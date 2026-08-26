Összejöhet Magyarországnak 2030-ra a megcélzott szélenergia-kapacitás, de vért kell érte izzadni: durván a zsebbe kell nyúlni, Kapitány Istvánnak több más szempontra is figyelnie kellene
Van érdemi helyi szélenergia potenciál a Kisalföld adott részén, de egy sikeres beruházáshoz további megfelelő, hiteles adatokra és időre, nagyobb hálózati csatlakozási kapacitásra és a projekt megfelelő előkészítettségére van szükség – összegezhető a Green Energy Investhor (GEI) most zárult, két éven át folyt méréseinek megállapítása. A GEI arra volt kíváncsi, hogy az általa a Vadosfa térségében kiválasztott területen a szélviszonyok mennyire kedveznek egy új szélerőmű építésének. A kérdést az teszi időszerűvé, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a tervek szerint a hónap végén írja ki a 700-1000 megawattnyi új szélkapacitás telepítésére vonatkozó pályázatot.
Jó helyet talált a GEI egy szélerőműnek
Az említett, Lidar technológiával folyt vizsgálat során folyamatosan, a modern szélturbinák működése szempontjából releváns magasságokban mérte a GEI a szélviszonyokat – ismertette újságírók előtt Ritter Antal. A szélerőmű-beruházás szempontjából leginkább meghatározó, 130 méteres magasságban a 6,9 méter/szekundumos, azaz a közel 25 kilométer/órás átlagos szélsebesség volt a jellemző.
Ez modern szélturbinákkal már érdemi energiatermelést ígér.
A mérés azokban a magasságokban folyt, amelyekben a turbinák rotorjai általában működnek.
A kimutatott, átlagos szélsebesség mellett modern szélturbinákkal évi 2600–3000 órán át termelhető áram, ez 30–34 százalékos kihasználást jelent. Ilyen feltételek mellett egy 7 megawattos (MW) névleges teljesítményű szélturbina évente legalább 18 gigawattóra (GWh) villamos energiát ad, ennyivel 7500 hazai, átlagos fogyasztású háztartás látható el egy évig árammal.
Ennyien körülbelül egy körülbelül 17-18 ezer fős településen élnek, ilyen Paks, Keszthely vagy Pécel.
A több mint kétéves adatsor szerint a vizsgált térségben ősszel, télen és tavasszal általában kedvezőbbek a szélviszonyok, míg nyáron ritkábbak a magasabb szélsebességű időszakok. Az egyes évek adatai ugyanakkor akár 20 százalékkal is eltérhetnek a sokéves átlagtól. Ez azért lényeges, mert a modern, nagy tengelymagasságú szélturbinák olyan szélenergiákat tudnak hasznosítani, amelyek a talajszinten nem érzékelhetők.
A jó szél nem elég, sok minden más is kell
Bár egy egyéves helyszíni mérés már megfelelő minimum lehet egy szélerőmű-projekt banki finanszírozhatóságának megalapozásához, a hosszabb adatsor pontosabb energiatermelési és pénzügyi modellezést tesz lehetővé. Ezért például a GEI kisalföldi méréseiből sem lehet következtetni Magyarország egészének szélenergia-potenciáljára. Ritter Antal felsorolta, hogy egy szélerőmű helyszínének kiválasztásakor milyen szempontokat kell még figyelembe venni, illetve milyen fő feladatok vannak még:
- a lakott területtől előírt távolság;
- a honvédelem és a repülés szempontjai;
- földvédelem, földhasználat;
- természet, környezet;
- tulajdonosi jogok;
- megvalósíthatóság;
- közművek elhelyezkedése, régészet;
- a településrendezési r és a helyi építési szabályzat;
- társadalmi elfogadás.
Sok múlik az előkészítettségen
A GEI szerint ezért a hazai szélenergia újraindításának egyik legfontosabb kérdése nem pusztán az, hogy mekkora hálózati kapacitás válik elérhetővé, hanem az is, hogy az azt elnyerő projektek milyen szinten állnak a tényleges előkészítésben.
Márpedig egy szélerőmű-projekt mérése, környezeti vizsgálata, engedélyezése, finanszírozása, turbinabeszerzése és hálózati csatlakozása többéves folyamat, ezért a 2030-as célok teljesíthetősége szempontjából a projektek megvalósulási esélyének is kiemelt jelentősége van.
A társaság ezért – különös tekintetettel – a 2030-ra megcélzott, 4000 megawattnyi új szélkapacitásra saját mérési és projektfejlesztési tapasztalatai alapján kiemelten fontosnak tartja, hogy a kiválasztási rendszerben megfelelő súlyt kapjanak azok a szempontok, amelyek egy projekt tényleges megvalósíthatóságát mutatják: így különösen
- a hiteles szélmérési háttér,
- a projekt-előkészítettség,
- a környezeti vizsgálatok,
- a területbiztosítás,
- az engedélyezhetőség, és
- a finanszírozhatóság.
Az utóbbi kapcsán Ritter Antal a Világgazdaságnak kifejtette: egyelőre nehezen látható, hogy a szélerőmű-beruházások adott, jellemző költsége mellett – 100 megawatt nagyjából 40 milliárd forintból jön ki –, honnan teremthető elő Magyarországon a 4000 megawatthoz szükséges bankhitel. Cége korábbi naperőmű-beruházási tapasztalatai szerint ez nem lesz egyszerű.
A GEI szakmai álláspontja szerint a pályázati pontozásban a tényleges projekt-előkészítettségnek és a hiteles mérési háttérnek megfelelő súlyt kellene kapnia más szakpolitikai vagy tulajdonosi szempontok mellett. A társaság az állami vagy önkormányzati részvétel lehetőségét támogatható gondolatnak tartja, amely megfelelő keretek között hozzájárulhat a fejlesztések szélesebb körű társadalmi és gazdasági beágyazottságához. (A 30 százalékos állami vagy önkormányzati részvételről a Miniszterelnökség kedd esti közleményében írt. Az állam által kijelölt cég nyilván az MVM vagy az MVM Zöld Generáció, amellyel együttműködni akár előnyös is lehet a vezérigazgató szerint.)
Szükség lenne egy országos széladatbázisra
A GEI azt is fontosnak tartja, hogy a kiválasztáskor megfelelő súlyt kapjon
- a projektek tényleges előkészítettsége,
- a kormány által kitűzött határidőn belül történő megvalósíthatósága
- és hogy a projektek tartalma kellő időben és megfelelő részletességgel ismert legyen a fejlesztők számára.
Ez utóbbi a projekt gazdasági vagy társaságirányítási feltételeit érdemben befolyásoló vállalások esetében pedig a kiszámítható projektfejlesztés érdekében lényeges.
„A hálózati kapacitások megnyitása fontos lehetőség a hazai szélenergia számára. Ahhoz azonban, hogy a kiosztott kapacitásokból néhány éven belül valóban működő szélerőművek legyenek, olyan projektekre van szükség, amelyek mögött megfelelő mérési adatok, biztosított területek, elvégzett környezeti vizsgálatok, előrehaladott engedélyezés és finanszírozható üzleti modell áll.
A cél közös: minél több olyan fejlesztés induljon el, amelynek reális esélye van arra, hogy ténylegesen meg is valósuljon
– tette hozzá Ritter Antal.
A hálózati csatlakozások kapcsán a széltender tervezete kapcsán a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) rámutatott például, hogy a megpályázható szabad hálózati csatlakozási pontok és az azokon elérhető pályázható kapacitás csak a pályázattal egyidejűleg lesz nyilvánosak. Ez megnehezíti a pályázók számára a tervezést.
Azokban a lehetséges fejlesztési térségekben, amelyekről még nincs megfelelő széladat, a GEI szerint érdemes mielőbb megteremteni a megalapozott beruházási döntésekhez szükséges információkat. Ebben a hálózati csatlakozási lehetőségeket, a szélpotenciált, a várható energiatermelést, valamint a környezeti és társadalmi kockázatokat együttesen vizsgáló KATREN-megközelítés és célzott mérési programok is szerepet kaphatnak. A mérési adatok előállításának ugyanis van egy nem megkerülhető feltétele: az idő.