállalat éves szinten 1200 gigawattóra áramtermelést vár a projekttől,

az első tornyok felállítását 2028 elejére,

a teljes park üzembe állását pedig 2029 végére vagy 2030 elejére tervezi.

Ezek vállalati tervek és termelési becslések, nem már rendelkezésre álló kapacitások.

Már ez az egy fejlesztés is jól érzékelteti, miért jelenthet nagyobb fordulatot a következő néhány év, mint amit a banai négy turbina önmagában sugall. A magyar szélerőművi kapacitás hosszú ideje nagyjából 330 megawatt körül stagnált, miközben a napenergia teljesítménye több gigawattal bővült. A 2024-ben felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv még azzal számolt, hogy a szélkapacitás 2030-ra a mintegy 330 megawattos szintről 1 gigawattra nő.