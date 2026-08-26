Összejöhet Magyarországnak 2030-ra a megcélzott szélenergia-kapacitás, de vért kell érte izzadni: durván a zsebbe kell nyúlni, Kapitány Istvánnak több más szempontra is figyelnie kellene

Van érdemi helyi szélenergia potenciál a Kisalföld adott részén, de egy sikeres beruházáshoz további megfelelő, hiteles adatokra és időre, nagyobb hálózati csatlakozási kapacitásra és a projekt megfelelő előkészítettségére van szükség – összegezhető a Green Energy Investhor (GEI) most zárult, két éven át folyt méréseinek megállapítása. A GEI arra volt kíváncsi, hogy az általa a Vadosfa térségében kiválasztott területen a szélviszonyok mennyire kedveznek egy új szélerőmű építésének. A kérdést az teszi időszerűvé, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a tervek szerint a hónap végén írja ki a 700-1000 megawattnyi új szélkapacitás telepítésére vonatkozó pályázatot.

Egy országos széladatbázis nagyban segítené a szélerőmű-építésére készülő beruházókat/Fotó: Hegedus Márta

Jó helyet talált a GEI egy szélerőműnek

Az említett, Lidar technológiával folyt vizsgálat során folyamatosan, a modern szélturbinák működése szempontjából releváns magasságokban mérte a GEI a szélviszonyokat – ismertette újságírók előtt Ritter Antal. A szélerőmű-beruházás szempontjából leginkább meghatározó, 130 méteres magasságban a 6,9 méter/szekundumos, azaz a közel 25 kilométer/órás átlagos szélsebesség volt a jellemző.

Ez modern szélturbinákkal már érdemi energiatermelést ígér.

A mérés azokban a magasságokban folyt, amelyekben a turbinák rotorjai általában működnek.

A kimutatott, átlagos szélsebesség mellett modern szélturbinákkal évi 2600–3000 órán át termelhető áram, ez 30–34 százalékos kihasználást jelent. Ilyen feltételek mellett egy 7 megawattos (MW) névleges teljesítményű szélturbina évente legalább 18 gigawattóra (GWh) villamos energiát ad, ennyivel 7500 hazai, átlagos fogyasztású háztartás látható el egy évig árammal.

Ennyien körülbelül egy körülbelül 17-18 ezer fős településen élnek, ilyen Paks, Keszthely vagy Pécel.

A több mint kétéves adatsor szerint a vizsgált térségben ősszel, télen és tavasszal általában kedvezőbbek a szélviszonyok, míg nyáron ritkábbak a magasabb szélsebességű időszakok. Az egyes évek adatai ugyanakkor akár 20 százalékkal is eltérhetnek a sokéves átlagtól. Ez azért lényeges, mert a modern, nagy tengelymagasságú szélturbinák olyan szélenergiákat tudnak hasznosítani, amelyek a talajszinten nem érzékelhetők.